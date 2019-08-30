تردد قناة سي بي سي دراما cbc drama علي نايل سات ومواعيد عرض مسلسل نصيبي وقسمتك

تردد قناة سي بي سي دراما cbc drama علي نايل سات تصدر قائمه ترددات قنوات الدراما الأكثر بحثا في مصر، جاء ذلك بعد اختيار قناة سي بي سي دراما لباقة من أشهر المسلسلات الرمضانية المصرية والعربية لتقدمها للمشاهد في رمضان المقبل، تعمل قناة سي بي سي دراما في الساحة الإعلامية منذ حوالي سبعة أعوام فقط وعلي الرغم من عدم طول مده عمل القناة، إلا أنها تمكنت بفضل إدارتها القوية وقدراتها الإنتاجية الكبيرة من وضع تردد قناة سي بي سي دراما الجديد في حيز اهتمام كل متابعي ومحبي المسلسلات العربية.

تردد قناة سي بي سي دراما 2019

من خلال القمر الصناعي نايل سات يمكن لكل متابعي قناة سي بي سي دراما استقبال التردد الجديد للقناة لمشاهدة كل ما تقدمة من مسلسلات.

القمر التردد معامل الخطأ نايل سات 11488 (v) 3/4 نايل سات 11919 (h) 5/6

لم يتبقى لكم الآن متابعينا سوي استقبال وضبط تردد قناة سي بي سي دراما المذكور في الأعلى للتمتع بكل المسلسلات المعروضة علي شاشه القناة والتي سنتناولها بالحديث فيما يلي

قناة سي بي سي دراما.

تتبع قناة سي بي سي دراما مجموعه القنوات المصرية CBC الشهيرة والتي استطاعت أن تجذب كل أنظار المصريين في فتره بسيطة، لحسن اختيار مجموعه CBC لبرامج قنواتها وتعاقدها الدائم مع أشهر وأكثر مقدمي البرامج شعبية في مصر، ويمكنكم التعرف على تردد قنوات سي بي سي من هنا، ولا شك أن تفكير مجموعه قنوات سي بي سي في إنشاء قناة درامية ساعد تردد قناة سي بي سي دراما علي نايل سات في احتلال مرتبه عاليه بين القنوات الفضائية المميزة في مصر، خصوصا مع اهتمام قناة سي بي سي دراما بعرض أحدث المسلسلات المصرية وأكرها شعبية، فضلا عن اهتمام القناة بتقديم أحدث أخبار الدراما والمسلسلات المصرية أول بأول.

مسلسلات قناة سي بي سي دراما.

دائما ما تسعي قناة سي بي سي دراما إلي اختيار اقوي المسلسلات لتعرضها علي شاشتها رغبتا منها في مساعدة تردد قناة سي بي سي دراما علي نايل سات في حصد أكبر نسب من المشاهدات، والجدير بالذكر أن الدراما المصرية قد شهدت في الفترة الأخيرة تطورا كبير جدا سواء من ناحية الكتابة أو التمثيل أو حتي التصوير، وهوا ما أدي بدوره إلي التواجد القوي للدراما المصرية في الكثير من البلدان العربية،تختار دائما قناة سي بي سي دراما المسلسلات بطريقه متنوعة فدائما ما تعرض المسلسلات الاجتماعية والمسلسلات الكوميدية والمسلسلات الدرامية وغيرها من المسلسلات التي يبحث عنها المشاهد المصري والعربي علي حد السواء.

مسلسل الشارع اللي ورانا علي تردد قناة سي بي سي دراما الجديد.

تعرض حاليا قناة سي بي سي دراما عبر ترددها مسلسل الشارع اللي ورانا ويقدم المسلسل علي شاشه القناة في عرضه الأول، وقد لاقا هذا المسلسل نجاحا مبهرا مع بدايات عرض حلقاته علي القناة لتميزه بنوع من الغموض والإثارة والتشويق، يقوم ببطولة المسلسل الفنانة درة والفنان فاروق الفيشاوي كما يشاركهم في التمثيل الفنانة لبلبة، وكعاده المسلسلات التي تتسم بالغموض والأثارة تمكن المسلسل من مساعدة تردد قناة سي بي سي دراما في الانتشار بصوره كبيرة لرغبه المتابعين في مشاهدة مثل هذه النوعية من الأفلام.

مسلسل سابع جار.

منذ بداية القناة وقد نجحت المسلسلات الاجتماعية في نشر تردد قناة سي بي سي دراما الجديد ومن أشهر المسلسلات الاجتماعية في هذه الأيام هوا مسلسل سابع جار، فقد حقق المسلسل اصداء عاليه جدا لقربه الشديد من الحياة اليومية للكثير من طوائف الشعب المصري، وعرض المسلسل في إطار سهل ومبسط جدا ساعد بصوره كبيره علي جذب عدد لا بأس به من المتابعين المصرين لمشاهدة ومتابعه جميع أحداث المسلسل.

تردد قناة سي بي سي دراما cbc drama لمتابعه مسلسل أنا شهيره أنا الخائن.

