تردد قناة زي الوان 2022 Zee Alwan الجديد
تُعرض قناة زي ألوان أحدث الأفلام الهندية التي أصبحت من الأفلام الأكثر مشاهدة ومتابعة في الوطن العربي، وهو ما جعل الكثيرين يبحثون بشكل دائم ومستمر عم معرفة تردد القناة الجديدة في ظل حركة التغييرات التي طرأت خلال الفترة الماضية على الكثير من تردادات القنوات على القمر الصناعي النايل سات، ننشر لكم أحدث تردد للقناة مؤخرًا يُمكنكم من خلاله تنزيله على السيرفر الخاص بك.
أبرز ما تقدمه القناة
تعرض القناة العديد من الأفلام المميزة والمختارة من الأفلام التركية والهندية التي يحبها الملايين من المشاهدين والمتابعين، بالإضافة إلى عدد من البرامج المتنوعة الخاصة بنجوم بوليود والحديث عن أحداث الأفلام التي يتم عرضها عبر السينما، كما تقوم القناة بعرض أحداث الأفلام الهندية بجودة عالية وصوت نقي، فضلاً عن عرض الكثير من المسلسلات التركية المميزة التي تحطى أيضًا بشعبية كبيرة.
تردد قناة Zee Alwan نايل سات
|التردد
|القمر الصناعي
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|11938
|النايل سات
|راسي
|27500
|5/6
تردد قناة عرب سات
|التردد
|القمر الصناعي
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|12111
|عرب سات
|راسي
|27500
|4/3
جدير بالذكر أن القناة تعرض الأفلام والمسلسلات التركية والهندية مدبلجة باللغة العربية مستخدمة أعلى التقنيات الحديثة لعرض أحداث المسلسلات بجودة عالية وصوت نقي ودون أي تشويش.
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