تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد أغسطس 2019 .. جميع ترددات دبي الرياضية Dubai Sports المجانية المفتوحة .. قمر نايل .. عرب سات

تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد وكذلك قناة دبي الرياضية المجانية هي باقة من القنوات المميزة والتي يتابعها الملايين عبر أنحاء الوطن العربي، وتتخصص هذه القناة في تقديم الأفلام الأجنبية المميزة والمتنوعة، وكذلك البرامج والمسلسلات الكوميدية والدرامية، وتبث القناة برامجها عبر القر الصناعي نايل سات وعرب سات، وقد أعلنت مجموعة قنوات دبي وان عن تغيير ترددها ابتداء من أول يناير 2018، لذلك حرصنا أن نساعدكم في معرفة تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد، حتى تكون على معرفة ودراية بالتردد الجديد، وحتى نوفر عنك عناء البحث عبر المواقع المختلفة، والتي في أحيان كثيرة تمدك بمعلومات خاطئة وغير مكتملة، وسنوفر لك التردد الجديد على القمر نايل سات والعرب سات أيضا.

وقناة دبي الرياضية تقوم اليوم بنقل كبرى البطولات، كما تقوم القناة أيضا بنقل دوري الإمارات العربية والمباريات الودية والمحلية بالإمارات وتنقل أخبار أكبر وأهم النوادي العربية بالإمارات مثل نادى الجزيرة ونادى الشباب ونادى الوصل ونادى الأهلي الإماراتي ونادى العين الإماراتي، الجدير بالذكر أن نادي الجزيرة يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

تردد قناة دبي ون DUBAI ONE الجديد

القمر عرب سات نايل سات التردد 12130 12418 الاستقطاب رأسي أفقي معدل الترميز 27500 27500 F.E.C 3/4 3/4

كما سنقدم لكم قنوات دبي الرياضية Dubai Sports HD 1 & 2

2/3 27,500 V 12322 Nilesat

Dubai Sports1

3/4 27,500 V 4 11,785 7W Nilesat 101 3/4 27,500 V 22 12,130 26E Arabsat BADR-4 3/4 27,500 H 6 11823 52.5E Yahsat(HD)

Dubai Sports2

3/4 27,500 H 27 12226 7W Nilesat 3/4 27,500 V 22 12130 7W Badr4

قناة دبي الأولي

3/4 27,500 H 51 11,747 13E Hotbird 3/4 27,500 V 4 11,785 7W Nilesat 101 5/6 27,500 V 4 11,430 Nilesat HD 3/4 27,500 V 22 12,130 26E Arabsat BADR-4 3/4 27,500 V c1v 3,660 100E Asiasat5 3/4 27500 H 6 11823 52.5E Yahsat (HD)

يمكنكم استقبال القناة على جهاز الريسيفر الخاص بكم عبر المعلومات التالية في الجدول السابق أسم القناة على قائمة القنوات هو Noor Dubai تبث القناة أون لاين من الإمارات بشكل مجاني.

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ومجموعة قنوات دبي التي تستقطب جمهور كبير من عشاق الأفلام والمسلسلات الأجنبية بمختلف أنواعها، وكذلك البرامج الترفيهية والإخبارية التي غالبا ما تعود لإنتاجات المحطات والشبكات الأمريكية، ويتم بثها باللغة الإنجليزية المصحوبة بالترجمة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك دول شمال أفريقيا، هذا بجانب ما تقوم القناة بإنتاجه وعرضه من برامج عديدة محلية.

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