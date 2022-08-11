تردد قناة روتانا كلاسيك Rotana Classic 2022 الجديد

نعرض لك تردد قناة روتانا كلاسيك Rotana Classic الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، وطريقة تركيب تردد روتانا كلاسيك على التلفاز.

قناة روتانا كلاسيك Rotana Classic، هي تابعة لشبكة قنوات روتانا، وتعرض هذه القناة أفلام أيام زمان، وهي الأفلام الأبيض والأسود.

ولهذا سميت باسم روتانا كلاسيك، ومن المعروف أن القناة لا تعرض الأفلام الحديثة “الملونة”، والأفلام التي تعرض هي أفلام مصرية، وبعض المسلسلات القديمة، والأغاني.

ومن أبرز الأفلام على قناة روتانا كلاسيك هي فيلم المساجين الثلاثة، للفنان رشدي أباظة، وفيلم لحن الوفاء لعبد الحليم حافظ، وغيره من الأفلام القديمة المشهورة.

يمكنك مشاهدة تردد قناة روتانا سينما، وتردد قناة زي أفلام.

قناة روتانا كلاسيك

قناة روتانا كلاسيك هي تابعة لمجموعة قنوات Rotana الإعلامية، بدأت القناة في عام 2012، وكانت باسم “روتانا زمان” وتم تغيير اسم القناة إلى الاسم الحالي “روتانا كلاسيك”.

ومنذ نشأت القناة لم يتم تغيير محتواها، وهو أفلام زمان، ومسلسلات، وأغاني زمان، مثل أغاني أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهم.

مقر الرسمي للقناة في المملكة العربية السعودية، تعمل القناة على الأقمار الصناعية (نايل سات – عرب سات – ياه سات).

وسوف نستعرض لكم ترددات قناة روتانا كلاسيك على جميع الأقمار الصناعية التي تعمل عليها.

تردد قناة روتانا كلاسيك

كما سبق الذكر قناة روتانا كلاسيك تعمل على ثلاث أقمار صناعية وهم، نايل وعرب وياه سات، وإليك الترددات الجديدة:

تردد قناة روتانا كلاسيك على نايل سات:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12226 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 ساعات البث 24 ساعة مناطق البث العالم العربي

تردد قناة روتانا كلاسيك على عربسات:

القمر الصناعي عربسات تردد القناة 11843 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 مناطق البث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساعات البث 24 ساعة

تردد قناة روتانا كلاسيك على ياه سات:

القمر الصناعي ياه سات التردد 12054 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 مناطق البث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساعات البث 24 ساعة

ملحوظة: قناة روتانا كلاسيك تعمل بشكل مجاني، وهي قناة غير مشفرة، وتم عرض ترددات قناة روتانا كلاسيك بدون تشفير.

خطوات تركيب تردد قناة Rotana Classic