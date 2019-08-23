تردد قناة دبي وان Dubai One الصحيح أغسطس 2019 .. تردد قناة دبي الرياضية Dubai sport .. ترددات باقة قنوات دبي

تردد قناة دبي وان Dubai One الجديد وكذلك قناة دبي الرياضية المجانية، فقد بدأت بثها سابقا في البدايات الأولى تحت مسمى One TV، وهي قناة تلفزيونية إماراتية ناطقة باللغة الإنجليزية مع الترجمة باللغة العربية أسفل الشاشة والقناة متخصصة في عرض الأفلام الأمريكية وكذلك بعض البرامج الترفيهية وأيضاً المسلسلات الدرامية والكوميدية، بالإضافة للبرامج الحوارية والنشرات الفنية.
وتبث القناة برامجها على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، ويغطي بثها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط كاملاً، وهي قناة تبث بشكل مجاني، وتعمل طوال اليوم ولمدة 24 ساعة يوميا، وتبث القناة جميع محتواها من دبي بالإمارات العربية المتحدة، ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس القناة في 24 ديسمبر سنة 2004 وهي تابعة لمؤسسة دبي للإعلام.
تردد قناة دبي وان Dubai One الجديد على قمر عرب سات
|القمر الصناعي عرب سات ArabSat
|تردد القناة
|12130
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل تصحيح الخطأ
|3/4
معلومات عن قناة Dubai One
|لغة القناة
|اللغة الانجليزية مترجمة للعربية
|التصنيف
|قنوات الأفلام
|دولة القناة
|قنوات إماراتية
|تاريخ التأسيس
|24 ديسمبر 2004
|الموقع الإلكتروني
|www.dubaione.ae
يمكنكم مشاهدة قناة Dubai One، بعد ضبط ترددها الحالي على أجهزة استقبال القنوات لديكم، مع التأكد من إدخاله بصورة صحيحة.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تغيير التردد بداية من الأول من يناير 2018 ، وسنوافيكم بالتردد الجديد، كما سنوافيكم بأي تغيرات قد تطرأ على ترددات قنوات دبي.
ترددات جميع قنوات دبي
قناة دبي الأولي
|3/4
|27,500
|H
|51
|11,747
|13E
|Hotbird
|3/4
|27,500
|H
|4
|12480
|7W
|Nilesat 101
|5/6
|27,500
|V
|4
|11,430
|Nilesat HD
|3/4
|27,500
|V
|22
|12,130
|26E
|Arabsat BADR-4
|3/4
|27,500
|V
|c1v
|3,660
|100E
|Asiasat5
|3/4
|27500
|H
|6
|11823
|52.5E
|Yahsat (HD)
قناة سما دبي
|3/4
|27,500
|H
|51
|11,747
|13E
|Hotbird
|3/4
|27,500
|V
|4
|11,785
|7W
|Nilesat 101
|3/4
|27,500
|V
|22
|12,130
|26E
|Arabsat BADR-4
|3/4
|27,500
|H
|6
|11823
|52.2E
|Yahsat(HD)
قناة دبي one’
|3/4
|H
|H
|4
|12480
|7W
|Nilesat 101
|3/4
|27,500
|V
|22
|12,130
|26E
|Arabsat BADR-4
|3/4
|27,500
|H
|6
|11823
|52.5E
|Yahsat(HD)
قناة نور دبي
|3/4
|27,500
|H
|27
|12,226
|7W
|Nilesat 101
|3/4
|27,500
|V
|22
|12,130
|26E
|Arabsat BADR-4
|3/4
|27,500
|H
|6
|11823
|52.5E
|Yahsat(HD)
قنوات دبي الرياضية
|3/4
|27,500
|V
|4
|11,785
|7W
|Nilesat 101
|3/4
|27,500
|V
|22
|12,130
|26E
|Arabsat BADR-4
|3/4
|27,500
|H
|6
|11823
|52.5E
|Yahsat(HD)
|3/4
|27,500
|H
|27
|12226
|7W
|Nilesat
|3/4
|27,500
|V
|22
|12130
|7W
|Badr4
Dubai Racing
|3/4
|27500
|12,130 V
|TP22
|BADR-4
|Dubai Racing
|3/4
|27500
|11,785 V
|TP4
|NILESAT
|Dubai Racing
|3/4
|27500
|11,823 H
|TP6
|YAHSAT
|Dubai Racing HD
|3/4
|27500
|11,785 V
|TP4
|NILESAT
|Dubai Racing
|5/6
|27500
|11564 H
|TP4
|Nilesat
|Dubai Racing HD
قناتي دبي دراما وزمان
Satellite: Nile sat
Downlink Frequency: 12322
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
Polarization: Vertical
Transponder: E32
Modulation: DVB-S2
Arab sat Badr4 at 26.0°E TP22
Downlink Freq: 12130
Polarity: Vertical
Symbol Rate: 27.500
Modulation DVBS
FEC: 3/4
تردد قناة دبي وان Dubai One الجديد وبدأ العمل به ابتداء من أول يناير 2018
|القمر
|عرب سات
|نايل سات
|التردد
|12130
|12418
|الاستقطاب
|رأسي
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|27500
|F.E.C
|3/4
|3/4
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التعليقات
انا اسمي كريم عبد الفتاح متولي موسي و رقم جلوسي 77504 وأرجوا الرد الآن
اكتب تعليقك هنا…منورين
لوسمحتم في حد يعرف تردد الجديد ل MBC max
انا دخلت التردد 12418 كان كويس وبعدين اﻻشارة قلت وبتقطع
ما هو تردد الجديد علي نايل سات
نرجو اعطاءي تردد dubai one على نايل سات
وشكرا
12418 أفقي
12418 افقى
اتمانه اتعطوني تردد دبي ون
كتبت التردد بس ماطلعش امعي ممكن في تردد اخر
التردد لا يعمل
التررد لا يعمل الرجاء التفحص من التررد رجاءان
التردد لا يعمل