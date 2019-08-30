تردد قناة سى بى سى سفرة أصبح محل اهتمام معظم السيدات في مصر والوطن العربي ولقد ظهرت قناة سى بى سى سفرة لأول مره تحت شعار أول قناة طبخ مصرية باعتبارها قناة الطبخ الأولي في مصر، وتدخل قناة سى بى سى سفرة ضمن القنوات الفضائية المهتمة بمجال الطبخ وتقديم وصفات الأكل والحلويات المميزة، بعد ظهور قناة سى بى سى سفرة بفترة وجيزة استحوذت علي اهتمام الكثير من السيدات في مصر وفي الوطن العربي وهوا ما دفع معظم ربات البيوت والفتيات إلي السعي للحصول علي تردد قناة سى بى سى سفرة الجديد، وحرصا منا في موقع نجوم مصرية علي تقديم كل ما يبحث عنة متابعينا تقدم لكم تردد قناة سى بى سى سفرة الجديد علي نايل سات.

تردد قناة سى بى سى سفرة

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحبح نايل سات 11488افقى 27500 5/6 عرب سات 11390افقي 27500 3/4

قناة سى بى سى سفرة cbc sofra .

القنوات الفضائية التي تهتم بالطهي وتقديم وصفات الأكل والحلويات انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ومن أهم هذه القنوات قناة سى بى سى سفرة، فمع بداية القناة استطاعت التعاقد مع عدد مميز جدا من مقدمي برامج الطبخ، وهوا ما دفع معظم من يهتم بهذا المجال للبحث عن تردد قناة سى بى سى سفرة الجديد علي نايل سات، كما حاولت القناة اختيار عدد مميز من البرامج بهدف الظهور بصورة مختلفة عن غيرها من قنوات الطبخ الموجودة علي الساحة الفضائية، هدة العوامل مجتمعه ساهمت وبشده في أكتساب القناة الكثير من الجمهور العربي .

برامج قناة سى بى سى سفرة cbc sofra

من اهم برامج قناة سى بى سى سفرة في الوقت الحالي برنامج الشيف الذي يقدمه واحد من أشهر مقدمي برامج الطبخ في مصر وهوا الشيف شربيني، كما تعرض القناة أيضا برنامج علي أد الايد الذي تقدمة الشيف نجلاء الشرشابي التي تقدم وصفات لأكلات وحلويات بتكاليف بسيطة جدا، كما تعرض قناة سى بى سى سفرة برنامج حلو وحادق الذي تقدمة الشيف سالي فؤاء، وتعرض قناة سى بى سى سفرة برنامج شبكة و صنارة المقدم من الشيف هشام السيد و هوا في الأصل قبطان بحري قضي حياته كلها في البحر هوا ما منحه فكرة تقديم برنامج عن الطبخ للأكلات البحرية، هذه المجموعة المميزة من الشيفات والبرامج المعروضة علي القناة منحت تردد قناة سى بى سى سفرة الكثير والكثير من عمليات البحث في مصر خصوصا.

برنامج شبكه وصنارة علي تردد قناة سى بى سى سفرة.

في أطار البحث عن التنوع والتغير الذي تقوم به قناة سي بي سي سفرة للطبخ، تعرض حاليا القناة أحد أبرز البرامج المتخصصة بالطبخ وهوا برنامج شبكه وصنارة تقديم الشيف هشام السيد، هوا في الأصل أحد مدربي الغطس المعروفين جدا إلا انه وبمرور الوقت أكتسب الكثير من مهارات الطبخ وهوا ما أهلة للعمل كمقدم برامج طبخ علي قناة سي بي سي سفرة، يقدم البرنامج وصفات للمأكولات البحرية بالتحديد، ومن أكثر ما يميز البرنامج تقديمه للمأكولات البحرية بطرق مختلفه عن غيره من برامج الطبخ، يتميز البرنامج أيضا في انه يقدم في مطابخ مفتوحه علي الشواطىء المصرية المميزة خصوصا شواطئ البحر الأحمر، ساهم تواجد هذا البرنامج المميزة في أهتمام الكثير من ربات البيوت بالبحث المستمر عن تردد قناة سى بى سى سفرة علي نايل سات من أجل متابعه البرنامج.

عرضنا عليكم متابعينا في موقع نجوم مصريه تردد قناة سى بى سى سفرة الجديد علي نايل سات، وإبراز أهم برامج القناة ونعدم بتحديث هذا المقال دائما بكل ما يخص تردد القناة أو برامجها الجديد، ولمن يواجه أي مشاكل في ضبط تردد قناة سى بى سى سفرة المذكور برجاء مراسلتنا من خلال تعليقاتكم.

وصفات سي بي سي سفرة فى رمضان.

