تردد قناة سي بي سي دراما 2023 ومواعيد عرض مسلسل جت سليمة لدنيا سمير غانم في رمضان

تشهد القنوات المهتمة بتقديم المسلسلات والأعمال الدرامية رواجا كبيرا جدا في شهر رمضان، يرجع ذلك للعدد الكبير من المسلسلات التي تعرض على شاشتها للمرة الأولى خلال هذا الشهر، ولعل من أبرز القنوات المصرية في هذا المجال قناة سي بي سي دراما التي هي محل حديثنا اليوم، حيث تقدم القناة هذا العام مجموعة مميزه جدا من الأعمال الدرامية الذي لاقت استحسان الجمهور مع بداية عرضها، فيما يلي نعرض تردد قناة سي بي سي دراما وأهم ما تعرضه من ومسلسلات في رمضان.

تردد قناة سي بي سي دراما

تردد القناة 11785 القر الصناعي نايل سات الاستقطاب افقي الترميز 27500 التصويب 3/4

مسلسلات القناة في رمضان

دائما ما تتمكن قناة سي بي سي دراما من تصدر قائمة القنوات الأكثر مشاهده هذا رمضان بفضل ما تقدمته على شاشتها من مسلسلات، فمع بداية شهر رمضان الكريم بدأت القناة في تقديم عدد من المسلسلات المميزة على رأسها مسلسل رسالة الإمام للنجم المتميز خالد النبوي، كما عرضت القناة أيضا مسلسل جميلة للفنانة الشابة ريهام حجاج، كذلك قدمت قناة سي بي سي دراما أيضا مسلسل عملة نادرة والذي يعد أحد أنجح الأعمال الدرامية في رمضان هذا العام وتقدم ببطولته نيلي كريم جمال سليمان وندى بسيوني، كل هذا بالإضافة إلى المسلسل الكوميدي الميز جت سليمة من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم والفنان محمد سلام.

جدول مواعيد القناة

نستعرض سويا متابعي موقع نجوم مصرية الكرام فيما يلي بيان بمواعيد جميع المسلسلات التي تقدم على قناة سي بي سي دراما غدا السبت الموافق الثامن من ابريل

· 1000 حمد الله على السلامة · 12:30 صباحًا · جميلة · 01:45 صباحًا · رسالة الإمام · 03:00 صباحًا · عملة نادرة · 04:30 صباحًا · جت سليمة · 05:30 صباحًا · جميلة · 06:45 صباحًا · 1000 حمد الله على السلامة · 08:00 صباحًا · عملة نادرة · 09:15 صباحًا · رسالة الإمام · 10:30 صباحًا · جت سليمة · 11:45 صباحًا · جميلة · 01:00 مساءً · 1000 حمد الله على السلامة · 02:15 مساءً · عملة نادرة · 03:30 مساءً · رسالة الإمام · 04:45 مساءً · 1000 حمد الله على السلامة · 06:15 مساءً · جميلة · 07:30 مساءً · عملة نادرة · 08:45 مساءً · رسالة الإمام · 10:00 مساءً · جت سليمة · 11:15 مساءً

مسلسل جت سليمة

من بدء النصف الثاني من شهر رمضان المعظم انطلقت أولى حلقات المسلسل الكوميدي جت سليمة، المسلسل من بطول الفنانة دنيا سمير غانم وهاله فاخر ومحمد سلام وبيومي فؤاد، تدور أحداث المسلسل حول قصه خيالية لبنت تقوم بقراءة كتاب قديم وبمجرد أن تبدأ في القراءة تسافر عبر الزمن للعديد من الأزمنة المختلفة، تقدم الحلقة الجديدة على قناة سي بي سي دراما يوميا في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءا.