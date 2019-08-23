تردد قناة دي ام سي DMC دراما “مُحدث” أغسطس 2019″ .. قمر نايل سات مع أقوى الأعمال الدرامية

تردد قناة دي ام سي DMC Sport على نايل سات والذي يتم بثه مجانا من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، والتي تذيع على أفضل الأعمال الدرامية من مسلسلات مصرية وعربية، والتي بدأ البث فيها في 2016، مع باقة مختارة أفضل البرامج المتميزة، تعرف معنا على تردد قناة دي ام سي DMC Sport.

وتتميز قناة دي ام سي الرياضية بالتميز في عرض برامجها الرياضية، وتقوم القناة الشابة بعرض برنامج متميز في التحليل الرياضي قبل وأثناء وبعد كل مباراة، برنامج “في المقصورة”، لتحليل خاص للمباريات مع استخدام أحدث تقنية لبث المباريات بخاصية اتش دي عالية الجودة.

تردد قناة دي ام سي DMC المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11449 (h) 27500 – 5/6 7.0°W نايل سات HD 11449 (h) 27500 – 5/6

تردد قناة دي ام سي DMC Sport الرياضية وبرامج القناة

تقوم قناة دي ام سي الرياضية بعرض العديد من البرامج الرياضية المتميزة، ومن هذه البرامج:

برنامج “الحريف” مع المعلق الرياضي الشهير ابراهيم فايق

برنامج “في المقصورة”

برنامج “في المدرج”

برنامج “حصاد الأسبوع”.

وغيرها من البرامج المتميزة، والتي تقوم بتحليل المباريات وتحليل أداء الفرق المشاركة في الدوري ودراسة وافية للمشاهد لأداء الفرق ونقاط ضعف وقوة كل فريق.

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تعرف على تردد اون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري من هنا.

كيفية ضبط جهاز استقبالك على تردد قتام دي ام سي

وسنتابع معكم كل جديد وما يطرأ على تغيرات في تردد قناة دي أم سي فتابع معنا عزيزي القاري وداوم على زيارة المقال لتكون على إطلاع أيضا بتطورات الأسابيع الحاسمة في الدوري العام المصري.

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