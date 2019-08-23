تردد قناة دبي وان Dubai One الصحيح أغسطس 2019 .. تردد قناة دبي الرياضية Dubai sport .. ترددات باقة قنوات دبي

تردد قناة دبي وان Dubai One الجديد وكذلك قناة دبي الرياضية المجانية، فقد بدأت بثها سابقا في البدايات الأولى تحت مسمى One TV، وهي قناة تلفزيونية إماراتية ناطقة باللغة الإنجليزية مع الترجمة باللغة العربية أسفل الشاشة والقناة متخصصة في عرض الأفلام الأمريكية وكذلك بعض البرامج الترفيهية وأيضاً المسلسلات الدرامية والكوميدية، بالإضافة للبرامج الحوارية والنشرات الفنية.

وتبث القناة برامجها على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، ويغطي بثها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط كاملاً، وهي قناة تبث بشكل مجاني، وتعمل طوال اليوم ولمدة 24 ساعة يوميا، وتبث القناة جميع محتواها من دبي بالإمارات العربية المتحدة، ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس القناة في 24 ديسمبر سنة 2004 وهي تابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

تردد قناة دبي وان Dubai One الجديد على قمر عرب سات

القمر الصناعي عرب سات ArabSat تردد القناة 12130 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معدل تصحيح الخطأ 3/4

معلومات عن قناة Dubai One

لغة القناة اللغة الانجليزية مترجمة للعربية التصنيف قنوات الأفلام دولة القناة قنوات إماراتية تاريخ التأسيس 24 ديسمبر 2004 الموقع الإلكتروني www.dubaione.ae

يمكنكم مشاهدة قناة Dubai One، بعد ضبط ترددها الحالي على أجهزة استقبال القنوات لديكم، مع التأكد من إدخاله بصورة صحيحة.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تغيير التردد بداية من الأول من يناير 2018 ، وسنوافيكم بالتردد الجديد، كما سنوافيكم بأي تغيرات قد تطرأ على ترددات قنوات دبي.

ترددات جميع قنوات دبي

قناة دبي الأولي

3/4 27,500 H 51 11,747 13E Hotbird 3/4 27,500 H 4 12480 7W Nilesat 101 5/6 27,500 V 4 11,430 Nilesat HD 3/4 27,500 V 22 12,130 26E Arabsat BADR-4 3/4 27,500 V c1v 3,660 100E Asiasat5 3/4 27500 H 6 11823 52.5E Yahsat (HD)

قناة سما دبي

3/4 27,500 H 51 11,747 13E Hotbird 3/4 27,500 V 4 11,785 7W Nilesat 101 3/4 27,500 V 22 12,130 26E Arabsat BADR-4 3/4 27,500 H 6 11823 52.2E Yahsat(HD)

قناة دبي one’

3/4 H H 4 12480 7W Nilesat 101 3/4 27,500 V 22 12,130 26E Arabsat BADR-4 3/4 27,500 H 6 11823 52.5E Yahsat(HD)

قناة نور دبي

3/4 27,500 H 27 12,226 7W Nilesat 101 3/4 27,500 V 22 12,130 26E Arabsat BADR-4 3/4 27,500 H 6 11823 52.5E Yahsat(HD)

قنوات دبي الرياضية

3/4 27,500 V 4 11,785 7W Nilesat 101 3/4 27,500 V 22 12,130 26E Arabsat BADR-4 3/4 27,500 H 6 11823 52.5E Yahsat(HD)

3/4 27,500 H 27 12226 7W Nilesat 3/4 27,500 V 22 12130 7W Badr4

Dubai Racing

3/4 27500 12,130 V TP22 BADR-4 Dubai Racing 3/4 27500 11,785 V TP4 NILESAT Dubai Racing 3/4 27500 11,823 H TP6 YAHSAT Dubai Racing HD 3/4 27500 11,785 V TP4 NILESAT Dubai Racing 5/6 27500 11564 H TP4 Nilesat Dubai Racing HD

قناتي دبي دراما وزمان

Satellite: Nile sat

Downlink Frequency: 12322

Symbol Rate: 27500

FEC: 2/3

Polarization: Vertical

Transponder: E32

Modulation: DVB-S2

Arab sat Badr4 at 26.0°E TP22

Downlink Freq: 12130

Polarity: Vertical

Symbol Rate: 27.500

Modulation DVBS

FEC: 3/4

تردد قناة دبي وان Dubai One الجديد وبدأ العمل به ابتداء من أول يناير 2018

القمر عرب سات نايل سات التردد 12130 12418 الاستقطاب رأسي أفقي معدل الترميز 27500 27500 F.E.C 3/4 3/4

ومن الجدير بالذكر أن القناة قد تم تأسيسها عام 2004، وهي تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية المتكاملة، وتوفر محتوى جيد وعالي الجودة، وهذا المحتوى يلائم كافة الأذواق العربية، وكافة أحتياجات المشاهدين المختلفة. أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما ومجموعة قنوات دبي التي تستقطب جمهور كبير من عشاق الأفلام والمسلسلات الأجنبية بمختلف أنواعها، وكذلك البرامج الترفيهية والإخبارية التي غالبا ما تعود لإنتاجات المحطات والشبكات الأمريكية، ويتم بثها باللغة الإنجليزية المصحوبة بالترجمة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك دول شمال أفريقيا، هذا بجانب ما تقوم القناة بإنتاجه وعرضه من برامج عديدة محلية.

باقة قنوات دبي تسعى لأن تلبي جميع أحتياجات وأذواق متابعيها وعشاق متابعتها، وهو ما جعلها تقوم ببث ثلاثة أفلام أجنبية يوميا، وهذه الأفلام مترجمة للغة العربية لتوفر للمشاهد العربي والذين لا يجيدون الإنجليزية الاستمتاع بما تقدمه القناة.

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