شاهد المباريات حصريًا .. تردد قناة ثمانية الرياضية 2025 على الاقمار الصناعية

مع قرب انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2056 وذلك يوم 28 اغسطس الحالي ومنها يبدأ الكثير في البحث عن القنوات الناقلة لفعاليات ومباريات البطولة للاستمتاع بالمشاهدة والتشجيع بدون أي تشويش او انقطاع للبث، لذلك سنوضح لكم تردد قناة ثمانية الرياضية التي تعد الناقل الرسمي لفعاليات البطولة على كافة الاقمار الصناعية.

تم الاعلان في الأيام القليلة السباقة عن مجموعة قنوات رياضية جديدة تحمل إسم “ثمانية الرياضية” التي من المقرر ان تبث من خلال ترددات خاصة على القمر الصناعي نايل سات وأيضًا العرب سات، حيث تنقل القنوات الكثير من الفعاليات والمباريات الخاصة بدوري روشن وكذلك المباريات المتبقية من كأس السوبر السعودي 2025 ومنها مباراة الاتحاد والنصر التي ستقام عصر اليوم، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم تردد قناة ثمانية الرياضية تفصيلًا.

تردد القناة على النايل سات

وما يسعد الكثير من محبي كرة القدم السعودية في مختلف انحاء الوطن العربي ان قناة ثمانية الرياضية ستبث في مختلف الاقمار الصناعية، حيث يمكن ضبطها على القمر الصناعي نايل سات بالتردد التالي:

التردد: 12360

الاستقطاب: رأسي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القناة على العرب سات

كذلك يمكن مشاهدة القناة بصورة وصوت عالي الجودة على التردد التالي على القمر الصناعي العرب سات: