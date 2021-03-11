ضبط إشارة تردد قناة روسيا اليوم الإخبارية RT Arabic hd الجديد 2021

عدلت قناة روسيا اليوم الإخبارية باقة تردداتها على كل من قمر هوت بيرد و”نايل سات وسهيل سات”و”عرب سات” و”هوت بيرد، في تحولات مهمة ادرجت فيها العمل بنظام HD المتقدم للصورة عالية الجودة، والقناة تعرف بإسم آر تي بالانجليزية RT Arabic، وهي قناة اخبارية روسية ناطقة بالعربية تابعة لمؤسسة ريا نوفوستي، الممولة من الكرملين، وتتفوق القناة في تداول الاخبار وتسليط الضوء على القضايا بشكل مسهب، وتاتي في طليعة القنوات الاخبارية الناطقة بالعربية وتشبه قنوات مثل فرانس 24، bbc arabic، دي دبليو. وقد انطلقت القناة بنسختها العربية ضمن شبكة RT متعددة اللغات، في العام 2007.

مميزات قناة روسيا اليوم الإخبارية

لدى القناة نهج معروف في ابراز القضايا والعمل على التعمق بمناقشتها مدعومة بالتحليلات للوقوف على ابعاد اي تطور ومستجد على الساحة الاقليمية، تتخذ قناة آ رتي العربية شعار “إسال أكثر” في دلالة على غزارة ما تقدمه بما لا يخلو من الوصول الى ادق التفاصيل، RT ARABIC 2021 هي قناة مواكبة لآخر الاخبار أول بأول في منطقة الشرق الاوسط والعالم، وكقناة اخبارية لها القدرة على التاثير وقلب وجهات النظر بما تقدمه بشكل اساسي المحتوى الاخباري المدعوم بمصادر حصرية، وتدشين الافلام الوثائقية والتحقيقية معاً، لذلك ليس بالغرابة ان يكون جمهورها بالملايين، خاصة انها تتميز بالحياد وتتمتع بثقة كبيرة في تقديم الاخبار الدقيقة فقط، بعيداً عن التهويل وماشابه.

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ماهي قناة روسيا اليوم

تدار قناة آر تي RT Arabic HD من قبل وكالة أنباء نوفوستي الروسية، وتقدم روسيا اليوم النشرات الأخبارية على مدار الساعة وتشمل الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية والعلوم والتكنلوجيا وغيرها من المنوعات مثل الصحة. وتنتج برامج سياسية حوارية عدة، وتقدم أفلام الوثائقيات الثقافية والتاريخية، وإعداد تقارير التحقيقات المعمقة المصورة. وتوفر RT على موقعها تعلم دروس اللغة الروسية وهذا يسمح بتعلم هذه اللغة العالمية المهمة، ومعرفة إستخدام الكلمات الرئيسية في ظروفها المناسبة.

روسيا اليوم بث مباشر RT

وتتيح الفضائية الروسية متابعة جميع المحتوى اونلاين الذي يتم بثه على القناة بواسطة خدمة البث المباشر، بدون تقطيع، على الموقع الألكتروني الخاص بها، حيث من خلال الإنترنت ستتمكن بالإستفادة من خدمة البث المباشر والحي الذ يسمح لك بمتابعة المحتوى باكملة طوال اربعة وعشرين ساعة، بدون توقف، ودون الحاجة لاشتراكات شهرية تسجيل عضوية، لكي تتمتع بالأخبار والبرامج، في أي وقت، بظهور صورة جيدة للبث المرئي دون تقطع أو تذبذب في الصوت.

تردد قناة ار تي الروسية

القمر الصناعي التردد معدل ترميز تصحيح الخطأ نايل سات 11373 أفقي 27500 5/6 عرب سات بدر 4 11747 عمودي 27500 3/4 هوت بيرد 12577 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 11977 أفقي 27500 8/9 إسم القناة عى الرسيفر RT Arabic HD

استقبال تردد قناة روسيا اليوم بالجودة العادية SD

القمر الصناعي التردد القطبية FEC- SR Express AMU1 12265 L 27500- 3/4 نايل سات 8W 12687 H 27500- 5/6 EUTELSAT 7 West A 7.3°W يوتل سات 10892 H 27500- 5/6

بهذا قد أنتهينا من توفير تردد قناة روسيا اليوم 2021 الجديد على أغلب الأقمار المتاحة، ويمكنك بعد ضبط ترددات البث الخاصة بالقناة russia today بشكل صحيح في جهاز الرسيفر، من استقبال بث القناة مباشرة بشكل فوري، ومشاهدة المحتوى التلفزيوني لقناة “rt”بواسطة أي جودة يتم اختيارها وهي rt arabic hd او rt arabic sd، وذلك في بث مستمر على مدار 24 ساعة متواصلة للمحتوى المرئي سواء من خدمة الأخبار العاجلة أو البرامج الحوارية والوثائقيات وغيرها من التقارير التحقيقية الأخرى.