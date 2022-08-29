تقنية

تردد قناة زي الوان الجديد 2022 وأهم الأعمال المعروضة عليها حالياً

محمد رمضان

تصنف قناة زي الوان بأنها من أهم وأقوى القنوات المتخصصة في عرض الأعمال الدرامية التركية والهندية سواء كانت مدبلجة أم مترجمة، و بفضل تميزها الملحوظ وصِيتها الذائع، حصلت القناة بالفعل على الكثير من الجوائز العالمية نظراً لزيادة نسبة مشاهديها، هذا وقد انتشرت بشكل ملحوظ  في كل أنحاء الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، ولمزيد من النجاح قامت إدارة القناة بالتعاقد مع أشهر مقدمي برامج الطبخ، ومن ثم أصبحت توفر لمتابعيها كل ما يحتاجونه بجودة عالية، لذا نقدم لكم تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة زي الوان 2022

تلبيةً لكل ما يبحث عنه المواطنين، نرصد لكم تردد قناة زي ألوان على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات في التالي:

تردد قناة زي افلام 2022 على النايل سات وعرب سات Zee aflam 2022

تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات

القمر الصناعي  نايل سات 
التردد 11277
الاستقطاب  أفقي
معامل تصحيح الخطأ  3/4
معدل الترميز  27500

القمر الصناعي  عرب سات
التردد 12111
الاستقطاب  عمودي
معدل تصحيح الخطأ 3/4
معدل الترميز 27500

أهم المسلسلات المعروضة على قناة زي الوان 

يرغب قطاع كبير من متابعي قناة زي ألوان في معرفة أهم المسلسلات المعروضة على تلك القناة،  وتحديداً عشاق الدراما الهندية، وقد أتت المسلسلات خلال الفترة الراهنة على النحو التالي:

  • الجزء الثالث من مسلسل الرابطة.
  • مسلسل بريق الأمل.
  • الجزء الثالث من مسلسل حياة قلب.
  • مسلسل خفايا القلوب.
  • مسلسل إيه جابك عند جارك.

كيف تستقبل تردد قناة زي الوان الجديد؟

باتباع الخطوات التالية، يمكنكم البدء باستقبال تردد القناة على الجهاز الخاص بك والاستمتاع بمشاهدة مسلسلات وبرامج متنوعة ومتميزة، إليكم التالي:

  • أولاً، يتم التوجه إلى إعدادات جهاز الاستقبال خاصتك من الصفحة الرئيسية.
  • في التالي، توجه بالضغط على أيقونة استقبال تردد جديد.
  • بعد ذلك، قم بإدخال البيانات السابق ذكرها  في الحقول المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة “بدء”.
  • في الأخير، سيتم عرض البث المباشر للقناة على جهازك لتتمكن من الاستمتاع ببرامجها.
محمد رمضان

حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة 2017، ومحرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، ومتابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.