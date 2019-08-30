تردد قناة سبيس تون 2019 على نايل سات وتردد قناة بيبي لأفلام الكرتون

تردد قناة سبيس تون space toon واحد من أقدم الترددات التي تهتم بها الأسر والعائلات في الوطن العربي، التي تحرص علي تقديم محتوي ترفيهي وتعليمي لاطفالها، قناة سبيس تون space toon تعتبر أقدم قنوات الأطفال في الوطن العربي، فتميزت القناة منذ أن بدأت في بحرصها الشديد علي تقديم محتوي هادف وتعليمي للأطفال، وهوا ما ساعد علي اهتمام الكثير من الأطفال بالحصول علي تردد قناة سبيس تون space toon وحرصا منا في موقع “نجوم مصرية” علي تقديم كل ما يساعد أطفالنا علي التعلم في مراحلهم العمرية الأولي سنقدم لكم في هذا الموضوع تردد قناة سبيس تون space toon للأطفال.
تردد قناة سبيس تون space toon على القمر نايل سات.
تردد قناة space toon للأطفال على نايل سات.
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|نايل سات
|11785
|27500
|3/4
تردد قناة سبيس تون للتمتع بأحلى أفلام ديزني
كما سنتابع سويا في هذا الموضوع هناك العديد من العوامل التي ساعدت علي جعل تردد قناة سبيس تون الجديد من أكثر ترددات قنوات الأطفال بحثا في الوطن العربي، ولعل من أكثر هذه العوامل هوا أفلام ديزني التي تقدمها القناة مجانا علي شاشتها، فكما هو معروف امتلاك أفلام ديزني لشعبية جرفة في العالم كلة ولذلك تساعد هذه الأفلام بصورة كبيرة علي نشر تردد قناة سبيس تون للأطفال فى كل البيوت العربية.
قناة سبيس تون space toon
تسعي إدارة قناة سبيس تون space toon إلي دفع الأطفال والكبار للبحث عن تردد قناة سبيس تونspace toon ، وذلك من خلال اهتمامها بتقديم عدد من البرامج التعليمية، بالإضافة إلي ما تقدمة من برامج ترفيهية علي شاشه قناة سبيس تون space toon ، من خلال ما تعرضه من محتوي تعليمي علي شكل بعض الأغاني التعليمية الناطقة باللغة العربية للحروف والأرقام، كما تهتم قناة سبيس تون space toon ايضا بعرض عدد مميز جدا من أفلام الكرتون الشهيرة مثل توم أند جيري، وكذلك أيضا مسلسل الأطفال الشهير جدا المحقق كونان، وكرتون الفراولة وغيرها من الأفلام الكرتونية التي تجذب انتباه الأطفال.
برامج قناة سبيس تون space toon.
حرصا من إدارة قناة سبيس تون space toon علي عرض محتواها بشكل جذاب، فقد قسمت القناة البرامج المقدمة عليها إلي عده أقسام، مثل كوكب زمردة الذي يهتم بتقديم كل الأفلام والبرامج الخاصة بالفتيات، وكذلك كوكب إثارة الذي يهتم بتقديم الأفلام ذات الطابع التشويقي والمثير، كما تعرض أيضا كوكب بونبون الذي يعرض أفلام الكرتون الترفيهية، وكوكب تاريخ الذي يقدم أفلام كرتون لها طابع تاريخي، وكوكب علوم الذي يقدم البرامج والأفلام التي تتميز بالطابع الاستكشافي، وكوكب اكشن الذي يعرض افلام الاكشن والاثاره، وغيرها هذه الطريقة الشيقة في عرض البرامج ساعدت الأطفال في الاهتمام بالبحث عن تردد قناة سبيس تون space toon للأطفال.
جدول برامج قناة سبيس تون.
