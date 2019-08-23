تردد قناة تي أر تي trt1 التركية الرياضية المفتوحة أغسطس 2019 .. الناقلة مجانا مباريات البطولات الكبرى .. دوري أبطال أوروبا على يوتلسات .. تركسات

تردد قناة تي أر تي TRT التركية والتي أعلنت عن البث المجاني والمفتوح لكبرى البطولات العالمية، وسيتم البث وإذاعة المباريات من خلال القمر الصناعي التركي 42°E بجانب القمر الصناعي يوتيليسات 7°E الذي يمكن التقاط إشارته بسهولة، ومن خلال هذا التقرير سنعرض الترددات الخاصة بقناة تي أر تي TRT التركية، وذلك حتى نمكن متابعينا الكرام من الاستمتاع بمباريات كأس العالم بدون تكلفة عبر القنوات المجانية والمفتوحة بعدما احتكرت قناة الجزيرة الرياضية بي إن بث مباريات كأس العالم عبر قنواتها المشفرة.

تردد قناة تي أر تي TRT التركية عبر قمر يوتلسات وقمر تركسات

القمر الصناعي التردد درجة الاستقطاب معدل الترميز يوتيليسات Eutelsat 7°E 10928 عمودي 30000 تركسات Turksat 42°E 11042 عمودي 8400

الخطوات الواجب اتباعها عند التقاط تردد قناة TRT 1

1- يجب عليك في بداية الأمر التأكد من تعديل طبق الاستقبال تجاه القمر تركسات 42°E أو يوتيليسات7°E والبدء في إدخال التردد الخاص بالقناة والبحث عنها.

2- بعد ظهور القناة ستجد أنها مشفرة ولكن عليك إدخال شفرة Biss الشهيرة للقناة والتي تتكون من 16 رقم هيكسا ديسمال لتفتح معك القناة بجودة رائعة وتبدأ بالاستمتاع بالمشاهدة.

الشفرة الخاصة بقناة TRT 1 التركية

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ومن الجدير بالذكر أن قناة تي أر تي TRT التركية قد قامت سابقاً ببث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، كما تحرص القناة أيضا على إذاعة مباريات بطولة أمم أوروبا وأمم إفريقيا وكوبا أمريكا وجميع البطولات العالمية والقارية.

لذلك فقد أصبحت هذه القناة هي البديلة للقنوات التي تحتكر بث مباريات البطولات الكبرى عن طريق قنواتها المشفرة، والتي تمثل عبء مادي كبير على مواطني وشعوب الوطن العربي الكبير، لذلك حرصنا من خلال هذا التقرير على عرض إحدى القنوات المجانية التي يسهل الحصول على ترددها، والاستمتاع بمباريات كأس العالم من خلالها.

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وما زال البحث متواصل على قناة تي أر تي التركية التي وجدت قبول لدى جماهير الشرق الأوسط في ظل احتكار قنوات بي إن إذاعة وبث مباريات البطولات العالمية الكبرى عبر قنواتها المفتوحة والمشفرة، لذلك سنتابع معكم أي جديد قد يطرأ على ترددات القناة.

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