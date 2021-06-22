تردد قناة زي الوان الهندية على النايل سات..التردد الجديد

الملايين من عشاق المسلسلات الهندية الوطن العربي, يبحثوا عن التردد الجديد لقناه زي الوان, وذلك بعدما أعلنت قناه زي الوان عبر قناتها على اليوتيوب عن تردد القناه الجديد, الذي من خلاله سوف تقوم ببث المسلسلات الهندية والتركية.

تقدر الإشارة إلى أن قناه زي الوان تحصل على نسبه مشاهده عاليه, وذلك لما تقدمه من باقة مميزه من مسلسلات هنديه وبرامج وأيضا مسلسلات تركيه شهيره, مما أدي زيادة نسبة البحث عن التردد, وزيادة نسبه المشاهدة جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة زي الوان الجديد

أليكم تردد قناه زي الوان الجديد

القمر الصناعي نايل سات التردد الجديد 11277 الاستقطاب راسي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

طريقه تنزيل قناه زي الوان من خلال التردد الجديد عبر النايل سات