تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات لمشاهدة أحدث المسلسلات العربية يوميا

دائما ما تلقى المسلسلات التليفزيونية والأعمال الدرامية رواجا وانتشارا واسعا بين مشاهدي التليفزيون، يرجع ذلك تقدمه هذه المسلسلات من ترفيه وتسلية للمشاهد، ومن أبرز وأهم القنوات المصرية المهتمة بتقديم هذا النوع من المحتوى الإعلامي هي قناة سي بي سي دراما التي تخصصت منذ أن انطلقت في تقديم المسلسلات التليفزيونية على شاشتها على مدار الساعة، في هذا الموضوع نقدم لكم تردد قناة سي بي سي دراما وأهم المسلسلات التي تعرضها القناة.

تردد قناة سي بي سي دراما

لاستقبال إشارة وتردد قناة سي بي سي دراما يمكنكم استخدام البيانات الواردة في الجدول التالي.

تردد القناة الترميز معامل التصوير القمر الصناعي القطبية 11785 27500 ¾ نايل سات أفقي

جدول مواعيد مسلسلات القناة

تقدم قناة سي بي سي دراما في الفترة الحالية عدد كبير جدا من المسلسلات التليفزيونية المصرية، وفي الجدول التالي نقدم لكم بيان مواعيد جميع الأعمال المعروضة على القناة يوم الأحد الموافق السابع من مايو الجاري.

· طلعت روحي · 12:00 صباحًا · الواد سيد الشحات · 01:00 صباحًا · يوميات زوجة مفروسة أوي ج1 · 02:00 صباحًا · فيفا أطاطا · 03:00 صباحًا · طلعت روحي · 04:00 صباحًا · طير بينا يا قلبي · 05:00 صباحًا · يوميات زوجة مفروسة أوي ج1 · 06:00 صباحًا · فيفا أطاطا · 07:00 صباحًا · كأنة إمبارح · 08:00 صباحًا · الوصية · 09:00 صباحًا · طير بينا يا قلبي · 10:00 صباحًا · الواد سيد الشحات · 11:00 صباحًا · كأنة إمبارح · 12:00 مساءً · فيفا أطاطا · 01:00 مساءً · الوصية · 02:00 مساءً · الواد سيد الشحات · 03:00 مساءً · طير بينا يا قلبي · 04:00 مساءً · طلعت روحي · 05:00 مساءً · فيفا أطاطا · 06:00 مساءً · الواد سيد الشحات · 07:00 مساءً · يوميات زوجة مفروسة أوي ج1 · 08:00 مساءً · كأنة إمبارح · 09:00 مساءً · الوصية · 10:00 مساءً · طير بينا يا قلبي · 11:00 مساءً

مسلسلات القناة

تتميز دائما قناة سي بي سي دراما باختيارها لأفضل المسلسلات التليفزيونية لتقدمها للمشاهد، حيث تعرض القناة حاليا مجموعة من أفضل المسلسلات ومنها مسلسل كأنة امبارح بطولة أحمد خليل ورانيا يوسف ومحمد الشرنوبي، كما تعرض كذلك المسلسل الكوميدي المميز الوصية بطولة أكرم حسنى وأحمد أمين وريم مصطفى، كما تعرض أيضا القناة المسلسل الكوميدي الواد سيد الشحات لأحمد فهمي، والعديد والعيد من المسلسلات المميزة الأخرى.

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