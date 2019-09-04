تردد قناة سبيس توون SpaceToon “سبتمبر 2019” هنا تردد قناة بيبي كيدز .. طيور الجنة .. كوكي .. مودي .. ميكي .. على نايل سات

تردد قناة سبيس تون SpaceToon والتي يتابعها الطفل العربي بشغف بالغ ، والكبار أيضا على حد سواء، التعرف على التردد الحالي لقناة الأطفال العربية الأولي سبيس توون SpaceToon، والتي بدأ البث فيها منذ عام 2000، وارتفعت المتابعة عليها، وخاصة مع قلة القنوات العربية المتخصصة في برامج وأغاني الأطفال في هذا الوقت، وتميزت وذاع صيتها، وتابعها جميع الأطفال مع الانبهار الكبير بالألوان والأغاني وأفلام توم وجيري المتواصلة، بدون فواصل، مما جعلها من رواد قنوات الأطفال في العالم العربي.







وهي قناة سعودية مجانية، تبث من قمر نايل سات على تردد واحد، نعرضه عليكم في مقالنا هذا مع بعض الشرح لبرامج وأغاني وما تعرضه القناة من محتوى شامل للطفل العربي، حيث يقوم عرض الأفلام الترفيهية في “كوكب المرح”، والأفلام الثقافية في “كوكب العلوم”، وهكذا، مما ساهم في توسيع خيال الطفل بالانتقال من كوكب إلى آخر مع كل مجموعة ترفيهية أو معلومات أو أفلام كارتونية.





