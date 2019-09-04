تردد قناة سنا Sana TV الحديث للأطفال | سبتمبر 2019 .. تردد قنوات مودي .. قناة كوكي .. طيور الجنة .. ميكي كيدز الجديد أغاني أطفال .. أفلام كارتون

تردد قناة سنا Sana TV للأطفال الجديد وهي قناة مخصصة للطفل السوري والعربي، وتتميز قناة سنا للأطفال بمحتوى متميز جذاب، يحرص الأطفال بمختلف الفئات العمرية على متابعتها والاستمتاع بما تقدمه من برامج، وتحرص القناة على تقديم الأغاني والبرامج والأناشيد التي وجدت قبول لدى الطفل السوري والعربي، كما تتمتع القناة بأسلوب يناسب الثقافة الشرقية والعربية، ومحتوى القناة يمزج بين الترفيه والمتعة من جهه وبين التربوية والتعليم من جهه أخري، وقد تم تأسيسها القناة وانطلاق بثها عام 2010 لتكون أداة مساعدة مع الأسرة العربية في تربية الأطفال تربية سليمة وصحيحة، وتتبع قناة تردد قناة سنا Sana TV للأطفال أفضل الطرق والأساليب العلمية لتنشئة جيل عربي يتمتع بأخلاق قويمة، كما تقوم القناة بزرع روح الانتماء والمحبة.







تتمتع قناة سنا للأطفال بمحتوى متنوع وهو السبب الرئيسي في نجاحها في جذب أعداد كبيرة من المتابعين من كافة الدول العربية، حيث تقدم برامج تربوية وترفيهية متميزة، ومحتوى القناة يضم كل ما تتمناه الأسر العربية لتوفيره لأطفالها من نصائح ومثل وقيم أخلاقية، كما تقوم قناة سنا على دعم مواهب الأطفال المختلفة، ومن أهداف قناة سنا أيضا صقل المواهب من خلال تقديم الإرشادات اللازمة.

تردد قناة سنا Sana TV الحديث للأطفال







وتقوم القناة باستخدام أحدث التقنيات الخاصة بالبث وإعداد البرامج، وتستخدم القناة تقنية الأتش دي HD العالية الجودة، كما أنها تبث أيضا بتقنية الأس دي SD العادية، كما أن القناة تبث برامجها بالمجان، فهي قناة مفتوحة غير مشفرة، كما تبث القناة برامجها من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات الواسع الانتشار بجميع البلدان العربية، مما جعلها متاحة لجميع الأطفال والأسر العربية، كما استطاعت قناة سنا للأطفال من التواصل مع متابعيها من الأطفال في أنحاء العالم من خلال إنشاؤها للصفحات الرسمية الخاصة بالقناة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما قامت القناة أيضا بإنشاء موقع علي اليوتيوب يتيح الفرصة لمن فاتهم أحد البرامج من متابعته على اليوتيوب.







أناشيد قناة سنا الفضائية

أنشودة خالتي

أنشودة كرتي

أنشودة جدي

أنشودة الطفولة

أنشودة أفراح العيد

أنشودة أحب الرياضة

أنشودة بلال بن رباح

أنشودة فاطمة الزهراء

أنشودة الصاحب في الغار

أنشودة عائشة بنت الصديق







كليبات قناة سنا الفضائية

كما قدمت القناة عدد كبير من الكليبات الإيقاعية التي جذب الكثير من الأطفال والمتابعين، وتتميز هذه الكليبات بإيفاع وجرس موسيقي محبب لدى جميع الأطفال والكبار ومنا الكليبات التالية:

كليب ما أحلى العيد

كليب معنى الصداقة

كليب أنسام الحرية

كليب لو كنت قويا

كليب أحلى رحلة

كليب شهر الخير

كليب لعبة سلوى

كليب أنا أنسان

كليب عسل

كليب أبتكار

كليب الهرة

كليب فرح

كليب حدائق

كليب المعلم

برامج قناة سنا Sana TV للأطفال

كما قامت قناة سنا للأطفال أيضا بإعداد وبث العديد من البرامج الطفولية الشيقة، ومنها البرامج التالية:

برنامج كشافة في كشافة

برنامج سلام صائم بجانب

ولم تكتفي القناة بتقديم ما سبق من أناشيد وكليبات وأغاني وبرامج، بل تقوم القناة أيضا بعرض عدد كبير من أفلام الرسوم الكرتونية المتحركة التي تساعدها في تعليم الصغار ومساعدتهم في الإطلاع على جميع عناصر المعرفة خارج المنزل وجميع ما يدور حولهم، كما تقدم القناة برامج تعليمية ومعرفية، مثل رسوم المواصلات والأرقام والفواكه والحروف باللغة العربية والإنجليزية، كما تحث القناة الأطفال على الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية للأطفال، وتحث الأطفال أيضا على ممارسة الرياضة، حيث تشرح القناة فائدة الرياضة في بناء جسم سليم.

تردد قناة سنا الفضائية للأطفال الجديد Sana TV تقنية HD

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 10972 HD 27500 أفقي 3/4