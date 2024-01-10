يهتم الكثير من الاشخاص في الوطن العربي بمتابعة قناة سكاي نيوز عربية على شاشة التلفاز، حيث انها واحدة من أشهر القنوات الاخبارية في العالم العربي، وذلك لأن القناة تعمل علي مدار اليوم لنشر الاخبار الحصرية والعاجلة لكافة الأحداث في العالم وخاصة في الوطن العربي، بالإضافة إلي تقديم القناة مجموعة من البرامج السياسية والإخبارية.

تردد قناة سكاي نيوز عربية 2024 علي القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

تردد قناة سكاي نيوز عربية على النايل سات

تستطيع ضبط تردد القناة علي القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:-

التردد: 11977.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: 5/6.

معدل الترميز:27500

الجودة: HD.

تردد قناة سكاي نيوز عربية علي عرب سات

تستطيع مشاهدة القناة على القمر الصناعي عرب سات من التردد التالي:

التردد: 11996.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500.

الجودة: HD.

وأيضاً يمكن استقبال اشارة القناة على هوت بيرد من خلال التردد التالي:

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

كيفية ضبط تردد القناة

هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها من أجل ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وهي:-

الضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.

اختيار التركيب من القائمة.

بعد ذلك اختيار ضبط الهوائي.

تقوم باختيار تنزيل قناة جديدة.

تحديد القمر الصناعي.

إدخال تردد القناة.

الضغط على زر البحث.

بعد تنزيل القناة الضغط علي زر الحفظ.

برامج قناة سكاي نيوز عربية

تقدم القناة مجموعة من البرامج المتنوعة التي تعرض على مدار اليوم ومنها: