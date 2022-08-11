تردد قناة زي ألوان zee alwan الجديد على النايل سات والعرب سات 2022

نعرض لك تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمشاهدة مسلسلات الدراما التركية، وشرح خطوات تشغيل التردد على التلفاز.

قناة زي ألوان zee alwan يعشقها الكثير من المشاهدين في الوطن العربي، وبالأخص السعودية ومصر، وذلك لأنها تعرض مسلسلات تركية وهندية مدبلجة.

وكانت عرضت قناة زي ألوان مسلسلات هندية شهيرة يحبها المشاهدين وهم، مسلسل قبول، ومسلسل فدية، وغيرها من المسلسلات.

وتعرض أيضًا القناة مسلسلات رعب في أيام العطلة الأسبوعية، وكذلك مسلسلات كوميدية. ويوجد قناة أخرى تابعة لزي ألوان، وهي قناة زي أفلام.

وهي قناة تعرض أفلام هندية مدبلجة وتركية، أكشن ورعب وكوميدي. وقمنا بعمل موضوع عن تردد قناة زي أفلام عبر موقعنا.

قناة زي ألوان

زي ألوان Zee Alwan هي قناة تليفزيونية فضائية، تعرض محتوى المسلسلات المدبلجة، بدأت القناة في عام 2012، وهي مملوكة لشركة هندية مقرها في مومباي. تعمل القناة على مدار 24 ساعة لعرض المسلسلات.

تردد قناة زي ألوان zee alwan

إليك تردد قناة زي ألوان على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات الجديد 2022.

تردد قناة زي ألوان على نايل سات:

القمر الصناعي نايل سات Nile Sat تردد القناة 11939 الاستقطاب أفقي ويرمز له ب H معدل الترميز 27500 جودة القناة HD اسم القناة على قائمة القنوات Zee Alwan

تردد قناة زي ألوان على عرب سات:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12111 الاستقطاب عمودي ويرمل له ب V معدل الترميز 27500 جودة البث HD اسم القناة على الرسيفر Zee Alwan

ضبط تردد زي ألوان على الرسيفر