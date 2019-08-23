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تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد أغسطس 2019 .. جميع ترددات دبي الرياضية Dubai Sports المجانية المفتوحة .. قمر نايل .. عرب سات

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد أغسطس 2019 .. جميع ترددات دبي الرياضية Dubai Sports المجانية المفتوحة .. قمر نايل .. عرب سات
تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد تامر

تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد  وكذلك قناة دبي الرياضية المجانية هي باقة من القنوات المميزة والتي يتابعها الملايين عبر أنحاء الوطن العربي، وتتخصص هذه القناة في تقديم الأفلام الأجنبية المميزة والمتنوعة، وكذلك البرامج والمسلسلات الكوميدية والدرامية، وتبث القناة برامجها عبر القر الصناعي نايل سات وعرب سات، وقد أعلنت مجموعة قنوات دبي وان عن تغيير ترددها ابتداء من أول يناير 2018، لذلك حرصنا أن نساعدكم في معرفة تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد، حتى تكون على معرفة ودراية بالتردد الجديد، وحتى نوفر عنك عناء البحث عبر المواقع المختلفة، والتي في أحيان كثيرة تمدك بمعلومات خاطئة وغير مكتملة، وسنوفر لك التردد الجديد على القمر نايل سات والعرب سات أيضا.

وقناة دبي الرياضية تقوم اليوم بنقل كبرى البطولات، كما تقوم القناة أيضا بنقل دوري الإمارات العربية والمباريات الودية والمحلية بالإمارات وتنقل أخبار أكبر وأهم النوادي العربية بالإمارات مثل نادى الجزيرة ونادى الشباب ونادى الوصل ونادى الأهلي الإماراتي ونادى العين الإماراتي، الجدير بالذكر أن نادي الجزيرة يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد

القمرعرب ساتنايل سات
التردد1213012418
الاستقطابرأسيأفقي
معدل الترميز2750027500
F.E.C3/43/4

كما سنقدم لكم قنوات دبي الرياضية Dubai Sports HD 1 & 2

2/327,500V12322Nilesat

Dubai Sports1

3/427,500V411,7857WNilesat 101
3/427,500V2212,13026EArabsat BADR-4
3/427,500H61182352.5EYahsat(HD)

 

Dubai Sports2

3/427,500H27122267WNilesat
3/427,500V22121307WBadr4

قناة دبي الأولي

3/427,500H 

51

11,74713EHotbird
3/427,500V411,7857WNilesat 101
5/627,500V411,430Nilesat HD
3/427,500V2212,13026EArabsat BADR-4
3/427,500Vc1v3,660100EAsiasat5
3/427500H61182352.5EYahsat (HD)

يمكنكم استقبال القناة على جهاز الريسيفر الخاص بكم عبر المعلومات التالية في الجدول السابق أسم القناة على قائمة القنوات هو Noor Dubai تبث القناة أون لاين من الإمارات بشكل مجاني.

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ومجموعة قنوات دبي التي تستقطب جمهور كبير من عشاق الأفلام والمسلسلات الأجنبية بمختلف أنواعها، وكذلك البرامج الترفيهية والإخبارية التي غالبا ما تعود لإنتاجات المحطات والشبكات الأمريكية، ويتم بثها باللغة الإنجليزية المصحوبة بالترجمة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك دول شمال أفريقيا، هذا بجانب ما تقوم القناة بإنتاجه وعرضه من برامج عديدة محلية.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  1. دبي وان تظهر في قائمة البحث اثناء تنزيل قنوات التردد ولكن عند الانتهاء والحفظ لا اجدها في قائمة القنوات
    حتى بعد غلق الجهاز وتشغيله مرة اخرى ؟؟

    رد

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