تردد قناة سبيس توون SpaceToon
تردد قناة سبيس تون
تقنية

تردد قناة سبيس توون SpaceToon “سبتمبر 2019” هنا تردد قناة بيبي كيدز .. طيور الجنة .. كوكي .. مودي .. ميكي .. على نايل سات

بواسطة ندى أيمن 1

تردد قناة سبيس تون SpaceToon والتي يتابعها الطفل العربي بشغف بالغ ، والكبار أيضا على حد سواء، التعرف على التردد الحالي لقناة الأطفال العربية الأولي سبيس توون SpaceToon، والتي بدأ البث فيها منذ عام 2000، وارتفعت المتابعة عليها، وخاصة مع قلة القنوات العربية المتخصصة في برامج وأغاني الأطفال في هذا الوقت، وتميزت وذاع صيتها، وتابعها جميع الأطفال مع الانبهار الكبير بالألوان والأغاني وأفلام توم وجيري المتواصلة، بدون فواصل، مما جعلها من رواد قنوات الأطفال في العالم العربي.



وهي قناة سعودية مجانية، تبث من قمر نايل سات على تردد واحد، نعرضه عليكم في مقالنا هذا مع بعض الشرح لبرامج وأغاني وما تعرضه القناة من محتوى شامل للطفل العربي، حيث يقوم عرض الأفلام الترفيهية في “كوكب المرح”، والأفلام الثقافية في “كوكب العلوم”، وهكذا، مما ساهم في توسيع خيال الطفل بالانتقال من كوكب إلى آخر مع كل مجموعة ترفيهية أو معلومات أو أفلام كارتونية.

تردد قناة سبيس توون SpaceToon التردد الحالي للقناة

تردد قناة سبيس توون SpaceToon
تردد قناة سبيس توون SpaceToon

يتابع الأطفال والكبار أيضا الترددات الجديدة لقناة سبيس توون، وذلك لأن لا يقطعوا متابعة الأطفال لها في حال تغيير ترددها، ونعرض عليكم التردد الأحدث للقناة على قمر نايل سات، كما نعرض عليكم آخر أخبار القناة، ويمكنكم متابعة آخر تردد للقناة عبر موقعنا، ويمكنكم أيضا متابعة كل جديد تعرضه القناة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك:

القمرالترددالاتجاهمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
نايل سات11785عمودي275003/4

تردد قناة سبيس توون SpaceToon برامج ومسلسلات قناة سبيس توون 2019

  1. مسلسل كونان، المتحري الذكي.
  2. حلقات متصلة من أفلام الكارتون الشهيرة توم وجيري.
  3. العودة للمدرسة.
  4. مسلسل جيبيتيان الكسول
  5. مسلسل أبطال ترانسفور
  6. أغنية مسلسل مازنجرز مع لوجو الفيلم الذي يعرض قريبا في دور السينما.

التردد الصحيح لقناة بيبي كيدز على النايل سات

المدارالقمرالترددFEC/SRالجودةالتشفير
7.0°Wنايل سات10873 (V)27500 – 5/6SDمجاني

ترددات قناة بيبي طيور الجنة

المدارالقمرالترددFEC/SR
7.0°Wنايل سات11881 (h)27500 – 5/6
13.0°Eهوت بيرد10853 (h)27500 – 2/3

تردد قناة ميكي 2019 على النايل سات

تم تغيير تردد قناة ميكي لكي تعمل القناة بجودة أفضل HD، كما أعلنت القناة عن استمرار التردد القديم 11257 أفقي لعرض العدد من الأفلام بدون فواصل إعلانية.

معدل الترميزمعامل التصحيحالاستقطابالترددالقمر الصناعي
275004/5أفقي11526النايل سات

تردد قناة ميكي كيدز الجديد على القمر الصناعي النايل سات

التردد11257
الاتجاهافقي
معدل الترميز27500
معامل التصحيح3/4
القمرالنايل سات

أحدث ترددات قنوات الأطفال على النايل سات 2018

يوجد الكثير من القنوات المتخصصة للطفل العربي  والتي تقدم العديد  من البرامج المسلية للطفل والأسرة أفلام الكارتون والمسلسلات والبرامج الترفيهية  ومن أشهر هذه القنوات نتابعها من خلال جداول الترددات التالية:

تردد قناة mbc3 لعام 2019

التردد 119470معدل الترميز 27500معامل تصحيح 5/6عمودي

تردد قناة ميكي 2019

تردد11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة مودي 2019

تردد11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة ماجد 2019

تردد12226معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4افقي

تردد قناة سمسم 2019

تردد11334معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة كوكي 2019

تردد11602معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة كيدزينيا 2019

تردد11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة سبيس تون العربية Spacetoon Arabic

تردد11785معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4عمودي

تردد قناة أجيال 2019

تردد12149معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4افقي

ويعتبر فيلم مازنجرز، الجديد في السينما، من الأعلى متابعة لأخباره وسيكون من الأعلى مشاهدة عند عرضه في دور السينما، ويرتفع متابعة الأطفال، من الفئات العمرية الأكبر، ابتداء من عمر 6 سنوات، بينما ترتفع أفلام الكارتون في المتابعة من الفئات الأقل عمرا، ابتداء من عمر 3 سنوات، بينما يكون مسلسل المحقق كونان، المتحري الذكي، للفئات الأكبر، ابتداء من عمر 9 سنوات.

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قناة سبيس تون من أهم القنوات الخاصة بالطفل والرائعة للأطفال في جميع الأعمار وخاصة الأعمار من 4 سنوات لأنهم يتابعون باستمرار أفلام الكرتون المدبلجة التي تقدمها القناة وترصد مسلسلات وأفلام وبرامج الكرتون التي يحبها الأطفال ونقدم لكم الان التردد الجديد لقناة سبيس تون.

وبسبب المحتوى الشامل للقناة، والتي تهتم أيضا بتعليم المبادئ الدينية الإسلامية للطفل منذ نعومة أظافرة، حازت القناة على قبول جميع أولياء أمور الأطفال وشجعوا إدخالها ضمن برامج متابعة ومشاهدة أطفالهم.



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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      التردد خاطئ

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