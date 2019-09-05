تردد قناة دبي وان Dubai One HD عبر النايل وعرب سات لمشاهدة أخطر المسلسلات الأمريكية
تردد قناة دبي وان Dubai One HD، متواجد عبر قائمة القنوات الموجوده في الريسيفر يقدم العديد من البرامج والأفلام والمسلسلات الكوميدية الأمريكية بجانب الأفلام لعل من ابرز هذه البرامج “برنامج the x factor، برنامج fashion star، برنامج dubai tonights، برنامج choosing islam، برنامجarabs got talent ويبحث عنه جميع المتابعين بالعالم العربي، لذلك نقدم في التقرير التالي تردد قناة دبي وان Dubai One HD عبر النايل وعرب سات من أجل توفير الوقت والجهد وعناء البحث على الجميع وتوفير تردد قناة دبي وان Dubai One HD عبر النايل وعرب سات بسهولة ويسر.
تردد قناة دبي وان Dubai One HD
يمكنك متابعة كافة البرامج والأفلام عبر الموقع الإلكتروني، ولتنزيل تردد قناة دبي وان Dubai One HDعبر النايل وعرب سات، يمكنك متابعة التالي:
القمر
التردد
معدل الترميز
الأستقطاب
FEC
ياه سات hd
نايل سات sd
عرب سات sd
11823 (h)
12418 (h)
12130 (v)
27500
27500
27500
أفقي
أفقي
عمودي
3/4
3/4
3/4
قناة دبي وان Dubai One
- دبي وان Dubai One (معروفة سابقا باسم ون تي في/One TV وقبل ذلك بقناة 33 أو دبي 33)، وهي قناة ترفيهية إمارتية مجانية الاستقبال تبث على مدار 24 ساعة بالإنجليزية على قمري عرب سات ونايلسات أي انها متوفرة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- بدأ بثها في 24 ديسمبر 2004.
- البرامج التي تبثها غالبا هي أحدث إنتاجات شبكات التلفزة الأمريكية من مسلسلات كوميدية ودرامية إضافة لثلاثة أفلام كل ليلة مع ترجمة عربية، بالإضافة إلى البرامج الّتي تنتجها محليّا، مثل هرساي وآوت آند أباوت.
- أهم البرامج التي بثتها القناة إيلياس ،الجناح الغربي ،السباق المدهش، سكرابز، إد، بوسطن ليغال، سمولفيل، فتيات غيلمور، روزويل، أصدقاء، ذا بوسي كات دولز برزنتس، سي.إس.آي.
- أما عن قناة دبي 1 الفضائية للافلام الاجنبية، فقدمت باقة من أفضل الأفلام السينمائية الأجنبية منها:”فيلم kidnap، فيلم orphan، فيلم mother، فيلم white chicks، فيلم step brothers، فيلم the illusionist، فيلم final destination 5.