تقنية

تردد قناة زي الوان 2022 Zee Alwan الجديد

محمد أحمد

تُعرض قناة زي ألوان أحدث الأفلام الهندية التي أصبحت من الأفلام الأكثر مشاهدة ومتابعة في الوطن العربي، وهو ما جعل الكثيرين يبحثون بشكل دائم ومستمر عم معرفة تردد القناة الجديدة في ظل حركة التغييرات التي طرأت خلال الفترة الماضية على الكثير من تردادات القنوات على القمر الصناعي النايل سات، ننشر لكم أحدث تردد للقناة مؤخرًا يُمكنكم من خلاله تنزيله على السيرفر الخاص بك.

تردد قناة زي الوان 2022 Zee Alwan الجديد

أبرز ما تقدمه القناة

تعرض القناة العديد من الأفلام المميزة والمختارة من الأفلام التركية والهندية التي يحبها الملايين من المشاهدين والمتابعين، بالإضافة إلى عدد من البرامج المتنوعة الخاصة بنجوم بوليود والحديث عن أحداث الأفلام التي يتم عرضها عبر السينما، كما تقوم القناة بعرض أحداث الأفلام الهندية بجودة عالية وصوت نقي، فضلاً عن عرض الكثير من المسلسلات التركية المميزة التي تحطى أيضًا بشعبية كبيرة.

تردد قناة زي الوان 2022 Zee Alwan على النايل سات شاهد أفضل الدراما الهندية

تردد قناة زي الوان الجديد 2022 Zee Alwan على نايل سات وعرب سات لمشاهدة اجمل الاعمال الهندية الحصرية

تردد قناة زي الوان 2022 Zee Alwan الجديد 1 4/6/2022 - 4:51 ص
تردد قناة زي الوان 2022 Zee Alwan الجديد

تردد قناة Zee Alwan نايل سات

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
11938 النايل سات راسي 27500 5/6

تردد زي ألوان 2021

تردد قناة عرب سات

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
12111 عرب سات راسي 27500 4/3

جدير بالذكر أن القناة تعرض الأفلام والمسلسلات التركية والهندية مدبلجة باللغة العربية مستخدمة أعلى التقنيات الحديثة لعرض أحداث المسلسلات بجودة عالية وصوت نقي ودون أي تشويش.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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