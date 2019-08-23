تردد قناة زي ألوان Zee Alwan تحديث أغسطس 2019 : ذي أفلام .. استمتع مع أفضل الأفلام الهندية .. والمُسلسلات الهندية الشهيرة

و قناة زي ألوان تحمل شعار مميز هو “لون حياتك”، وقد أصبحت القناة تتمتع بنسبة مشاهدة مرتفعة، لدرجة أن تغير تردد القناة يزعج الكثيرين من عشاقها والذين لا يدخرون وسعاً وجهداً في البحث عن ترددها الجديد، ومن الجدير بالذكر أن القناة تبث برامجها عبر القمر الصناعي النايل سات وكذلك القمر الصناعي العرب سات، أما عن أشهر المسلسلات التي تقدمها القناة.

تردد قناة زي ألوان Zee Alwan 2019 الجديد والذي اصبح محل بحث من قبل الكثيرين من عشاق الأفلام والأعمال الدرامية الهندية المدبلجة للغة العربية، وذلك يرج إلى البرامج المميزة والجذابة والمتنوعة، حيث تردد قناة زي ألوان Zee Alwan تقدم القناة من خلالة باقة من أفضل المسلسلات التي لها الكثيرين من عشاق الأعمال الدرامية الهندية، وتبث القناة برامجها وأعمالها باللغة العربية المدبلجة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن قناة زي ألوان قد سحبت البساط من تحت أقدام الأعمال الدرامية العربية وكذلك سحب البسط من المسلسلات التركية التي جذبت لفترة طويلة المشاهد العربي، فأقبل على القناة المشاهد العربي بجميع أعماره، سواء الأطفال والشباب وكذلك الكبار، وأصبح جميعهم يحرصون على متابعة الأفلام ومسلسلاتهم المفضلة من خلالها، وتتميز قناة زي ألوان بأنها قناة مجانية مفتوحة طوال 24 ساعة عبر قمري النايل سات والعرب سات.

زي ألوان ومشوار نجاحها

بدأ انطلاق قناة زي ألوان الجديد Zee Alwan يوم 19 يونيو من العام 2012، وقد استمرت القناة تبث برامجها على مدار الخمس سنوات الماضية، وأصبحت قناة زي ألوان تتميز بنسب مشاهدة مرتفعة، مما جعلها قناة المسلسلات الهندية الحصرية للمشاهد العربي، كما تتميز أيضاً قناة زي ألوان Zee Alwan، بأنها قناة ترفيهية جذابة وممتعة، ومن الجدير بالذكر أن القناة نجحت في جذب قطاع عريض من المشاهدين والمتابعين، وسبب ذلك يرجع لما تقدمه من القناة مسلسلات وبرامج متنوعة.

الترددات الجديدة للقناة على النايل سات والعرب سات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصويب الأخطاء نايل سات 11938 يعمل بكفاءة عالية وننصح به 27500 رأسي “V” 5/6 نايل سات 11418يعمل بكفاءة أقل 27500 رأسي “V” 3/4 عرب سات 12111 يعمل بكفاءة مرتفعة 27500 رأسي “V” 3/4

تردد القناة على القمر نايل سات 11938عامودي (V) ومعامل تصويب خطأ (5/6)، وتردد زي ألوان الجديد Zee Alwan على القمر العرب سات هو 12111 (V) عامودي ومعامل تصحيح خطأ (3/4).

برامج القناة

برنامج dance india dance. برنامج بوليوود 100%. برنامج أصول الحركة. برنامج أسرار الجمال برنامج لا للروتين. برنامج بيلاتس

قناة زي ألوان الجديد تقدم أفضل هذه البرامج والمسلسلات الهندية الحصرية المدبلجة باللغة العربية، أما عن ملكية هذه القناة فهي تتبع لمجموعة Zee الهندية، وهي إحدى شركات مجموعة أيسل المملوكة لرجل الأعمال الهندي سوبهاش تشاندرا، أما عن الدولة التي تبث منها قناة زي ألوان، فهي تبث من دبي بالإمارات العربية المتحدة كمقر رئيسي للشركة.

ومن أشهر المسلسلات الهندية التي تعرضها قناة زي ألوان مسلسل أحلام مراهقين ومسلسل رباط الحب ومسلسل الخوف ومسلسل البنات زينه وغيرهم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المشاهدين قد ارتبط بشكل كبير بنجوم بوليود وبأعمالهم الفنية المتميزة وكذلك الموسيقى والأغاني والاستعراضات الهندية أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الجماهير العربية.

واستطاع نجوم بوليود أن يحققوا جماهيرية واسعة كبيرة جدا بين الشعوب العربية نظرا لما يقدموه من أفلام ومسلسلات رومانسية وأيضا موسيقى واستعراضات متنوعة ومتميزة.

كما أن قناة زي ألوان هي ضمن مجموعة قنوات “زي” الهندية ويقع مقرها الأساسي في مدينة دبي، ويملكها رجل الأعمال الهندي المعروف سوبهاش تشاندرا.

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ومن الجدير بالذكر أن قناة زي ألوان ترفع شعار لون حياتك، حيث تقدم أشهر الأفلام الهندية لألمع نجوم بوليود منهم شاروك خان وكارينا كابور وشاهد كابور وسلمان خان وغيرهم الكثير من عمالقة السينما الهندية.