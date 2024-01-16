يهتم الكثير من الأطفال بمتابعة قناة سبيستون على شاشة التلفاز، وذلك لأن هذه القناة واحدة من أقدم القنوات التي تقدم محتوى الرسوم المتحركة في الوطن العربي، وتقديم محتوي متميز يتناسب مع مختلف أعمار الأطفال، وبالإضافة إلى البرامج التعليمية وبرامج المسابقات المخصصة للأطفال والتي تساعدهم على تنمية الذكاء.

تردد قناة سبيستون 2024 الجديد علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قناة سبيستون

هي واحدة من القنوات العربية المتخصصة في عرض أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة و الأنمي الياباني، بالإضافة إلي أن القناة تقوم بعرض للاطفال مجموعة من البرامج العربية، وانطلقت القناة في عام 2000 ميلادياً وهي ثالث قناة عربية متخصصة في افلام الكرتون بعد قناة ارتينز و قناة ديزني العربية.

تردد قناة سبيس تون علي النايل سات

تستطيع استقبال اشارة قناة سبيستون علي القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:-

التردد :11758.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز :27500.

معامل تصحيح الخطأْ: 5/6.

الجودة : HD.

تردد قناة سبيستون عرب سات

يمكن استقبال إشارة القناة علي القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:-

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة 12341 عمودي 27500 ⅚ SD

افلام قناة سبيستون

تعرض قناة سبيستون مجموعة من أفضل افلام الكارتون والتي يتم عرضها يومياً علي شاشة القناة ومنها:

المحقق كونان.

الإعصار المدمر.

حكاية خمسة عشر ولدًا.

الغني والفقير.

فريق العجلات السريع.

مطر من نار.

بارتوك العظيم

المغامر كونغو.

بائع الحليب.

عودة الرجل الحديدي.

أنستازيا.

ابنة البحر.

كيفية ضبط تردد القناة

حتى تستطيع ضبط تردد القناة يجب القيام ببعض الخطوات وهي: