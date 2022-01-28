تردد قناة زي الوان الجديد على نايل سات لمشاهدة افضل المسلسلات والأفلام الهندية

في ظل الأجواء الشتوية الباردة يبحث الكثير من عشاق الأفلام والمسلسلات عن تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد على نايل سات وعرب سات، حيث أطلقت قناة زي الوان في عام 2012 لتكون تابعة لشبكة zee، ويوجد المقر الرسمي في دولة الامارات، وقد نجحت القناة في تحقيق شهرة واسعة بين محبي الأفلام والمسلسلات وحصد ملايين المشاهدات، فهي تعتبر من افضل القنوات التي تبث محتوى ترفيهي يشمل المسلسلات والأفلام الهندية، بالإضافة الى انه قد أعلنت القناة سابقاً عن نيتها لبث المسلسلات والدراما التركية.

قناة زي الوان zee alwan :

تبث القناة محتوى مميز يشمل جميع أنواع المسلسلات والأفلام سواء الاكشن أو الرومانسي أو التاريخية المدبلجة للغة العربية، بالإضافة الى البرامج المُسلية التي يتم بثها عبر شاشات القناة، وتتميز قناة زي الوان عن غيرها بأنها تبث محتواها بأفضل جودة ودقة وبشكل مجاني، بالإضافة إلى أنها توفر ميزة التواصل مع المتابعين لتقديم الملاحظات وطلب عرض المسلسلات والأفلام الحصرية.

مسلسلات وأفلام قناة زي الوان :

تبث القناة المسلسلات والأفلام الهندية المميزة مثل مسلسل السلطانة، وزواج من نوع آخر، والملك والملكة، وقبول، وفرصة ثانية، وفضيلة وبناتها، وابن الأصول.

تردد قناة زي الوان الجديد :

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة أفضل المسلسلات والأفلام الهندية الحصرية عبر شاشة قناة زي الوان، ويتمثل تردد القناة الجديد كالتالي :