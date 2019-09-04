تردد قناة سنا Sana TV للأطفال
تردد قناة سنا Sana TV للأطفال
تقنية

تردد قناة سنا Sana TV الحديث للأطفال | سبتمبر 2019 .. تردد قنوات مودي .. قناة كوكي .. طيور الجنة .. ميكي كيدز الجديد أغاني أطفال .. أفلام كارتون

بواسطة ندى أيمن 6

تردد قناة سنا Sana TV للأطفال الجديد وهي قناة مخصصة للطفل السوري والعربي، وتتميز قناة سنا للأطفال بمحتوى متميز جذاب، يحرص الأطفال بمختلف الفئات العمرية على متابعتها والاستمتاع بما تقدمه من برامج، وتحرص القناة على تقديم الأغاني والبرامج والأناشيد التي وجدت قبول لدى الطفل السوري والعربي، كما تتمتع القناة بأسلوب يناسب الثقافة الشرقية والعربية، ومحتوى القناة يمزج بين الترفيه والمتعة من جهه وبين التربوية والتعليم من جهه أخري، وقد  تم تأسيسها القناة وانطلاق بثها عام 2010 لتكون أداة مساعدة مع الأسرة العربية في تربية الأطفال تربية سليمة وصحيحة، وتتبع قناة تردد قناة سنا Sana TV للأطفال أفضل الطرق والأساليب العلمية لتنشئة جيل عربي يتمتع بأخلاق قويمة، كما تقوم القناة بزرع روح الانتماء والمحبة.



تتمتع قناة سنا للأطفال بمحتوى متنوع وهو السبب الرئيسي في نجاحها في جذب أعداد كبيرة من المتابعين  من كافة الدول العربية، حيث تقدم برامج تربوية وترفيهية متميزة، ومحتوى القناة يضم كل ما تتمناه الأسر العربية لتوفيره لأطفالها من نصائح ومثل وقيم أخلاقية، كما تقوم قناة سنا على دعم مواهب الأطفال المختلفة، ومن أهداف قناة سنا أيضا صقل المواهب من خلال تقديم الإرشادات اللازمة.

تردد قناة سنا Sana TV الحديث للأطفال



تردد قناة سنا Sana TV للأطفال
تردد قناة سنا Sana TV للأطفال

وتقوم القناة باستخدام أحدث التقنيات الخاصة بالبث وإعداد البرامج، وتستخدم القناة تقنية الأتش دي HD العالية الجودة، كما أنها تبث أيضا بتقنية الأس دي SD  العادية، كما أن القناة تبث برامجها بالمجان، فهي قناة مفتوحة غير مشفرة، كما تبث القناة برامجها من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات  الواسع الانتشار بجميع البلدان العربية، مما  جعلها متاحة لجميع الأطفال والأسر العربية، كما استطاعت قناة سنا للأطفال من التواصل مع متابعيها من الأطفال في أنحاء العالم من خلال إنشاؤها للصفحات الرسمية الخاصة بالقناة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما قامت القناة أيضا بإنشاء موقع علي اليوتيوب يتيح الفرصة لمن فاتهم أحد البرامج من متابعته على اليوتيوب.



أناشيد قناة سنا الفضائية

  • أنشودة خالتي
  • أنشودة كرتي
  • أنشودة جدي
  • أنشودة الطفولة
  • أنشودة أفراح العيد
  • أنشودة أحب الرياضة
  • أنشودة بلال بن رباح
  • أنشودة فاطمة الزهراء
  • أنشودة الصاحب في الغار
  • أنشودة عائشة بنت الصديق


كليبات قناة سنا الفضائية

كما قدمت القناة عدد كبير من الكليبات الإيقاعية التي جذب الكثير من الأطفال والمتابعين، وتتميز هذه الكليبات بإيفاع وجرس موسيقي محبب لدى جميع الأطفال والكبار ومنا الكليبات التالية:

  • كليب ما أحلى العيد
  • كليب معنى الصداقة
  • كليب أنسام الحرية
  • كليب لو كنت قويا
  • كليب أحلى رحلة
  • كليب شهر الخير
  • كليب لعبة سلوى
  • كليب أنا أنسان
  • كليب عسل
  • كليب أبتكار
  • كليب الهرة
  • كليب فرح
  • كليب حدائق
  • كليب المعلم

برامج قناة سنا Sana TV للأطفال

كما قامت قناة سنا للأطفال أيضا بإعداد وبث العديد من البرامج الطفولية الشيقة، ومنها البرامج التالية:

