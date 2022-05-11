تردد قناة سما السورية 2022 على النايل سات شاهد أهم تغطيات الأخبار

استطاع تردد قناة سما السورية أن يحتل مرتبة عالية بين الأعلى بحثا بين ترددات القنوات العربية في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت قناة سما السورية أن تثبت مكانتها منذ إطلاقها في سنة 2012 م من أجل أن تصبح بديلا رسميا لقناة دنيا السورية، تبث قناة سما برامجها من العاصمة السورية دمشق، وتخصصت منذ بدايتها في تغطيات الأخبار أول بأول، وهو ما ينال الاهتمام الأكبر داخل الأراضي السورية وعلى مستوى الوطن العربي، إذ يرغب الجميع في معرفة مستجدات الأحداث على مدار الساعة، كما تتميز القناة بأنها تمتلك مجموعة من أمهر المراسلين الإخباريين في فريق عملها، بالإضافة إلى الإعلاميين الذين يشكلون شبكة عمل قوية تميز القناة في أدائها وجودتها العالية.

تردد قناة سما السورية 2022 نايل سات

يمكنك استقبال قناة سما السورية عن طريق ضبط أجهزة الرسيفر الخاصة بكم على القيم التالية:

اسم القناة سما السورية تردد القناة 10921 معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ⅚ الجودة SD

تردد قناة سما السورية 2022 على عرب سات

كما يمكن استقبال القناة بجودة صورة وصوت ممتازة عبر قمر العرب سات من خلال ضبط القيم التالية:

اسم القناة سما السورية اسم القمر عرب سات Arab sat تردد القناة 11678 معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ⅚ الجودة SD

تردد آخر لقناة سما السورية على نايل سات