تعرض القناة عدد كبير جدا من اشهر واقوي أفلام الكرتون للأطفال تجعل الجميع يتسابقون من أجل الحصول علي تردد قناة سبيس تون space toon وذلك يوم 16 اغسطس نعرضه عليكم فيما يلي.·
|اسم البرنامج
|توقيت العرض
|القناص
|2019-08-30 00:00
|سيف النار
|2019-08-30 02:00
|BEYBLADE BURST /
|019-08-30 03:30
|Gormitti \ 2
|2019-08-30 04:00
|DETECTIVE CONAN S9 / 5
|2019-08-30 04:30
|أمجد و ميمو
|2019-08-30 05:00
|تاما والأصدقاء /
|2019-08-30 05:30
|فيروزة /
|2019-08-30 06:00
|مرمر /
|2019-08-30 06:15
|Masha & The Bear/
|2019-08-30 06:30
|حكايات ماشا / + طباخ و غنم /
|2019-08-30 07:00
|مهرتي الصغيرة ج8
|2019-08-30 07:15
|BEYBLADE BURST /
|2019-08-30 07:45
|8 / Armor hero
|2019-08-30 08:15
|القناص / 20
|2019-08-30 08:45
|DETECTIVE CONAN S9 / 5
|2019-08-30 09:15
|Gormitti \ 2
|2019-08-30 09:45
|توماس و الأصدقاء ج19 / 26
|2019-08-30 10:15
|سامي رجل الإطفاء ج10 / 26
|2019-08-30 10:30
|Zafari /
|2019-08-30 10:45
|أمل البطل /
|2019-08-30 11:00
|أغاني الصغار /
|2019-08-30 11:30
|Super wings S2
|2019-08-30 12:00
|أنا وأختي / 12
|2019-08-30 12:15
|Zafari / 1
|2019-08-30 12:45
|Masha & The Bear S2 /
|2019-08-30 13:00
|rainbow ruby /
|2019-08-30 13:15
|مهرتي الصغيرة ج8
|2019-08-30 13:30
|أحلام تيمي /
|2019-08-30 14:00
|Super wings S2 /
|2019-08-30 14:30
|Zafari /
|2019-08-30 14:45
|rainbow ruby /
|2019-08-30 15:00
|DETECTIVE CONAN S9 / 5
|2019-08-30 15:15
|BEYBLADE BURST /
|2019-08-30 15:45
|Gormitti \ 2
|2019-08-30 16:15
|Super wings S2 /
|2019-08-30 16:45
|كمان النجوم
|2019-08-30 17:00
|BEYBLADE BURST /
|2019-08-30 18:45
|DETECTIVE CONAN S9 / 5
|2019-08-30 19:15
|Gormitti \ 2
|2019-08-30 19:45
|/ Armor hero
|2019-08-30 20:15
|النمر الوردي / 12
|2019-08-30 21:30
|مهرتي الصغيرة ج8 /
|2019-08-30 22:00
|سيف النار
|2019-08-30 22:30
البث المباشر لقناة سبيس تون علي الإنترنت.
كما ذكرنا فأن قناة سبيس تون تعتبر هي الأقدم بين القنوات الفضائية المهتمة بالأطفال، هذه الأسبقية التي تمتلكها القناة تجعلها دائما تسعى من أجل البحث عن كل ما هو مميز وجديد ويعطيها أفضليه علي غيرها، ومن أبرز ما توفره قناة سبيس تون حاليا من خدمات لمتابعيها هوا تقديمها لكل برامجها في صوه بث مباشر علي الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للقناة، زادت أهميه هذا الأمر خصوصا مع تعذر حصول بعض المتابعين علي تردد قناة سبيس تون على نايل سات لتواجدهم في مناطق خارج التغطية أو لأي سبب فني أخر، وهوا ما أيقنته القناة وسعت إلى توفير برامجها عن طريق البث المباشر علي الأنترنت، ويمكنكم متابعة البث المباشر لقناة سبيس تون للأطفال من هنا.
ترددات قنوات الأطفال.
تردد قناة سبيس تون يعرض برامج الأطفال جنبا إلى جنب مع العديد من ترددات قنوات الأطفال التي نقمها لكم فيما يلي.