مع حلول شهر رمضان المعظم تصدر تردد قناة cbc sofra اهتمام كل ربات البيوت، حيث حاولت قناة سي بي سي سفرة البحث عن كل ما يهم ويشغل بال ربنا البيوت في مصر والوطن العربي، فمن المعروف اهتمام الكثير من ربنا البيوت في رمضان بتقديم أجمل وصفات الأكل في رمضان، فمع بداية الشهر الكريم قدمت معظم برامج القناة مجموعه من وصفات الأكل الرمضانية والحلويات الرمضانية مثل طرق عمل الياميش، وتقديم الحلويات الرمضانية مثل الكنافه وبلح الشام وغير ذلك من الأكلات التي اشتهرت بتقديمها في رمضان، وقد ترتب علي هذا التغير في مسار القناة جانب كبير من السيدات بالحصول علي تردد قناة سى بى سى سفرة بهدف تعلم كل ما هو جديد من فنون الطبخ.

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برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

تردد قناة سى بى سى سفرة 2018، يعرض حاليا واحد من أكثر برامج الطبخ شهره وشعبية في الوطن العربي أجمع وهوا برنامج أميره فى المطبخ، البرنامج من تقديم الشيف أميرة شنب ويتخصص في تقديم أجمل المساعدات للسيدات في المناسبات بمختلف أنواعها، ويعرض أسهل الطرق لتقديم أجمل وصفات الأكل بطريقه بسيطه وميسرة، فلقد خرج البرنامج عن نمط برامج الطبخ التي تهتم بعرض وصفات الأكل البسيطة وتخصص في تقديم طريق وسب عمل واستقبال العزومات والمناسبات الكبيرة كأعياد الميلاد والحفلات، شعبية البرنامج علي سي بي سي سفره تخطط كل البدان العربية وهوا ما جعله من أهم برامج الطبخ هذا العام.

برنامج الأكيل على تردد قناة سي بي سي سفرة

تعرض قناة سي بي سي سفرة أحد أنجح برمج الأكل في مصر والعالم العربي، حيث تقدم القناة برنامج الأكيل من تقديم مراد مكرم، البرنامج يقوم على فكرة مختلفة بعض الشيء فهوا يستهدف زيارة أشهر مطاعم مصر وإعطاء تقيم لها من خلال مقدم البرنامج، يقوم البرنامج بعمل زيارات لعدد كبير من المطاعم على مستوى محافظات مصر وبمختلف تخصصات تلك المطاعم فمنها المطاعن الشرقية والهندية ومطاعم الأسماك أو مطاعم اللحوم والمشويات، وقد حقق البرنامج شهره واسعة جدا بفضل اختلاف فكرتة وجودة وحسن طريقة تقديمه، هذه العوامل أضافت إلى تردد قناة سي بي سي سفرة قدرا من الاهتمام من قبل محبي ومتابعي برامج المطبخ.

جدول برامج قناة سي بي سي سفرة

فيما يلي تعرض عليكم متاعينا بيان بمواعيد جميع البرامج التي ستعرض عبر تردد قناة سي بي سي سفرة اليوم

· طبخة ونص · 09:00 صباحًا بالصحة والراحة · 10:00 صباحًا · على قد الايد · 11:00 صباحًا · سندوتش وحاجة ساقعة · 12:15 مساءً · الشيف · 12:30 مساءً · زي السكر · 01:30 مساءً · زعفران وفانيلا · 02:00 مساءً · بالصحة والراحة · 03:00 مساءً · الأكيل · 04:00 مساءً · حكاوي المشاوي · 05:00 مساءً · هي وبس · 05:30 مساءً · زعفران وفانيلا · 06:00 مساءً · على قد الايد · 08:00 مساءً · سندوتش وحاجة ساقعة · 09:00 مساءً · أميرة في المطبخ · 10:15 مساءً · الشيف · 10:30 مساءً · بالصحة والراحة · 11:30 مساءً

قناة سي بي سي سفرة cbc sorfa

بجانب عرض وتقديم وصفات المأكولات وطرق عمل العزومات، تهتم سي بي سي سفرة بعرض أسعار أهم السلع الغذائية على شاشتها بصورة يومية ومحدثة، ولعل تناول هذه الأسعار يوميا يضيف إلى تردد قناة سي بي سي سفرة ميزه جديدة، حيث أنه يسهل على كل ربات البيوت معرفة أخر أسعار المأكولات وأسعار الخضروات واللحوم والدواجن، تناول أسعار اللحوم والخضروات على سي بي سي سفرة أصبح ذو أهمية كبيره خصوصا في المدن الكبرى التي تتفاوت فيها أعار هذه السلع، ولعل هذا التناول يسمح لمشاهدي سي بي سي سفرة في الاضطلاع على الأسعار الحقيقية تجنبا للغش من جانب التجار.

في الأخير نذكركم متابعينا الكرام باستعدادنا التام للرد على كحافة استفساراتكم بخصوص تردد قناة سي بي سي سفرة 2018، وفي حال وجود أي مشاكل في ضبط واستقبال التردد السابق توضيحه برجاء ترك تعليق وسنحاول حل المشكلة فورا.