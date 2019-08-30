تردد قناة سبيس تون سبتمبر 2019 عبر القمر الصناعى نايل سات .. أولى قنوات الأطفال

احتل تردد قناة سبيس تون سبتمبر 2019 عبر القمر الصناعى نايل سات طفرة محركات البحث بعد تعديله فهى أولى قنوات الأطفال الذى انطلقت عام 2000 واستطاعت التربع على عرش أشهر خمس قنوات أطفال يحبها الكبار والصغار بمختلف أعمارهم، كما تثق الأسر المصرية والعربية في المحتوى التى تعرضه القناة على شاشتها لكون أمان بعيدًا عن العنف والتعصب، ودائمًا ماتجد برامجها تقوم على الابتكار والاكتشاف لمساعدة الطفل على الاندماج في البيئة المحيط بها وجعله متميز في الحضانة والمدارس وقادر على تنمية مهاراته.

يطلق على قناة سبيس تون قناة المستقبل فهى مفتوحة مجانا تعرض برامجها على مدار 24 بين برامج ترفيهية وتعليمية وأغانى وأناشيد لحفظ الأرقام والحروف العربية والأجنبية والحيوانات والأشياء المختلفة في المجتمع حتى يكتشف الطفل بيئته وتزيد من وعيه واستيعابه لمحيطه.

تردد قناة سبيس تون التردد الجديد 2019

تستطيعون ضبط تردد قناة سبيس تون التردد الجديد 2019 من خلال تطبيق بيانات الجدول التالي:

التردد 11785 الاستقطاب عمودى معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

أشهر برامج وأفلام قناة سبيس تون

مجموعة أفلام الكرتون توم جيري

مسلسل أبطال ترانسفور

مسلسل كونان المتحرى الذكى

مسلسل جيبيتيان الكسول

كرتون الولدان الساحريان

كرتون طباخ وغنم

كرتون البؤساء

كرتون ماشا والدب مدفيد

برنامج يوميات مدرسية

برنامج أبطال الكرة

برنامج النمر الوردى

برنامج أفكار تسعد

برنامج صانع السلام

قناة سبيس تون

تهدف قناة سبيس تون منذ انطلاقها إلى تقديم محتوى مختلف ومتميز عن نظيرها من القنوات المتخصصة في عالم الأطفال، كل ذلك جعلها من أشهر القنوات وارتباط ماتقدمه في ذهن الأطفال حتى باتوا يتساءلون عن برامجها بالاسم ويبحثون عنها في قائمة قنوات التليفزيون لديهم، فضلاً عن تقديمها مسابقات تعمل على زيادة ذكاء وتنمية المهارات والأنشطة لديهم.