تردد قناة سما السورية Sama TV الجديد 2019 لمتابعة أفضل البرامج المتنوعة

تردد قناة سما السورية Sama TV هي قناة عربية مختلفة تعرض كمية وفيرة من البرامج التلفزيونية المتنوعة والفريدة، تبث القناة برامجها طوال اليوم بلا إنقطاع إرسال أو تشويش طوال الـ 24 ساعة مجاني وبدون اشتراك شهري، قناة سما الفضائية تبث إرسالها عبر نايل سات لإبداء أبرز الأنباء والبرامج المنوعة في جميع الساحات تعمل بدون فواصل عبر ترددها الجديد, لذلك تحظى بنسبة مشاهدة عالية في سوريا وفي الوطن العربي.







تردد قناة سما السورية

انطلقت قناة سما السورية عبر الساتلايت Nile Sat عام 2012 باشرت القناة بثها يوم 7 سبتمبر 2012، وهي بديل لقناة دنيا الفضائية فتعرض القناة الكثير من البرامج التلفزيونية الحوارية ذات المواصفات المتميزة وذات الطابع الإخباري والسياسي، جميع ما تعرضه من برامج وفقرات متنوعة مع نخبة كبيرة من المراسلون البارعون وتقديم الإعلاميين المميزين في مجالهم ، ولم تقتصر القناة على ذاك، إلا أنها ايضاً تعرض الأعمال السينمائية التي ينتظرها المشاهد والبرامج الثقافية الوثائقية التي تعد من أكثر المراجع لجميع المفتشين والدارسين في ميادين شتى.

كما يمكنكم معرفة تردد قناة فلسطين اليوم Palestine Al Yawm الجديد 2019 على نايل سات.







تردد قناة سما السورية على نايل سات

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11177 (V) 27500 – 5/6 SD نايل سات 11179 (H) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات “Sama TV“

برامج قناة سما السورية









فجر الخير: تقديم رنا كويتر، جودي الخالدي، ورد سباغ، سالي عزام هو برنامج صباحي يعرض كل يوم.

كلاسيكو: تقديم الإعلامي مخلوف الناعمة برنامج أسبوعي يناقش حصاد الأسبوع الرياضي فكل من الرياضة المحلية والعالمية.

Sama Drs: برنامج طبي يعرض كل أسبوعً يناقش كل الموضوعات الطبية.

أوضاع الناس: يقدمه الإعلامي نزار الفرا يناقش البرنامج المشكلات الحياتية.

نبض الشرق: الذي يقدمه الإعلامية هناء الصالح برنامج حواري يناقش القضايا الساخنة بكل حيادية.

أجندة عصري: برنامج استقصائي سياسي يناقش ظروف أهل سوريا يقدمه د.محمد عبد الحميد.

سما كافيه: برنامج شبابي منوع ترفيهي يعرض آراء الشبان المتنوعة يقدمها جميع من ميشلين سلوم ورافي جروج.

تفاصيل: برنامج أسبوعي يقوم باستضافة أشهر النجوم والنجمات في العالم العربي تقدمه ريم واضح.

عيشها صح: برنامج يتناول البيانات الطبية والمجال السيكولوجي.

غزل الفتيات: برنامج نسائي يخاطب البنات والنساء في الكمية الوفيرة من الفقرات المنوعة.

كما أن القناة تعرض نشرة المستجدات الصباحية التي تروي أبرز الوقائع اليومية بشأن العالم والظروف المحلية لسوريا أما عن النشرة الاستثمارية فتعرض أبرز ما يحدث في سوق الثروة الدولي والوضع الاستثماري.