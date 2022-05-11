تردد قناة سما السورية 2022 على النايل سات شاهد أهم تغطيات الأخبار

عبد الله السيد

استطاع تردد قناة سما السورية أن يحتل مرتبة عالية بين الأعلى بحثا بين ترددات القنوات العربية في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت قناة سما السورية أن تثبت مكانتها منذ إطلاقها في سنة 2012 م من أجل أن تصبح بديلا رسميا لقناة دنيا السورية، تبث قناة سما برامجها من العاصمة السورية دمشق، وتخصصت منذ بدايتها في تغطيات الأخبار أول بأول، وهو ما ينال الاهتمام الأكبر داخل الأراضي السورية وعلى مستوى الوطن العربي، إذ يرغب الجميع في معرفة مستجدات الأحداث على مدار الساعة، كما تتميز القناة بأنها تمتلك مجموعة من أمهر المراسلين الإخباريين في فريق عملها، بالإضافة إلى الإعلاميين الذين يشكلون شبكة عمل قوية تميز القناة في أدائها وجودتها العالية.

تردد قناة سما السورية sama TV
المحتويات
تردد قناة سما السورية 2022 نايل سات
تردد قناة سما السورية 2022 على عرب سات
تردد آخر لقناة سما السورية على نايل سات

تردد قناة سما السورية 2022 نايل سات 

يمكنك استقبال قناة سما السورية عن طريق ضبط أجهزة الرسيفر الخاصة بكم على القيم التالية:

اسم القناة سما السورية
تردد القناة 10921
معدل الترميز 27500
معامل الاستقطاب عمودي
معامل تصحيح الخطأ  ⅚
الجودة SD

تردد قناة سما السورية 2021 على نايل سات وعرب سات

آخر تحديث تردد قناة سما السورية 2019.. أشهر القنوات السورية

تردد قناة سما السورية 2022 على عرب سات 

كما يمكن استقبال القناة بجودة صورة وصوت ممتازة عبر قمر العرب سات من خلال ضبط القيم التالية:

اسم القناة سما السورية
اسم القمر عرب سات Arab sat
تردد القناة 11678
معدل الترميز 27500
معامل الاستقطاب عمودي
معامل تصحيح الخطأ  ⅚
الجودة SD

تردد آخر لقناة سما السورية على نايل سات 

  • تردد القناة 11938
  • معامل الاستقطاب عمودي
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصحيح الخطأ ⅚ 
  • الجودة HD. 

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عبد الله السيد

عبدالله السيد، 25 سنة، أعمل في مجال التدوين وكتابة المقالات المتوافقة مع شروط ومعايير SEO والتدقيق اللغوي والإملائي، خبرة 3 سنوات في مجال الكتابة، أعمل حاليا لدي موقع نجوم مصرية الإخباري


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