تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد أغسطس 2019 .. جميع ترددات دبي الرياضية Dubai Sports المجانية المفتوحة .. قمر نايل .. عرب سات

تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد وكذلك قناة دبي الرياضية المجانية هي باقة من القنوات المميزة والتي يتابعها الملايين عبر أنحاء الوطن العربي، وتتخصص هذه القناة في تقديم الأفلام الأجنبية المميزة والمتنوعة، وكذلك البرامج والمسلسلات الكوميدية والدرامية، وتبث القناة برامجها عبر القر الصناعي نايل سات وعرب سات، وقد أعلنت مجموعة قنوات دبي وان عن تغيير ترددها ابتداء من أول يناير 2018، لذلك حرصنا أن نساعدكم في معرفة تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد، حتى تكون على معرفة ودراية بالتردد الجديد، وحتى نوفر عنك عناء البحث عبر المواقع المختلفة، والتي في أحيان كثيرة تمدك بمعلومات خاطئة وغير مكتملة، وسنوفر لك التردد الجديد على القمر نايل سات والعرب سات أيضا.
وقناة دبي الرياضية تقوم اليوم بنقل كبرى البطولات، كما تقوم القناة أيضا بنقل دوري الإمارات العربية والمباريات الودية والمحلية بالإمارات وتنقل أخبار أكبر وأهم النوادي العربية بالإمارات مثل نادى الجزيرة ونادى الشباب ونادى الوصل ونادى الأهلي الإماراتي ونادى العين الإماراتي، الجدير بالذكر أن نادي الجزيرة يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.
تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد
|القمر
|عرب سات
|نايل سات
|التردد
|12130
|12418
|الاستقطاب
|رأسي
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|27500
|F.E.C
|3/4
|3/4
كما سنقدم لكم قنوات دبي الرياضية Dubai Sports HD 1 & 2
|2/3
|27,500
|V
|12322
|Nilesat
Dubai Sports1
|3/4
|27,500
|V
|4
|11,785
|7W
|Nilesat 101
|3/4
|27,500
|V
|22
|12,130
|26E
|Arabsat BADR-4
|3/4
|27,500
|H
|6
|11823
|52.5E
|Yahsat(HD)
Dubai Sports2
|3/4
|27,500
|H
|27
|12226
|7W
|Nilesat
|3/4
|27,500
|V
|22
|12130
|7W
|Badr4
قناة دبي الأولي
|3/4
|27,500
|H
|
51
|11,747
|13E
|Hotbird
|3/4
|27,500
|V
|4
|11,785
|7W
|Nilesat 101
|5/6
|27,500
|V
|4
|11,430
|Nilesat HD
|3/4
|27,500
|V
|22
|12,130
|26E
|Arabsat BADR-4
|3/4
|27,500
|V
|c1v
|3,660
|100E
|Asiasat5
|3/4
|27500
|H
|6
|11823
|52.5E
|Yahsat (HD)
يمكنكم استقبال القناة على جهاز الريسيفر الخاص بكم عبر المعلومات التالية في الجدول السابق أسم القناة على قائمة القنوات هو Noor Dubai تبث القناة أون لاين من الإمارات بشكل مجاني.
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ومجموعة قنوات دبي التي تستقطب جمهور كبير من عشاق الأفلام والمسلسلات الأجنبية بمختلف أنواعها، وكذلك البرامج الترفيهية والإخبارية التي غالبا ما تعود لإنتاجات المحطات والشبكات الأمريكية، ويتم بثها باللغة الإنجليزية المصحوبة بالترجمة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك دول شمال أفريقيا، هذا بجانب ما تقوم القناة بإنتاجه وعرضه من برامج عديدة محلية.
التعليقات
دبي وان تظهر في قائمة البحث اثناء تنزيل قنوات التردد ولكن عند الانتهاء والحفظ لا اجدها في قائمة القنوات
حتى بعد غلق الجهاز وتشغيله مرة اخرى ؟؟
ان هذا التردد غير صحيح ﻻن قتاة دبي اون ﻻيظهر على النيل سات
احذف التردد وأعد إضافته ثم ابحث تجدها
اسد
كل مجموعه القنوات اللي على التردد نزلت ماعدا دبي وان ليه ؟
كل مجموعه القنوات ال
لي علي التردد نزلت ماعدا دبي وان ليه؟
لا يعمل وضعك كل شيء لكن إشارة الجودة تبقى 0
كم معادل 3/4 علما بان هنالك رسيفرات 12/97 مثلا
مضبوط يا فندم
اشارة التردد 12418 لايستقبلها القمر نايل سات .. لماذا ؟؟
اشارة التردد الجديد لقناة دبي 12418 ﻻيستقبلها القمر نايل سات لماذا
يستقبلها بنجاح .. تأكد من F.E.C والترمير والاستقطاب كما هو بالجداول
افقي يا محترمين
يرجى التعديل
12418
افقي
3/4
نأسف عن الخطأ وتم التصحيح
فعلا هي الطريقه الصحيحه الإدخال