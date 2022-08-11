تقنية

تردد قناة زي ألوان zee alwan الجديد على النايل سات والعرب سات 2022

وليد الفقي

نعرض لك تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمشاهدة مسلسلات الدراما التركية، وشرح خطوات تشغيل التردد على التلفاز.

تردد قناة زي ألوان الجديد

قناة زي ألوان zee alwan يعشقها الكثير من المشاهدين في الوطن العربي، وبالأخص السعودية ومصر، وذلك لأنها تعرض مسلسلات تركية وهندية مدبلجة.

وكانت عرضت قناة زي ألوان مسلسلات هندية شهيرة يحبها المشاهدين وهم، مسلسل قبول، ومسلسل فدية، وغيرها من المسلسلات.

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وتعرض أيضًا القناة مسلسلات رعب في أيام العطلة الأسبوعية، وكذلك مسلسلات كوميدية. ويوجد قناة أخرى تابعة لزي ألوان، وهي قناة زي أفلام.

وهي قناة تعرض أفلام هندية مدبلجة وتركية، أكشن ورعب وكوميدي. وقمنا بعمل موضوع عن تردد قناة زي أفلام عبر موقعنا.

قناة زي ألوان

تردد قناة زي الوان Zee Alwan

زي ألوان Zee Alwan هي قناة تليفزيونية فضائية، تعرض محتوى المسلسلات المدبلجة، بدأت القناة في عام 2012، وهي مملوكة لشركة هندية مقرها في مومباي. تعمل القناة على مدار 24 ساعة لعرض المسلسلات.

تردد قناة زي ألوان zee alwan

تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد 2022

إليك تردد قناة زي ألوان على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات الجديد 2022.

تردد قناة زي ألوان على نايل سات:

القمر الصناعي نايل سات Nile Sat
تردد القناة 11939
الاستقطاب أفقي ويرمز له ب H
معدل الترميز 27500
جودة القناة HD
اسم القناة على قائمة القنوات Zee Alwan

تردد قناة زي ألوان على عرب سات:

القمر الصناعي نايل سات
التردد 12111
الاستقطاب عمودي ويرمل له ب V
معدل الترميز 27500
جودة البث HD
اسم القناة على الرسيفر Zee Alwan

ضبط تردد زي ألوان على الرسيفر

تردد قناة زي ألوان

  1. باستخدام الريموت اضغط على زر Menu أو بالعربية “القائمة”.
  2. سيظهر لك قائمة بها اختيارات، أختبر منها التركيب، أو بالإنجليزية “Options”.
  3. ثم اختر تثبيت، أو ستجدها بالإنجليزية “Installation”.
  4. حدد القمر الصناعي وهو نايل سات Nilesat.
  5. اكتب تردد قناة زي ألوان المعروض أعلاه.
  6. حدد الاستقطاب، وهو أفقي.
  7. اكتب معدل الترميز الخاص بالقناة وهو 27500.
  8. اضغط على OK.
  9. انتظر قليلًا لحين العثور على القناة، ثم اضغط على حفظ أو save.

وليد الفقي

كاتب محتوى منذ عام 2018، عملي الأساسي مطور مواقع وتطبيقات، ولاعب كرة قدم في نادي ميت خلف، أدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية.


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