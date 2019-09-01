تردد قناة سات 7 كيدز sat 7 kids الجديد 2019 علي النايل سات والقمر هوت بيرد

تردد قناة سات 7 كيدز علي النايل سات هوت بيرد sat 7 kids الذي ننشره لكم اليوم، هي من أفضل قنوات أطفال كرتون التي يعشقها الأطفال، تعتبر قناة سات 7 كيدز أول قناة مسيحية للأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وتقدم قناة sat 7 kids مجموعة كبيرة من البرامج الحوارية المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى أفلام الكرتون وبرامج الرسوم المتحركة والفقرات والبرامج الموسيقية والبرامج التعليمية.

تردد قناة سات 7 كيدز

قناة sat 7 kids تتميز عن غيرها من قنوات الأطفال المنتشرة علي القمر الصناعي نايل سات، بأنها تقدم محتوي جيد وهادف للأطفال، كما تنتهج أسلوب تربوي في تقديم كافة النصائح وتعاليم الدين المسيحي للأطفال، وزرع القيم والمبادئ والقيم الإنسانية وروح المحبة والتسامح في الأطفال.

سات 7 كيدز تقدم للأطفال أيضا العديد من برامج الألعاب والمسابقات الترفيهية الأسبوعية، بالإضافة إلى برامج المراهقين والتي تشمل جميع ما يشغل بال الشباب هذه الأيام، ومن بين البرامج التي يقدمها تردد قناة سات 7 كيدز علي النايل سات.

برنامج كتاب في غرفة الألعاب.

برنامج ألوان.

برنامج تيمو.

برنامج آية وحكاية.

برنامج مع زاك.

GPS.

برنامج قصة يسوع.

برنامج شاتو.

برنامج عيلة يسوع.

برنامج قصة وحزورة.

برنامج أروع صديق.

برنامج إيميل مي.

برنامج أبطال الكتاب.

برنامج فان فارم.

برنامج مدرستي.

برنامج أخبار السنابل.

تردد قناة سات 7 كيدز الجديد 2019

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11353 5/6 رأسي 27500 هوت بيرد 11642 3/4 أفقي 27500

تردد قناة سات 7 كيدز علي الهوت بيرد والنايل سات يمكنكم الاستمتاع بمشاهدته من خلال إدخال الإحداثيات السابقة، بالإضافة إلى يمكنكم زيارة موقع قناة سات 7 كيدز علي شبكة الأنترنت، وذلك لمشاهدة البث الحي لقناة sat 7 live ومعرفة أخر الأخبار واحدث البرامج التي تقدمها القناة لجميع الأطفال والشباب الأقباط.