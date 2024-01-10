تردد قناة سكاي نيوز عربية 2024 علي القمر الصناعي النايل سات وعرب سات
يهتم الكثير من الاشخاص في الوطن العربي بمتابعة قناة سكاي نيوز عربية على شاشة التلفاز، حيث انها واحدة من أشهر القنوات الاخبارية في العالم العربي، وذلك لأن القناة تعمل علي مدار اليوم لنشر الاخبار الحصرية والعاجلة لكافة الأحداث في العالم وخاصة في الوطن العربي، بالإضافة إلي تقديم القناة مجموعة من البرامج السياسية والإخبارية.
تردد قناة سكاي نيوز عربية على النايل سات
تستطيع ضبط تردد القناة علي القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:-
- التردد: 11977.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز:27500
- الجودة: HD.
تردد قناة سكاي نيوز عربية علي عرب سات
تستطيع مشاهدة القناة على القمر الصناعي عرب سات من التردد التالي:
- التردد: 11996.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل الخطأ: 3/4.
- معدل الترميز:27500.
- الجودة: HD.
وأيضاً يمكن استقبال اشارة القناة على هوت بيرد من خلال التردد التالي:
- التردد: 11747.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500
كيفية ضبط تردد القناة
هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها من أجل ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وهي:-
- الضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.
- اختيار التركيب من القائمة.
- بعد ذلك اختيار ضبط الهوائي.
- تقوم باختيار تنزيل قناة جديدة.
- تحديد القمر الصناعي.
- إدخال تردد القناة.
- الضغط على زر البحث.
- بعد تنزيل القناة الضغط علي زر الحفظ.
برامج قناة سكاي نيوز عربية
تقدم القناة مجموعة من البرامج المتنوعة التي تعرض على مدار اليوم ومنها:
- ذاكرة 2023: وهذا البرنامج يتحدث عن أبرز الأحداث والقضايا التي حدثت في عام 2024 في منطقة الشرق الأوسط.
- برنامج غرفة الأخبار: يعرض هذا البرنامج بشكل يومي على القناة، ويعرض البرنامج مجموعة من الأخبار السياسية والعاجلة في الشرق الاوسط.
- برنامج من القاهرة: يهتم هذا البرنامج بعرض مجموعة من الأحداث جمهورية مصر العربية، ويعرض هذا البرنامج يوم السبت فقط.
- وثائقيات: ويهتم هذا البرنامج بعرض مجموعة من الوثائق في مختلف المجالات.