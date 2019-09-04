تردد قناة زي ألوان Zee Alwan TV الجديد سبتمبر 2019 ذى ألوان الناقلة أروع الأفلام الهندية الشهيرة عبر قمر نايل سات وعرب سات

تردد قناة زي ألوان Zee Alwan TV الجديد القناة البلوودية الجديدة، قناة ذى أفلام “لون حياتك” والتي أنشأت في 2012، وتبث من الإمارات العربية المتحدة، الناقلة للعديد من المسلسلات الهندية، المسلسلات المدبلجة، والمسلسلات العربية على حد سواء، مما يجعلها من أعلى القنوات الهندية في نسب المشاهدة، بتميزها عن نظيراتها التي تعرض الأفلام والمسلسلات بدون ترجمة أو دبلجة، مما يرفع في شعبية القناة، من جميع متابعي القناة، للمسلسلات العربية والهندية أيضا، نعرض عليكم كيفية استقبال التردد على القمر الصناعي نايل سات وقمر عرب سات، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة والتي تعرض جدول أفلام القناة اليومي.







وتعتبر القناة قريبة من المشاهد العربي، لتناسب الأفلام فيها لسلوك وأخلاقيات العالم العربي، وكذلك بعرض مشاكل المجتمع، وكذلك الأسرة الهندية، في إطار يحافظ على التقاليد العربية، مما يجعلها آمنة على المشاهد والطفل العربي أيضا، ومن أشهر مسلسلات القناة مسلسل “البنات زينة البيت“، ومسلسل “غدر الزمان”، الجزء الأول والجزء الثاني.

تردد قناة زي ألوان Zee Alwan TV الجديد







تردد زي ألوان الجديد تم تغيير التردد القديم، 12417 على نايل سات، إلى القمر الصناعي عرب سات على تردد 11938 عمودي، وذلك في الأول من أكتوبر 2017. اسم القمر الصناعي التردد الجديد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصويب الخطأ النايل سات 11938 27500 عمودي “V” 5/6 النايل سات 11418 27500 عمودي “V” 3/4 العرب سات 12111 27500 عمودي “V” 3/4 أحدث المسلسلات على Zee Alwan للتعرف على ما يتم عرضه هنا: خريطة أفلام ومسلسلات زي ألوان على الصفحة الرسمية للقناة بشكل يومي: تردد قناة زي ألوان Zee Alwan TV الجديد ومسلسلات زي ألوان







مسلسل الغريب مسلسل بانتظار الأمل، الجزء الثاني من مسلسل عطر الشام. مسلسل السلطانة قسم الجزء الثاني.

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سادت حالة من القلق والذعر لدى عشاق المسلسلات الهندية المدبلجة، بعد انقطاع بثّ قناة زي ألوان “Zee Alwan” يوم 1-10-2017، حيث كثر البحث عن التردد الجديد لزي ألوان 2018، حيث يتم عرض مجموعة من المسلسلات الهندية المدبلجة على قناة زي ألوان “Zee Alwan” حالياً، والتي تلاقي شعبية كبيرة ورواجاً داخل الوطن العربي، ومنها: “مسلسل أرض جو، مسلسل طاقة نور، والجزء الثاني من مسلسل السلطان راضية، ومسلسل رباط الحب”.