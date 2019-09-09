قناة تي أر تي 1 TRT التركية الرياضية
تردد تي أر تي 1 TRT التركية الرياضية
تقنية

تردد قناة تي أر تي 1 TRT التركية الرياضية الجديد 2019 المفتوحة لمتابعة أهم وأقوى المباريات العالمية

بواسطة أحمد علاء محمد 0


نقدم لكم التردد الجديد لقناة تي أر تي TRT 1 التركية الرياضية على أكثر من قمر صناعي لمتابعة أهم وأقوى المباريات الرياضية التركية والعالمية, قناة تي أر تي التركية هى قناة تبث بالمجان العديد من البطولات الدولية المشهورة عالميا وذلك تكون قناة تي أر تي هى القناة البديلة للقنوات التى تحتكر بث المباريات الكبري والبطولات العالمية . اهتمت قناة تي أر تي التركية بتقديم كل ماهو جديد فى عالم الرياضة وكما تقدم القناة محتوي متميز لعشاق ومحبى الساحرة المستديرة قناة تي أر تي تكون من أول القنوات المفتوحة الناقلة لأهم وأبرز الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية .



تردد تي أر تي 1 TRT التركية الرياضية

تردد قناة تي أر تي TRT 1 التركية الرياضية



قناة تي أرتي هى قناة تركية تبث معظم البطولات الدولية المشهورة عالميا بالمجان كما بثت القناة مباريات بطولة أوروبا والبطولات الإفريقية سابقا وبطولة كوبا أمريكا , و دوري أبطال أوروبا 2019.

يمكنكم ضبط جهاز الريسيفر على التردد الآتي لستقبل قناة تي أر تي التركية لمتابعة ومشاهدة أقوي و أهم المباريات العالمية تردد قناة تي أر تي TRT التركية عبر قمر يوتلسات وقمر تركسات التركي من خلال الترددات التالية :



القمر الصناعيالتردد الاستقطابمعدل الترميز
يوتيليسات  Eutelsat 7°E10928عمودي30000
تركسات  Turksat 42°E11042عمودي8400
Turksat 1C11054عمودي30000 مفتوحة

التقاط تردد قناة تي أر تي TRT 1 التركية



اتباع هذه الخطوات البسيطة عند التقاط تردد قناة تي أر تي TRT 1 التركية

  • يجب على المشاهد في بداية الأمر التأكد من تعديل طبق الاستقبال تجاه القمر تركسات   E42أو يوتيليسات E 7 .
  • ثم إدخال التردد الخاص بالقناة و البحث عنها .
  • وبعد ظهور القناة ستجد أنها مشفرة ثم بعد ذلك تقوم بادخال شفرة Biss للقناة والتى تكون من  16رقم هيكسا  ديسمال  .
  • ثم بعد ذلك تفتح القناة بجودة رائعة .


أحمد علاء محمد


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