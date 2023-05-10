تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2023 Rotana HD على النايل سات وعرب سات

قناة روتانا خليجية قناة فضائية مجانية تعمل منذ 5 مايو 2005، وهي مملوكة لمجموعة روتانا ميديا ومقرها دبي، بالإمارات العربية المتحدة، تبث القناة بشكل رئيسي فيديوهات موسيقية عربية، تقدم قنوات روتانا بشكل عام مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الأفلام والدراما والمسلسلات الكوميدية، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، بما في ذلك التغطية الحية للأحداث الرياضية الكبرى من جميع أنحاء العالم.

نبذة عن قناة روتانا خليجية

قناة روتانا خليجية على النايل سات من أشهر القنوات العربية المتاحة، حيث تشتهر بمجموعة واسعة من البرامج والتي تشمل الدراما والرومانسية والكوميديا بما يناسب أذواق الجميع، سواء كنت تبحث عن عرض ترفيهي أو فيلم مضحك، تعد القناة أيضًا موطنًا لبعض أكبر النجوم العرب، مما يجعلها مكانًا لا بد من مشاهدته لمحبي التلفزيون العربي.

مجموعة قنوات روتانا

تقدم قنوات روتانا على النايل سات جودة صورة عالية الدقة ومجموعة واسعة من البرامج، مثل روتانا سينما هي قناة رائعة لمحبي الأفلام، تقدم مجموعة واسعة من الأفلام العربية والعالمية.

تقدم روتانا دراما مجموعة من الأعمال الدرامية العربية، بينما يقدم روتانا كليب مقاطع فيديو موسيقية لمجموعة متنوعة من الفنانين العرب والعالميين.

تقدم روتانا الخليجية مجموعة مختارة من البرامج التي تستهدف منطقة الخليج.

بينما تقدم روتانا زمان مجموعة مختارة من البرامج الموجهة لمحبي الفن الكلاسيكي.

تقدم أخبار روتانا تغطية إخبارية على مدار 24 ساعة من مجموعة من المصادر العربية والدولية.

تردد قناة روتانا خليجية على نايل سات

تعد قناة روتانا خليجية من أشهر القنوات على النايل سات، وهي قناة موسيقية وترفيهية عربية تعمل على مدار الساعة وتقدم مقاطع فيديو موسيقية ومقابلات وعروض حية يمكنك إضافتها على جهازك يسهولة من خلال هذه المعلومات:

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل التصحيح 12226 27500 أفقي 6/5

تردد قناة روتانا خليجية الجديد على عرب سات