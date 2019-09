تردد قناة دبي وان Dubai One HD عبر النايل وعرب سات لمشاهدة أخطر المسلسلات الأمريكية

تردد قناة دبي وان Dubai One HD، متواجد عبر قائمة القنوات الموجوده في الريسيفر يقدم العديد من البرامج والأفلام والمسلسلات الكوميدية الأمريكية بجانب الأفلام لعل من ابرز هذه البرامج “برنامج the x factor، برنامج fashion star، برنامج dubai tonights، برنامج choosing islam، برنامجarabs got talent ويبحث عنه جميع المتابعين بالعالم العربي، لذلك نقدم في التقرير التالي تردد قناة دبي وان Dubai One HD عبر النايل وعرب سات من أجل توفير الوقت والجهد وعناء البحث على الجميع وتوفير تردد قناة دبي وان Dubai One HD عبر النايل وعرب سات بسهولة ويسر.

تردد قناة دبي وان Dubai One HD

يمكنك متابعة كافة البرامج والأفلام عبر الموقع الإلكتروني، ولتنزيل تردد قناة دبي وان Dubai One HDعبر النايل وعرب سات، يمكنك متابعة التالي:

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC ياه سات hd نايل سات sd عرب سات sd 11823 (h) 12418 (h) 12130 (v) 27500 27500 27500 أفقي أفقي عمودي 3/4 3/4 3/4

قناة دبي وان Dubai One