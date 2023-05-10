تردد قناة سبيستون الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات

قناة سبيستون قناة تلفزيونية عربية تبث الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون على مدار 24 ساعة، وهي مملوكة لمجموعة سبيس ميديا، ومقرها دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تم إطلاق القناة في 1 أبريل 2000، وهي تعرض مزيجًا من الرسوم المتحركة العربية والعالمية، وقد أصبحت القناة من أشهر قنوات الأطفال العربية، ولها عدد كبير من المتابعين في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

مميزات قناة سبيستون

تحتوي القناة على عدد من الميزات التي تجعلها خيارًا شائعًا للأطفال، حيث يدير البرامج الموجودة على القناة فريق من المهنيين ذوي الخبرة في مجال تنمية الطفل، مما يضمن أن تكون البرامج ذات جودة عالية ومناسبة للأطفال.

كما تقدم القناة مجموعة كبيرة من البرامج التي تناسب جميع الفئات العمرية، مما يعني أنه يمكن للأطفال من جميع الأعمار الاستمتاع بالقناة وتتوفر البرامج على القناة أيضًا بعدة لغات.

تعد القناة أيضًا خيارًا رائعًا للآباء لأنها توفر بيئة آمنة ومأمونة للأطفال لمشاهدة البرامج فلديها عدد من السياسات المعمول بها والتي تضمن حماية الأطفال من المحتوى الضار.

محتوى قناة سبيستون

تقدم القناة مزيجًا من برامج الرسوم المتحركة والحركة الحية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتفاعلية، تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 13 عامًا، وتتضمن برمجة القناة مسلسلات كرتونية مثل SpongeBob SquarePants و Pokemon و Tom and Jerry بالإضافة إلى عروض الحركة الحية مثل Power Rangers و Barney & Friends.

تردد قناة سبيستون الجديد 2023 على النايل سات

التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز 11758 عمودي 5/5 27500

تردد قناة سبيستون الجديد 2023 على عرب سات