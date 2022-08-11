تردد قناة زي ألوان zee alwan الجديد على النايل سات والعرب سات 2022
نعرض لك تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمشاهدة مسلسلات الدراما التركية، وشرح خطوات تشغيل التردد على التلفاز.
قناة زي ألوان zee alwan يعشقها الكثير من المشاهدين في الوطن العربي، وبالأخص السعودية ومصر، وذلك لأنها تعرض مسلسلات تركية وهندية مدبلجة.
وكانت عرضت قناة زي ألوان مسلسلات هندية شهيرة يحبها المشاهدين وهم، مسلسل قبول، ومسلسل فدية، وغيرها من المسلسلات.
وتعرض أيضًا القناة مسلسلات رعب في أيام العطلة الأسبوعية، وكذلك مسلسلات كوميدية. ويوجد قناة أخرى تابعة لزي ألوان، وهي قناة زي أفلام.
وهي قناة تعرض أفلام هندية مدبلجة وتركية، أكشن ورعب وكوميدي. وقمنا بعمل موضوع عن تردد قناة زي أفلام عبر موقعنا.
قناة زي ألوان
زي ألوان Zee Alwan هي قناة تليفزيونية فضائية، تعرض محتوى المسلسلات المدبلجة، بدأت القناة في عام 2012، وهي مملوكة لشركة هندية مقرها في مومباي. تعمل القناة على مدار 24 ساعة لعرض المسلسلات.
تردد قناة زي ألوان zee alwan
إليك تردد قناة زي ألوان على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات الجديد 2022.
تردد قناة زي ألوان على نايل سات:
|القمر الصناعي
|نايل سات Nile Sat
|تردد القناة
|11939
|الاستقطاب
|أفقي ويرمز له ب H
|معدل الترميز
|27500
|جودة القناة
|HD
|اسم القناة على قائمة القنوات
|Zee Alwan
تردد قناة زي ألوان على عرب سات:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12111
|الاستقطاب
|عمودي ويرمل له ب V
|معدل الترميز
|27500
|جودة البث
|HD
|اسم القناة على الرسيفر
|Zee Alwan
ضبط تردد زي ألوان على الرسيفر
- باستخدام الريموت اضغط على زر Menu أو بالعربية “القائمة”.
- سيظهر لك قائمة بها اختيارات، أختبر منها التركيب، أو بالإنجليزية “Options”.
- ثم اختر تثبيت، أو ستجدها بالإنجليزية “Installation”.
- حدد القمر الصناعي وهو نايل سات Nilesat.
- اكتب تردد قناة زي ألوان المعروض أعلاه.
- حدد الاستقطاب، وهو أفقي.
- اكتب معدل الترميز الخاص بالقناة وهو 27500.
- اضغط على OK.
- انتظر قليلًا لحين العثور على القناة، ثم اضغط على حفظ أو save.