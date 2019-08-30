تردد قناة دي ام سي دراما dmc drama علي نايل سات وموعد مشاهدة مسلسل الكبير أوي

تردد قناة دي ام سي دراما الجديد علي نايل سات حقق الكثير من النجاحات والانتشار الواسع جدا في فتره وجيزة لعرض القناة للعديد من المسلسلات الحصريه علي شاشتها، تختصص قناة dmc drama في تقديم المسلسلات الدرامية الشيقة المصرية وكان لذلك بطبيعة الحال تأثير بالغ علي وضع تردد دي ام سي دراما موضع بحث من قبل كل محبي الدراما المصرية، ومن اشهر مسلسلات القناة مسلسل أبو العروسة ومسلسل الأب الروحي الذي حقق نجاحا منقطع النظير مع بدايات ظهور القناة.

تتبع قناة دي ام سي دراما مجموعه القنوات المصرية DMC التي استطاعت في اقل من عامين الوصول إلي كل البيوت المصرية والتربع في قلوب المصريين، فقد تنوعت المجالات التي تخصصت فيها قنوات دي ام سي سواء الدرامية أو الرياضية أو المنوعات وقد منح ذلك تردد قناة دي ام سي دراما فرصه للانتشار كبيره جدا لتبعيتها لواحد من انجح مجموعات القنوات في مصر.

تردد قناة دي ام سي دراما علي نايل سات.

القمر التردد الأستقطاب الترميز نايل سات 11449 H 27500

من خلال التردد الجديد لقناة دي ام سي دراما الموضح بالجدول السابق يمكنكم مشاهدة أحدث المسلسلات الحصريه يوميا عبر شاشتها، كما يمكنكم متابعينا الكرام التعرف على خطوات وطريقة ضبط تردد قناة دي ام سي دراما عن طريق الفيديو التالي

مسلسل أبو العروسة عبر تردد قناة دي ام سي دراما.

من أكثر عوامل انتشار تردد قناة دي ام سي دراما عرضها لمسلسل من أشهر المسلسلات الاجتماعية في مصر في الفترة الحالية وهو مسلسل أبو العروسة، الذي يقوم ببطولته الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر والفنانة نرمين الفقي، وقد حقق المسلسل في عرضه الأول علي قناة دي ام سي دراما نجاحا مبهرا لتقديمه في إطار درامي خفيف يجذب انتباه المشاهد المصري، وقد تم عرض المسلسل علي قناة دي ام سي دراما كعرض أول وقد ساعد ذلك في زيادة متابعي القناة خصوصا وانه لا يعرض علي أي قناة أخري.

جدول مواعيد قناة دي ام سي دراما

في الجدول التالي نعرض عليكم جميع مواعيد المسلسلات المقدمة عبر تردد قما دي ام سي دراما اليوم 30 اغسطس.

· الكبير أوي 1 · 09:00 صباحًا · رأفت الهجان (ج1) · 10:00 صباحًا · أبو العروسة · 11:00 صباحًا · الحب وأشياء أخرى · 12:00 مساءً · الكبير أوي 1 · 01:00 مساءً · أبنائي الأعزاء..شكراً · 02:00 مساءً · أبو العروسة · 03:00 مساءً · الكبير أوي 1 · 04:00 مساءً · أبو العروسة · 05:00 مساءً · الحب وأشياء أخرى · 06:00 مساءً · رأفت الهجان (ج1) · 07:00 مساءً · حلاوة الدنيا · 08:00 مساءً · أبو العروسة · 09:00 مساءً · حلاوة الدنيا · 10:00 مساءً · الحب وأشياء أخرى · 11:00 مساءً

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مسلسل الأب الروحي.

من أكثر ما ساعد تردد قناة دي ام سي دراما علي الانتشار هو مسلسل الأب الروحي المنتظر عرض الجزء الثاني منه اليوم، عرض مسلسل الأب الروحي الجزء الأول مع بداية قناة دي ام سي دراما وقد حقق المسلسل نجاحا مبهرا في بداية عرضه دفع ذلك صناع المسلسل لعمل جزء ثاني منه تدور أحداث المسلسل حول عائله سريه جدا تعمل في تجاره السلاح تدور بينها عدد من النزاعات القوية جدا حول من يتولى قيادة العائلة، بعد انتهاء عرض مسلسل الأب الروحي للمرة الأولى يعرض حاليا المسلسل في عرضه الثاني عبر تردد قناة دي ام سي دراما 2018، حيث تقدم القناة المسلسل يوميا من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، ويمكنكم متابعينا مشاهدة جميع حلقات المسلسل عبر الانترنت من خلال القناة الرسمية لقناة دي ام سي دراما على اليوتيوب عن طريق الرابط التالي قناة دي ام سي دراما.

تحديث بدأت قناة دي ام سي دراما حاليا في عرض الجزء الجديد من مسلسل الأب الروحي في عرضه الأول، وقد وجد هذا الجزء رواجا منقطع النظير مع بداية عرضه، حيث من المنتظر أن يشهد هذا الجزء بدأ عودة نفوذ العائلة المتحكمة في أحداث المسلسل، بالإضافة إلي أن هذا الجزء ظهر فيه العديد من الوجوه الجديد على المسلسل مثل الفنانة المتألقة سيمون.

تناولنا فيما سبق تردد قناة دي ام سي دراما علي نايل سات مع توضيح أهم مسلسلات القناة، وفي النهاية نطلب من كل متابعينا مراسلتنا إن واجهتكم أي مشاكل في استقبال التردد المذكور وسنعمل سويا علي حلها.

أهم المسلسلات علي تردد قناة دي ام سي دراما الجديد.

من المنتظر إن تقدم قناة دي ام سي دراما باقة من أقوى المسلسلات الجديدة في شهر رمضان المقبل أعاده الله علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، فكما تعودنا كل عام مع حلول شهر رمضان المبارك تأتي معه معظم القنوات الفضائية بعدد كبير من المسلسلات الجديدة، ومن أهم المسلسلات الرمضانية المعرضة على تردد قناة دي ام سي دراما لهذا العام مسلسل علامة استفهام للفنان محمد رجب، كمان تعرض أيضا قناة dmc drama مسلسل الواد سيد الشحات للفنان أحمد فهمي، وأخيرا من المنتظر أن تقدم قناة دي ام سي واحد من أكثر المسلسلات المتوقع حصولها علي اعلي نسب المشاهدات هذا العام وهوا مسلسل زلزال بطوله محمد رمضان، لا شك أن هذه الباقة المميزة من مسلسلات رمضان سترفع من اهتمام المشاهدين بالحصول على تردد قناة دي ام سي دراما لمتابعتها في رمضان.

مسلسل الكبير أوي

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك سعت قناة دي ام سي دراما لتقديم مجموعة من المسلسلات ألتي لها رصيد من الحب لدى المشاهدين، ومن أهم ما تقدمه حاليا المسلسل الكوميدي الشهير الكبير أوي بطولة الفنان أحد ميكي والفنان محمد شاهين والفنانة دنيا سمير غانم، فمنذ أن عرض هذا المسلسل وهوا يتمتع بشعبيه كبيره لعرضه ى إطار كوميدي بسيط بعيدا عن التكلف، يعرض مسلسل الكبير أوي على تردد قناة دي ام سي دراما طوال أيام الأسبوع في السادسة مساءا ماعدا يومي الخميس والجمعة.

تردد قناة دي ام سي دراما لمشاهدة مسلسل لهفة

تردد قناة دي ام سي دراما قدم منذ فترة أحد من أهم ما يقدم المسلسلات الكوميدية في الوطن العربي، حيث تعرض القناة المسلسل الكوميدي لهفة بطولة المتألقة دنيا سمير غانم، يحكي المسلسل عن فناة تتمني أن تصبح مشهورة، وتحاول طوال المسلسل التعرف على أشهر نجوم الفن في مصر، تكتسب المسلسلات الكوميدية الخفيفة يوما بعد يوم الكثير من الجهور بفضل رغبة المشاهد في تنويع المحتوى الذي يشاهده، ولعل هذا منأهم أسباب جعل تردد دي ام سي دراما واحد من أشهر ترددات القنوات الفضائية في مصر حاليا.

مسلسل أبو العروسة على تردد قناة دي ام سي دراما

عرضت قناة دي ام سي دراما الجزء الثاني من المسلسل الاجتماعي الشهير أبو العروسة، المسلسل من بطولة الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر والفنان أحمد صيام، يدور قصة المسلسل حول عائلة متوسطة الحال يتقدم لأبنتهم أحد الشباب اللذين ينتمون لعائلة سرية، وتدور قصه المسلسل حول التفاوت الكبير في وجهات النظر بين العائلتين، ومدي قدرة قصه الحب بين الشاب والفتاه على الانتصار في النهاية، المسلسل يقدم يوميا من السبت إلى الأربعاء في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة عبر تردد قناة دي ام سي دراما الجديد، وجدير بالذكر أن المسلسل عرض حصريا على قناة دي ام سي دراما ولا يعرض على أي قناة فضائية أخرى.

بهذا متابعينا الكرام نكون قد انتهينا من عرض وتقديم تردد قناة دي ام سي دراما 2018 مع توضيح لأهم المسلسلات التي قدمت عبر قناة دي ام سي دراما، وسنوافيكم متابعينا بأحدث ترددات قناة دي ام سي دراما إن طرأ عليها أي تعديل أو تغير في المستقبل، وفي حال واجهتكم أي مشاكل أثناء محاولة ضبط تردد قناة دي ام سي دراما برجاء ترك تعليق أسفل المقال وسنعمل على حل هذه المشكلات سويا.