- تردد قناة ميكي للأطفال علي نايل سات
- تردد قناة مودي كيدز علي نايل سات.
- ترجج قناة ديزني الجديد.
- تردد قناة بيبي الجديده للأطفال.
- تردد قناة طيور الجنة.
ألعاب سبيس تون
في إطار بحث قناة سبيس تون عن منح الطفل العربي كل ما يحتاجه من وسائل تسلية وترفيه، وضعت قناة سبي تون مجموعة من الألعاب المثلية للأطفال على موقعها على الإنترنت، تهدف هذه الألعاب بجانب اعتبارها وسيلة من وسائل التسلية للأطفال إلى تعليم الطفل بعض المهارات مثل الكتابة والنطق وغير ذلك، ويمكنكم متابعينا التعرف على تلك الألعاب عن طريق الموقع الرسمي للقناة.
قناة سبيس تون على الانترنت
توفر قناة سبيس تون لكل مشاهديها ومتابعينا ميزه جديدة جدا، تتمثل في تقديم كل حلقات أفلام الكرتون وبرامج الأطفال المعروضة على القناة عبر قناة سبيس تون الرسمية على الإنترنت، يأتي ذلك رغبتا من القناة في التيسير على كل مشاهديها ومحبيها من الأطفال لمتابعة كل برامج القناة في كل وقت، فتعرض سبيس تون على اليوتيوب حلقات كل برامجها بصورة يومية.
تردد قناة طيور بيبي
قد أطلقت قناة طيور الجنة نسخة أخرى من القناة وأطلقت عليها قناة طيور بيبي، حيث تهتم القناة بتقديم وعرض أفلام الكرتون وأغاني الأطفال على مدار الساعة، وقد حققت القناة جماهيرية كبيرة على الرغم من حداثتها وتمكنت من التنافس مع العديد من ترددات قنوات الأطفال وعلى رأسهم تردد قناة سبيس تون صاحبة التاريخ العريق في العمل الإعلامي المهتم بالطفل، ويمكنكم من خلال الجدول التالي التعرف على تردد قناة طيور بيبي
|لقمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|نايل سات
|11393
|عمودي
|27500
كما يمكنكم أيضا ضبط واستقبال تردد قناة بيبي من خلال الفيديو التالي
وللمزيد من التفاصيل حول تردد قناة بيبي يمكنكم التعرف على الرابط التالي
تردد قناة طيور الجنة
بعد عرضنا تردد قناة سبيس تون للأطفال نتطرق بالحديث الآن لبعض ترددات قنوات الأطفال ومنها تردد قناة طيور الجنة،من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي قناة طيور الجنة حيث تتميز هذه القناة بعرضها لعدد كبير جدا من أغاني الأطفال المميزة التي تلفت انتباههم، ومن خلال الجدول التالي يمكنكم متابعينا التعرف على تردد قناة طيور الجنة.
|التردد
|القمر
|معامل الخطأ
|الأستقطاب
|الترميز
|11315
|نايل سات
|5/6
|عمودي
|27500
وبهذا العرض نكون قدن انتهينا من تقديم تردد قناة سبيس تون الخاصة بالأطفال مع إلقاء نظرة سريعة على أهم ما تعرضه قناة space toon من برامج و أفلام كرتون للأطفال.
التعليقات
اتمنا من كل قلبي انا تعرىضو انىوشا و كاجومي . انهو ما اكثر من مسلسل للاطفال حقن . انهو ما حىاتى اذا لم اشا هد هوما ىوميان فسوفه اجن بحق ههههههههه لقد بالخت ❤❤❤❤ اتمنا ان تقرئو ها من قلبى جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ( ILOVE YOU KING INUYASHA.)
ليش كل هاد الرومانسية والقلوب يا صاحبي انت عاشق ياحرام
انا احب قنات سبستون جدا جدا و الفلم الموفضل هوه انىوشا و كاتب بلاك جدا جدا و اتمنا ان تعرىضو الجوزئ الثانى من انىوشا و كاجومى.و كات بلاك ايضن و اتمنا ان تعرىضو الجوزئ الثانى من كات بلاك . و انا اتكلم نىابتن عن اخوتى ايضن . واتمنا من كول قلبى ان تقرئو رىسالتى اىضن
جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ( ILOVE YOU INUYASHA AND CAT BLACH )
ارجوكم اعرض الكراتين القديمه كلها بعد ماينتهي رمضان كلنا يا العالم نبغى هذا الشي وانتم اكيد رح تعرضون الكراتين القديمه في سبيستون وانتم اكيد مارح تخيبو املنا
ارجوكم اعرض الجزئ الثانى من انىوشا
ياحبيبي يا روحي والله ما راح خيبلك ظنك بس بالمقابل تقبل الزواج رح لقحك تلقيح بيكون على قدك ورح ننزع اواعينا ونركب فوق بعض اكيد عجبك هالشي يا روحي بسكن بمصر
اتمنا ان تعرضو الفلام الكرتون كاملة مثل كرتون انيمي ناروتو و القناص و دراغن بول زد كال واشكرا
انا احب سبيستون كثيرا وارجوا ان تعرضو رسوم دنيا البلابل
القناه لم تعرض عندي وعايزه اعرف hالموجوده قبل التردد دي ايه واكتبها ازاي قبل التردد
لماذا لاتوجد قناة سبيس تون علي قمر عرب سات بدر
السلام عليكم انا حيدر من العراق وانا احب قناتكم وارجو منكم عرض كارتونW.B
اكتب تعليقك هنا…انا احب اسبيس تون وارجو ان تعرضو مسلسل ناروتو
اكتب تعليقك هنا…ان اود ان يعرض مسلسل ناروتو
أنا احبك كثير مررره واتابعكم كثير انتم احسن قناة اطفال بالعالم بس اتمنى تعرضوا لنا دراقن بول ( قوقو ) ارجوووكم لبوا طلبي 😩😩😩
ليش هاد الحكي كلو يا حلو✈✈🚦
ليش هاد الحكي كتيير 🚁✈🚥
نورتينا ♥
نورتك اكيد
نورتك اكيد 😉😉
ارد عرض مسلسل الكرتون المشوق ابطال الديجيتال كل الاجزاء ومواعيد عرضه
بنعتزر لحضرتك جدا لكن هذا المسلسل غير مدرج بجدول برامج القناة اليوم
حبيبي تقبل الزواج😍😘
أنا أود أن يعرض سيف النار كل يوم
مشاهدة ممتعة وشكرا ليك
ياحبيبي أنا مو عايزة ا خيب ظني فيك اذا كنتي راغب بالڨواز أنا ڨاهزة لنتلقح ونڨيب اولاد واعطيك خرڨي بالمقابل ايه بحبك يا قلبي 😘😘😍👪👭
تباين الألوان التي سبيس تون للاطفال في كل من ساهم بكتابه في كل من ساهم بشكل جديد مواضيع قسم صور الفنانين الاجانب يخص الرجال من المريخ المملكة العربية السعودية هاتف وعنوان مؤسسه عبد الله محمد بن راشد
تردد سبيس تون للاطفال الصغار والكبار على حد قوله من خلال برنامج دنيا يا من ساهم بكتابه كلمات اغنيه الموضوع فيك تامر لفتاه
انا احب قناة اسبيستون واتمنى ان تعرض القناة فلم انيوشا وكونان
بمجرد ان يرد الفيلم فى جدول برامج القناة سنوافيكم بموعد عرضه فورا
انا احب قناة البيسبول واتمنى ان تعرض القناة فلم انيوشا وكلنا
الفيلم ليس مدرج ف جدول أفلام اليوم للأسف
ارجوكم اعرضو الجوزئ ئه لثانى من انىوشا و كاجومى