تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد علي القمر الصناعي النايل سات
يهتم الكثير من الأطفال بمتابعة قناة توم وجيري على شاشة التلفاز، نظراً لما تقدمه القناة من العديد من أفلام الرسوم المتحركة والتي تتناسب مع أعمار الأطفال المختلفة، وتتميز هذه القناة بعرضها لأفلام الكارتون علي مدار اليوم وبشكل متنوع وممتع وأيضاً العديد من الرسوم الكرتونية المضحكة، ومن أشهر ما تعرضه القناة على شاشتها هو افلام الرسوم المتحركة الشهيرة “توم وجيري”.
تردد قناة توم وجيري 2024
تستطيع استقبال إشارة قناة توم وجيري علي القمر الصناعي المصري النايل سات من خلال التردد التالي:-
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12149.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 5/6.
كيفية ضبط تردد القناة
تستطيع ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال القيام بالتالي:-
- اختيار من الريموت كنترول زر القائمة.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة التركيب.
- اختيار ضبط الهوائي.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة إضافة قناة جديدة.
- اختيار القمر الصناعي “النايل سات”.
- تكتب تردد القناة.
- الضغط على زر البحث.
- بعد تنزيل القناة تقوم بالضغط علي زر الحفظ.
مميزات قناة توم وجيري
- تتميز القناة بعرض محتوى شيق ومتناسب مع أعمار الأطفال بداية من سن ثلاث سنوات.
- القناة آمنة علي الأطفال حيث لا تعرض أي محتوى مسئ للأطفال.
- القناة تقوم بعرض الأفلام الكرتونية بشكل مجاني وبدون اشتراك على مدار اليوم.
- أغلب الأفلام الكرتونية تُعرض على شاشة توم وجيري باللغة العربية الفصحى، وهذا يلتئم كافة اللهجات المختلفة في الوطن العربي.