يهتم الكثير من الأطفال بمتابعة قناة توم وجيري على شاشة التلفاز، نظراً لما تقدمه القناة من العديد من أفلام الرسوم المتحركة والتي تتناسب مع أعمار الأطفال المختلفة، وتتميز هذه القناة بعرضها لأفلام الكارتون علي مدار اليوم وبشكل متنوع وممتع وأيضاً العديد من الرسوم الكرتونية المضحكة، ومن أشهر ما تعرضه القناة على شاشتها هو افلام الرسوم المتحركة الشهيرة “توم وجيري”.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد علي القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة توم وجيري 2024

تستطيع استقبال إشارة قناة توم وجيري علي القمر الصناعي المصري النايل سات من خلال التردد التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

كيفية ضبط تردد القناة

تستطيع ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال القيام بالتالي:-

اختيار من الريموت كنترول زر القائمة.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة التركيب.

اختيار ضبط الهوائي.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة إضافة قناة جديدة.

اختيار القمر الصناعي “النايل سات”.

تكتب تردد القناة.

الضغط على زر البحث.

بعد تنزيل القناة تقوم بالضغط علي زر الحفظ.

مميزات قناة توم وجيري