تردد قناة سي بي سي دراما 2023 على نايل سات وموعد عرض مسلسل الكبير أوي

تعتبر قناة سي بي سي دراما حاليا واحدة من أشهر وأهم القنوات المهتمة بتقديم الأعمال الدرامية في مصر والوطن العربي، حيث تخصصت القناة منذ أن بدأت عملها الإعلامي في تقديم وعرض المسلسلات الدرامية المتنوعة على شاشتها وهوا ما لفت أنظار محبي الدراما التليفزيونية إليها، في هذا الموضوع المقدم لكم عبر موقع نجوم مصرية سنتناول متابعينا الكرام بيان وعرض تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات لعام 2023، مع بيان وعرض جدول مواعيد القناة اليوم.

تردد قناة سي بي سي دراما

لاستقبال وضبط تردد القناة كل ما عليكم هوا ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على البيانات الموجودة فيما يلي.

تردد القناة الترميز معامل التصوير القمر الصناعي القطبية 11785 27500 ¾ نايل سات أفقي

مسلسلات قناة سي بي سي دراما

تقدم قناة سي بي سي دراما حاليا باقة مميزة جدا من أقوى وأشهر المسلسلات العربية على شاشتها، حيث تعرض القناة حاليا الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك الذي يقوم ببطولته الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل، كما تقدم قناة سي بي سي دراما حاليا أيضا الجزء الأول من المسلسل الكوميدي الشهير الكبير من بطولة الفنان المتألق أحمد مكي، أما عن أحدث المسلسلات المعروضة عبر القناة في الوقت الحالي فهو مسلسل تياترو من بطولة نغم صالح ومحمود حجاج وعابد عناني وهوا مسلسل من إنتاج عام 2023.

جدول مواعيد قناة سي بي سي دراما

نستعرض سويا متابعينا الكرام فيما يلي بيان جدول مواعيد جميع المسلسلات التي ستعرض عبر تردد قناة سي بي سي دراما اليوم .

· بحر · 12:00 صباحًا · نصيبي وقسمتك 3 · 01:00 صباحًا · قمر هادي · 02:00 صباحًا · الجوارح بحر · 03:00 صباحًا · بحر · 04:00 صباحًا · تياترو · 05:00 صباحًا · قمر هادي · 06:00 صباحًا · الجوارح · 07:00 صباحًا · الكبير أوي ج1 · 08:00 صباحًا · في بيتنا روبوت ج2 · 09:00 صباحًا · تياترو · 10:00 صباحًا · نصيبي وقسمتك 3 · 11:00 صباحًا · الكبير أوي ج1 · 12:00 مساءً · الجوارح · 01:00 مساءً · في بيتنا روبوت ج2 · 02:00 مساءً · قمر هادي · 03:00 مساءً · تياترو · 04:00 مساءً · بحر · 05:00 مساءً · الجوارح · 06:00 مساءً · نصيبي وقسمتك 3 · 07:00 مساءً · قمر هادي · 08:00 مساءً · الكبير أوي ج1 · 09:00 مساءً · في بيتنا روبوت ج2 · 10:00 مساءً · تياترو · 11:00 مساءً

بهذا متابعينا نكون قد أنهينا تقديم تردد قناة سي بي سي دراما مع توضيح مواعيد جميع ما تقدمة على شاشتها حاليا وفي حال وجود أي استفسارات تخص ما سبق توضيحه يسرنا استقباله من خلال تعليقاتكم على هذا المقال.