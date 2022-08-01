تردد قناة زي الوان 2022 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة زي الوان 2022 من أهم الترددات للمشاهدين الذين يعشقون الأفلام والمسلسلات الهندية بجودة عالية وفائقة الوضوح لأنه تقوم باستخدام أفضل التقنيات التكنولوجية عالية الجودة لبث إشارة في غاية الروعة والجمال والذي جعل القناة من أهم القنوات التي تبث الأفلام والمسلسلات الهندية بدون تشويش مع تقديم باقة أفلام ومسلسلات سواء مترجمة أو مدبلجة باللغة العربية لذلك عبر موقعنا نجوم مصرية مرفق لديكم أقوى تردد لقناة زي الوان على النايل سات والعرب سات مع كيفية ضبط تردد قناة زي ألوان 2022 يدوياً دون تعقيد فالأمر سهل ولا يحتاج فني.

تردد قناة زي الوان 2022

القناة تخصصها في بث الأفلام والمسلسلات الدرامية الهندية ويتم تقديمها باللغة العربية سواء مترجمة أو مدبلجة ويتم بث أفضل باقات الأفلام والمسلسلات الرائعة زي الوان مسلسلات تركية الحاصلة على إشادة النقاد والجمهور في دولة الهند أو الدول الأخرى وتنتقي القناة أفضلهم لجذب الجمهور وإرضائه حيث توجد لغة تواصل بين الجمهور والقناة عبر صفحتهم الرسمية عبر موقع الفيس بوك يأخذون أراء الناس حول أفضل ما يتم بثه أو ترشيح للقناة ليتم بثه مستقبلاً لذلك جعل تردد قناة زي ألوان 2022 من أهم القنوات على النايل سات.

طريقة إعداد تردد قناة زي الوان 2022

افتح قائمة الإعدادات Menu. اختيار قائمة الترددات. اضافة تردد جديد اضغط على زر البحث بعد ذلك. بحث الشبكة Network Search:اجعله مفتوح on. نوع القناة: اختيار جميع القنوات (ويمكنك تحديد القنوات المجانية فقط في حالة لم تريد تنزيل القنوات المشفرة). نوع الخدمة: استقبال قنوات التلفاز.

تردد قناة زي الوان 2022 على النايل سات 2022

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11939 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي H

تردد قناة زي ألوان 2022 hd على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12111 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي V

معلومات حول تردد قناة Zee Alwan

تم إطلاق بث القناة في العاشر من شهر يوليو لعام 2012 والقناة كما ذكرنا مملوكة لشبكة زي الترفيهية والتي يقع مقرها في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع تواجد مكتب أيضا بالمملكة العربية السعودية وتقدم القناة الكثير من البرامج الهندية المدبلجة بالعربية مع بعض الاقسام مثل الصحة والجمال والرياضة والسياحة مع الافلام والمسلسلات الهندية وتم تحديد مبلغ 100 مليون دولار أميركي كبداية استثمار في القناة.

النوع: ترفيه مسلسلات هندية، مسلسلات تركية، مسلسلات عربية.

المالك: شبكة زي

تاريخ التأسيس: 10 يوليو 2012

البلد: الإمارات العربية المتحدة، الهند

المقر الرسمي: دبي، الإمارات العربية المتحدة

الموقع الرسمي: الموقع الإلكتروني

مسلسلات قناة زي الوان الجديدة

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