واحده من أشهر الروايات الدرامية حاليا تعرض علي قناة سي بي سي دراما من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، يقوم ببطولة العمل الفنان أحمد فهمي بالأشراك مع الفنانة ياسمين رئيس تنقسم أحداث المسلسل إلي روايتين الأولي أنا شهيره وتتحدث عن بطله المسلسل والجزء الثاني رواية أنا الخائن وبطلها أحمد فهمي، نجح المسلسل في عرضه الأول في جذب انتباه المشاهدين فلقد عرض المسلسل فى أول مره علي أحدي القنوات الخليجية، وقد نجح المسلسل في عرضه الأول داخل مصر في رفع معدلات البحث عن تردد قناة سي بي سي دراما علي نايل سات داخل مصر.

جدول مسلسلات قناة سي بي سي دراما

فيما يلي تعرض عليكم مواعيد المسلسلات المقدمة عبر تردد قناة سي بي سي دراما اليوم

· هبة رجل الغراب (ج3) · 09:00 صباحًا بركة · 10:00 صباحًا · نصيبي وقسمتك 2 · 11:00 صباحًا · كأنه إمبارح · 12:00 مساءً · العندليب: حكاية شعب · 01:00 مساءً · الواد سيد الشحات · 02:00 مساءً · هبة رجل الغراب (ج3) · 03:00 مساءً بركة · 04:00 مساءً · كأنه إمبارح · 05:00 مساءً · العندليب: حكاية شعب · 06:00 مساءً · تاجر السعادة · 07:00 مساءً · نصيبي وقسمتك 2 · 08:00 مساءً · هبة رجل الغراب (ج3) · 09:00 مساءً · نصيبي وقسمتك 2 · 10:00 مساءً · تاجر السعادة · 11:00 مساءً

مسلسل نصيبي وقسمتك على تردد قناة سي بي سي دراما

بدأت قناة سي بي سي دراما حاليا في عرض أحد أنجح المسلسلات المصرية في الوقت الحالي وهو مسلسل نصيبي وقسمتك، في مطلع العام الماضي عرض الجزء الأول من مسلسل تصيبي وقسمتك عبر تردد قناة سي بي سي دراما وقد تمكن المسلسل من الاستحواذ على شعبية كبيرة جدا وحب من الكثير من المتابعين له بفضل حكاياته الشيقة والممتعة، ولعل ذلك ما جعل القائمين على العمل في إنتاج الجزء الثاني منه، المسلسل يقوم بعرض حكايات متفرقة كلا منها يتكون من أربعة إلى خمس حلقات، يتناول بعض القضايا الأسرية والاجتماعية في المجتمع المصري، أما عن مواعيد عرض مسلسل نصيبي وقسمتك على تردد قناة سي بي سي دراما فيقدم المسلسل في تمام العاشرة مساءا يوميا من السبت إلى الأربعاء.

تردد قناة سي بي سي دراما لمشاهدة عوالم خفيه في رمضان.

قناة سي بي سي دراما تعرض في رمضان هذا العام مسلسل النجم عاجل إمام يجسد فيه عادل إمام دور صحفي مصري يسعي لكشف الكثير من قضايا الفساد ومحاربه الكثير من المجرمين، ويصطدم أثناء بحثه بعدد من كبار رجال ألدوله احدهم من المرشحين لرئاسة الجمهورية، وفد استطار تردد قناة سي بي سي دراما الفوز بما الكثير من الشعبية بفضل مسلسل عوالم خفيه وغيره من المسلسلات المقدمة علي القناة.

مسلسل يوميات زوجة مفروسة على قناة سي بي سي دراما

تردد قناة سي بي سي دراما دائما ما يعرف عنه التنوع والتميز فيما يقدمه، فتعرض القناة حاليا مسلسل يوميات زوجة مفروسه وهوا مسلسل كوميدي خفيف يتناول بعض المشاكل الزوجية بنوع من الكوميديا، المسلسل من بطولة داليا البحيري الذي تجسد فيه دور الأم التي تعمل صحفيه وتواجه بعض المشاكل مع أسرتها وخصوصا زوجها، هذه النوعية من المسلسلات دائما ما تلقى قبول لدى المشاهدين خصوصا وأنها تحتوي على بعض المشاهد الكوميدية التي دائما ما يحبها المشاهدين.

المسلسلات المقدمة على تردد قناة سي بي سي دراما حاليا

تعرض حاليا قناة سي بي سي دراما عدد من أهم المسلسلات المصري والعربية، وسنعرض عليكم فيما يلي بيان موجز بأهم المسلسلات المقدمة على تردد قناة سي بي سي دراما 2018 في شهر ديسمبر، حيث تعرض القناة حاليا مسلسل كأنه امباراح يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، كما تقدم القناة المسلسل المصري مليكة بطولة الفنانة دينا الشربيني من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءا، كما يعرض حاليا أيضا عبر تردد قناة سي بي سي دراما المسلسل المصري أحلام عادية بطولة المتألقة يسرا يوميا في الخامسة مساءا، وأخيرا يعرض حاليا عبر أحدث ترددات قناة سي بي سي دراما المسلسل المصري الشهير نسر العيد يوميا في الساعة العاشرة مساءا، ويمكنكم متابعينا مشاهدة هذه المسلسلات المميزة عبر القناة الرسمية لقناة سي بي سي دراما على اليوتيوب من خلال الرابط التالي، وسوف نوافيكم متابعينا الكرام بأي تعديل يطرأ على خطة الأعمال الدرامية المقدمة عبر تردد قناة سي بي سي دراما فور حدوثه.