  • برنامج كشافة في كشافة
  • برنامج سلام صائم بجانب
تردد سنا للأطفال
تردد سنا للأطفال

ولم تكتفي القناة بتقديم ما سبق من أناشيد وكليبات وأغاني وبرامج، بل تقوم القناة أيضا بعرض عدد كبير من أفلام الرسوم الكرتونية المتحركة التي تساعدها في تعليم الصغار ومساعدتهم في الإطلاع على جميع عناصر المعرفة خارج المنزل وجميع ما يدور حولهم، كما تقدم القناة برامج تعليمية ومعرفية، مثل رسوم المواصلات والأرقام والفواكه والحروف باللغة العربية والإنجليزية، كما تحث القناة الأطفال على الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية للأطفال، وتحث الأطفال أيضا على ممارسة الرياضة، حيث تشرح القناة فائدة الرياضة في بناء جسم سليم.

تردد قناة سنا الفضائية للأطفال الجديد Sana TV تقنية HD

القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابFEC
نايل سات10972 HD27500أفقي3/4

تردد قناة سنا على النايل سات بتقنية SD العادية

القمرالترددالاتجاهمعدل الترميزمعامل التصحيح
النايل سات10977افقي275005/6

ترددات قناة بيبي طيور الجنة

المدارالقمرالترددFEC/SR
7.0°Wنايل سات11881 (h)27500 – 5/6
13.0°Eهوت بيرد10853 (h)27500 – 2/3

تردد قناة ميكي الجديد على القمر الصناعي يوتيل سات

تردد قناة ميكي 2019 على النايل سات
تردد قناة ميكي 2019 على النايل سات
الترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل التصحيحالقمر الصناعي
11257أفقي275005/6Eutelsat 7 West A
11526أفقي275005/6Eutelsat 7 West A

تردد قناة ميكي 2019 على النايل سات

تم تغيير تردد قناة ميكي لكي تعمل القناة بجودة أفضل HD، كما أعلنت القناة عن استمرار التردد القديم 11257 أفقي لعرض العدد من الأفلام بدون فواصل إعلانية.

معدل الترميزمعامل التصحيحالاستقطابالترددالقمر الصناعي
275004/5أفقي11526النايل سات

تردد قناة ميكي كيدز الجديد على القمر الصناعي النايل سات

التردد11257
الاتجاهافقي
معدل الترميز27500
معامل التصحيح3/4
القمرالنايل سات

أحدث ترددات قنوات الأطفال على النايل سات 2019

يوجد الكثير من القنوات المتخصصة للطفل العربي  والتي تقدم العديد  من البرامج المسلية للطفل والأسرة أفلام الكارتون والمسلسلات والبرامج الترفيهية  ومن أشهر هذه القنوات نتابعها من خلال جداول الترددات التالية:

تردد قناة mbc3 لعام 2019

التردد 119470معدل الترميز 27500معامل تصحيح 5/6عمودي

تردد قناة ميكي 2019

تردد11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة مودي 2018

تردد11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة ماجد 2019

تردد12226معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4افقي

تردد قناة سمسم 2019

تردد11334معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة كوكي 2019

تردد11602معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة كيدزينيا 2019

تردد11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة سبيس تون العربية Spacetoon Arabic

تردد11785معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4عمودي

تردد قناة أجيال 2019

تردد12149معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4افقي

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في حالة تغيير التردد يبادر الكثيرين بالبحث عن التردد الجديد، ونعدكم أننا سنتابع أي تغيير في تردد القناة وسنقوم بتعديل التردد على الفور، والآن نقدم لكم  تردد لقناة الحالي والصحيح، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع البرامج المتميزة التي تقدمها جميع قنوات الأطفال.

من أكثر الأفلام الموجودة على قناة بيبي كيدز للأطفال، كما توجد الأفلام التعليمية، التي تعرض الأرقام العربية والأجنبية والحروف أيضا، في شكل غنائي متميز، يتابعها الأطفال ويتغنوا بها ليل نهار.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      انا ايضا زيك

      الرد
    2. غير معروف يقول

      ارجو الحرص علي توضيح القمر (االتردد+القمر )

      الرد
    3. احمد يقول

      لو سمحت ولادي بيعيطوا علشان قناه براعم ممكن التردد

      الرد
    4. غير معروف يقول

      نكلوديني

      الرد
    5. غير معروف يقول

      لو سمحتو تردد براعم

      الرد
    6. أحمد يقول

      ممكن تردد قناة براعم 2019 ممكن الرد

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