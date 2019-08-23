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تردد قناة دبي وان Dubai One الصحيح أغسطس 2019 .. تردد قناة دبي الرياضية Dubai sport .. ترددات باقة قنوات دبي

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة دبي وان Dubai One الصحيح أغسطس 2019 .. تردد قناة دبي الرياضية Dubai sport .. ترددات باقة قنوات دبي
تردد قناة دبي وان Dubai One تامر

تردد قناة دبي وان Dubai One الجديد وكذلك قناة دبي الرياضية المجانية، فقد بدأت بثها سابقا في البدايات الأولى تحت مسمى  One TV، وهي قناة تلفزيونية إماراتية ناطقة باللغة الإنجليزية مع الترجمة باللغة العربية أسفل الشاشة والقناة متخصصة في عرض الأفلام الأمريكية وكذلك بعض البرامج الترفيهية وأيضاً المسلسلات الدرامية والكوميدية، بالإضافة للبرامج الحوارية والنشرات الفنية.
وتبث القناة برامجها على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، ويغطي بثها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط كاملاً، وهي قناة تبث بشكل مجاني، وتعمل طوال اليوم ولمدة 24 ساعة يوميا، وتبث القناة جميع محتواها من دبي بالإمارات العربية المتحدة، ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس القناة في 24 ديسمبر سنة 2004 وهي تابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

تردد قناة دبي وان Dubai One الجديد على قمر عرب سات

القمر الصناعي عرب سات ArabSat
تردد القناة12130
معدل الترميز27500
الاستقطابعمودي
معدل تصحيح الخطأ3/4

معلومات عن قناة Dubai One

لغة القناةاللغة الانجليزية مترجمة للعربية
التصنيفقنوات الأفلام
دولة القناةقنوات إماراتية
تاريخ التأسيس24 ديسمبر 2004
الموقع الإلكترونيwww.dubaione.ae

يمكنكم مشاهدة قناة Dubai One، بعد ضبط ترددها الحالي على أجهزة استقبال القنوات لديكم، مع التأكد من إدخاله بصورة صحيحة.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تغيير التردد بداية من الأول من يناير 2018 ، وسنوافيكم بالتردد الجديد، كما سنوافيكم بأي تغيرات قد تطرأ على ترددات قنوات دبي.

ترددات جميع قنوات دبي

قناة دبي الأولي

3/427,500H5111,74713EHotbird
3/427,500H4124807WNilesat 101
5/627,500V411,430Nilesat HD
3/427,500V2212,13026EArabsat BADR-4
3/427,500Vc1v3,660100EAsiasat5
3/427500H61182352.5EYahsat (HD)

قناة سما دبي

3/427,500H5111,74713EHotbird
3/427,500V411,7857WNilesat 101
3/427,500V2212,13026EArabsat BADR-4
3/427,500H61182352.2EYahsat(HD)

قناة دبي one’

3/4HH4124807WNilesat 101
3/427,500V2212,13026EArabsat BADR-4
3/427,500H61182352.5EYahsat(HD)

قناة نور دبي

3/427,500H2712,2267WNilesat 101
3/427,500V2212,13026EArabsat BADR-4
3/427,500H61182352.5EYahsat(HD)

قنوات دبي الرياضية

3/427,500V411,7857WNilesat 101
3/427,500V2212,13026EArabsat BADR-4
3/427,500H61182352.5EYahsat(HD)

 

3/427,500H27122267WNilesat
3/427,500V22121307WBadr4

Dubai Racing

3/42750012,130 VTP22BADR-4Dubai Racing
3/42750011,785 VTP4NILESATDubai Racing
3/42750011,823 HTP6YAHSATDubai Racing HD
3/42750011,785 VTP4NILESATDubai Racing
5/62750011564 HTP4NilesatDubai Racing HD

قناتي دبي دراما وزمان

Satellite: Nile sat
Downlink Frequency: 12322
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
Polarization: Vertical
Transponder: E32
Modulation: DVB-S2

Arab sat Badr4 at 26.0°E TP22
Downlink Freq: 12130
Polarity: Vertical
Symbol Rate: 27.500
Modulation DVBS
FEC: 3/4

تردد قناة دبي وان Dubai One الجديد  وبدأ العمل به ابتداء من أول يناير 2018

القمرعرب ساتنايل سات
التردد1213012418
الاستقطابرأسيأفقي
معدل الترميز2750027500
F.E.C3/43/4
ومن الجدير بالذكر أن القناة قد تم تأسيسها عام 2004، وهي تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية المتكاملة، وتوفر محتوى جيد وعالي الجودة، وهذا المحتوى يلائم كافة الأذواق العربية، وكافة أحتياجات المشاهدين المختلفة.

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  • ومجموعة قنوات دبي التي تستقطب جمهور كبير من عشاق الأفلام والمسلسلات الأجنبية بمختلف أنواعها، وكذلك البرامج الترفيهية والإخبارية التي غالبا ما تعود لإنتاجات المحطات والشبكات الأمريكية، ويتم بثها باللغة الإنجليزية المصحوبة بالترجمة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك دول شمال أفريقيا، هذا بجانب ما تقوم القناة بإنتاجه وعرضه من برامج عديدة محلية.
  • باقة قنوات دبي تسعى لأن تلبي جميع أحتياجات وأذواق متابعيها وعشاق متابعتها، وهو ما جعلها تقوم ببث ثلاثة أفلام أجنبية يوميا، وهذه الأفلام مترجمة للغة العربية لتوفر للمشاهد العربي والذين لا يجيدون الإنجليزية الاستمتاع بما تقدمه القناة.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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