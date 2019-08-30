تردد قناة سبيس تون 2019 على نايل سات وتردد قناة بيبي لأفلام الكرتون

تردد قناة سبيس تون space toon واحد من أقدم الترددات التي تهتم بها الأسر والعائلات في الوطن العربي، التي تحرص علي تقديم محتوي ترفيهي وتعليمي لاطفالها، قناة سبيس تون space toon تعتبر أقدم قنوات الأطفال في الوطن العربي، فتميزت القناة منذ أن بدأت في بحرصها الشديد علي تقديم محتوي هادف وتعليمي للأطفال، وهوا ما ساعد علي اهتمام الكثير من الأطفال بالحصول علي تردد قناة سبيس تون space toon وحرصا منا في موقع “نجوم مصرية” علي تقديم كل ما يساعد أطفالنا علي التعلم في مراحلهم العمرية الأولي سنقدم لكم في هذا الموضوع تردد قناة سبيس تون space toon للأطفال.

تردد قناة سبيس تون space toon على القمر نايل سات.



تردد قناة space toon للأطفال على نايل سات. القمر التردد معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 11785 27500 3/4

تردد قناة سبيس تون للتمتع بأحلى أفلام ديزني

كما سنتابع سويا في هذا الموضوع هناك العديد من العوامل التي ساعدت علي جعل تردد قناة سبيس تون الجديد من أكثر ترددات قنوات الأطفال بحثا في الوطن العربي، ولعل من أكثر هذه العوامل هوا أفلام ديزني التي تقدمها القناة مجانا علي شاشتها، فكما هو معروف امتلاك أفلام ديزني لشعبية جرفة في العالم كلة ولذلك تساعد هذه الأفلام بصورة كبيرة علي نشر تردد قناة سبيس تون للأطفال فى كل البيوت العربية.

قناة سبيس تون space toon

تسعي إدارة قناة سبيس تون space toon إلي دفع الأطفال والكبار للبحث عن تردد قناة سبيس تونspace toon ، وذلك من خلال اهتمامها بتقديم عدد من البرامج التعليمية، بالإضافة إلي ما تقدمة من برامج ترفيهية علي شاشه قناة سبيس تون space toon ، من خلال ما تعرضه من محتوي تعليمي علي شكل بعض الأغاني التعليمية الناطقة باللغة العربية للحروف والأرقام، كما تهتم قناة سبيس تون space toon ايضا بعرض عدد مميز جدا من أفلام الكرتون الشهيرة مثل توم أند جيري، وكذلك أيضا مسلسل الأطفال الشهير جدا المحقق كونان، وكرتون الفراولة وغيرها من الأفلام الكرتونية التي تجذب انتباه الأطفال.

برامج قناة سبيس تون space toon.

حرصا من إدارة قناة سبيس تون space toon علي عرض محتواها بشكل جذاب، فقد قسمت القناة البرامج المقدمة عليها إلي عده أقسام، مثل كوكب زمردة الذي يهتم بتقديم كل الأفلام والبرامج الخاصة بالفتيات، وكذلك كوكب إثارة الذي يهتم بتقديم الأفلام ذات الطابع التشويقي والمثير، كما تعرض أيضا كوكب بونبون الذي يعرض أفلام الكرتون الترفيهية، وكوكب تاريخ الذي يقدم أفلام كرتون لها طابع تاريخي، وكوكب علوم الذي يقدم البرامج والأفلام التي تتميز بالطابع الاستكشافي، وكوكب اكشن الذي يعرض افلام الاكشن والاثاره، وغيرها هذه الطريقة الشيقة في عرض البرامج ساعدت الأطفال في الاهتمام بالبحث عن تردد قناة سبيس تون space toon للأطفال.



جدول برامج قناة سبيس تون.

تعرض القناة عدد كبير جدا من اشهر واقوي أفلام الكرتون للأطفال تجعل الجميع يتسابقون من أجل الحصول علي تردد قناة سبيس تون space toon وذلك يوم 16 اغسطس نعرضه عليكم فيما يلي.·

اسم البرنامج توقيت العرض القناص 2019-08-30 00:00 سيف النار 2019-08-30 02:00 BEYBLADE BURST / 019-08-30 03:30 Gormitti \ 2 2019-08-30 04:00 DETECTIVE CONAN S9 / 5 2019-08-30 04:30 أمجد و ميمو 2019-08-30 05:00 تاما والأصدقاء / 2019-08-30 05:30 فيروزة / 2019-08-30 06:00 مرمر / 2019-08-30 06:15 Masha & The Bear/ 2019-08-30 06:30 حكايات ماشا / + طباخ و غنم / 2019-08-30 07:00 مهرتي الصغيرة ج8 2019-08-30 07:15 BEYBLADE BURST / 2019-08-30 07:45 8 / Armor hero 2019-08-30 08:15 القناص / 20 2019-08-30 08:45 DETECTIVE CONAN S9 / 5 2019-08-30 09:15 Gormitti \ 2 2019-08-30 09:45 توماس و الأصدقاء ج19 / 26 2019-08-30 10:15 سامي رجل الإطفاء ج10 / 26 2019-08-30 10:30 Zafari / 2019-08-30 10:45 أمل البطل / 2019-08-30 11:00 أغاني الصغار / 2019-08-30 11:30 Super wings S2 2019-08-30 12:00 أنا وأختي / 12 2019-08-30 12:15 Zafari / 1 2019-08-30 12:45 Masha & The Bear S2 / 2019-08-30 13:00 rainbow ruby / 2019-08-30 13:15 مهرتي الصغيرة ج8 2019-08-30 13:30 أحلام تيمي / 2019-08-30 14:00 Super wings S2 / 2019-08-30 14:30 Zafari / 2019-08-30 14:45 rainbow ruby / 2019-08-30 15:00 DETECTIVE CONAN S9 / 5 2019-08-30 15:15 BEYBLADE BURST / 2019-08-30 15:45 Gormitti \ 2 2019-08-30 16:15 Super wings S2 / 2019-08-30 16:45 كمان النجوم 2019-08-30 17:00 BEYBLADE BURST / 2019-08-30 18:45 DETECTIVE CONAN S9 / 5 2019-08-30 19:15 Gormitti \ 2 2019-08-30 19:45 / Armor hero 2019-08-30 20:15 النمر الوردي / 12 2019-08-30 21:30 مهرتي الصغيرة ج8 / 2019-08-30 22:00 سيف النار 2019-08-30 22:30

