





نقدم لكم التردد الجديد لقناة تي أر تي TRT 1 التركية الرياضية على أكثر من قمر صناعي لمتابعة أهم وأقوى المباريات الرياضية التركية والعالمية, قناة تي أر تي التركية هى قناة تبث بالمجان العديد من البطولات الدولية المشهورة عالميا وذلك تكون قناة تي أر تي هى القناة البديلة للقنوات التى تحتكر بث المباريات الكبري والبطولات العالمية . اهتمت قناة تي أر تي التركية بتقديم كل ماهو جديد فى عالم الرياضة وكما تقدم القناة محتوي متميز لعشاق ومحبى الساحرة المستديرة قناة تي أر تي تكون من أول القنوات المفتوحة الناقلة لأهم وأبرز الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية .







تردد قناة تي أر تي TRT 1 التركية الرياضية







قناة تي أرتي هى قناة تركية تبث معظم البطولات الدولية المشهورة عالميا بالمجان كما بثت القناة مباريات بطولة أوروبا والبطولات الإفريقية سابقا وبطولة كوبا أمريكا , و دوري أبطال أوروبا 2019.

يمكنكم ضبط جهاز الريسيفر على التردد الآتي لستقبل قناة تي أر تي التركية لمتابعة ومشاهدة أقوي و أهم المباريات العالمية تردد قناة تي أر تي TRT التركية عبر قمر يوتلسات وقمر تركسات التركي من خلال الترددات التالية :







القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز يوتيليسات Eutelsat 7°E 10928 عمودي 30000 تركسات Turksat 42°E 11042 عمودي 8400 Turksat 1C 11054 عمودي 30000 مفتوحة

التقاط تردد قناة تي أر تي TRT 1 التركية







اتباع هذه الخطوات البسيطة عند التقاط تردد قناة تي أر تي TRT 1 التركية

يجب على المشاهد في بداية الأمر التأكد من تعديل طبق الاستقبال تجاه القمر تركسات E42أو يوتيليسات E 7 .

ثم إدخال التردد الخاص بالقناة و البحث عنها .

وبعد ظهور القناة ستجد أنها مشفرة ثم بعد ذلك تقوم بادخال شفرة Biss للقناة والتى تكون من 16رقم هيكسا ديسمال .

ثم بعد ذلك تفتح القناة بجودة رائعة .