البث المباشر لقناة سبيس تون علي الإنترنت.

كما ذكرنا فأن قناة سبيس تون تعتبر هي الأقدم بين القنوات الفضائية المهتمة بالأطفال، هذه الأسبقية التي تمتلكها القناة تجعلها دائما تسعى من أجل البحث عن كل ما هو مميز وجديد ويعطيها أفضليه علي غيرها، ومن أبرز ما توفره قناة سبيس تون حاليا من خدمات لمتابعيها هوا تقديمها لكل برامجها في صوه بث مباشر علي الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للقناة، زادت أهميه هذا الأمر خصوصا مع تعذر حصول بعض المتابعين علي تردد قناة سبيس تون على نايل سات لتواجدهم في مناطق خارج التغطية أو لأي سبب فني أخر، وهوا ما أيقنته القناة وسعت إلى توفير برامجها عن طريق البث المباشر علي الأنترنت، ويمكنكم متابعة البث المباشر لقناة سبيس تون للأطفال من هنا.

ترددات قنوات الأطفال.

تردد قناة سبيس تون يعرض برامج الأطفال جنبا إلى جنب مع العديد من ترددات قنوات الأطفال التي نقمها لكم فيما يلي.

ألعاب سبيس تون

في إطار بحث قناة سبيس تون عن منح الطفل العربي كل ما يحتاجه من وسائل تسلية وترفيه، وضعت قناة سبي تون مجموعة من الألعاب المثلية للأطفال على موقعها على الإنترنت، تهدف هذه الألعاب بجانب اعتبارها وسيلة من وسائل التسلية للأطفال إلى تعليم الطفل بعض المهارات مثل الكتابة والنطق وغير ذلك، ويمكنكم متابعينا التعرف على تلك الألعاب عن طريق الموقع الرسمي للقناة.

قناة سبيس تون على الانترنت

توفر قناة سبيس تون لكل مشاهديها ومتابعينا ميزه جديدة جدا، تتمثل في تقديم كل حلقات أفلام الكرتون وبرامج الأطفال المعروضة على القناة عبر قناة سبيس تون الرسمية على الإنترنت، يأتي ذلك رغبتا من القناة في التيسير على كل مشاهديها ومحبيها من الأطفال لمتابعة كل برامج القناة في كل وقت، فتعرض سبيس تون على اليوتيوب حلقات كل برامجها بصورة يومية.

تردد قناة طيور بيبي

قد أطلقت قناة طيور الجنة نسخة أخرى من القناة وأطلقت عليها قناة طيور بيبي، حيث تهتم القناة بتقديم وعرض أفلام الكرتون وأغاني الأطفال على مدار الساعة، وقد حققت القناة جماهيرية كبيرة على الرغم من حداثتها وتمكنت من التنافس مع العديد من ترددات قنوات الأطفال وعلى رأسهم تردد قناة سبيس تون صاحبة التاريخ العريق في العمل الإعلامي المهتم بالطفل، ويمكنكم من خلال الجدول التالي التعرف على تردد قناة طيور بيبي

لقمر التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11393 عمودي 27500

كما يمكنكم أيضا ضبط واستقبال تردد قناة بيبي من خلال الفيديو التالي

وللمزيد من التفاصيل حول تردد قناة بيبي يمكنكم التعرف على الرابط التالي

تردد قناة طيور الجنة

بعد عرضنا تردد قناة سبيس تون للأطفال نتطرق بالحديث الآن لبعض ترددات قنوات الأطفال ومنها تردد قناة طيور الجنة،من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي قناة طيور الجنة حيث تتميز هذه القناة بعرضها لعدد كبير جدا من أغاني الأطفال المميزة التي تلفت انتباههم، ومن خلال الجدول التالي يمكنكم متابعينا التعرف على تردد قناة طيور الجنة.

التردد القمر معامل الخطأ الأستقطاب الترميز 11315 نايل سات 5/6 عمودي 27500

وبهذا العرض نكون قدن انتهينا من تقديم تردد قناة سبيس تون الخاصة بالأطفال مع إلقاء نظرة سريعة على أهم ما تعرضه قناة space toon من برامج و أفلام كرتون للأطفال.