تردد قناة توم وجيري 2022 الجديد للاطفال على النايل سات… فرح أطفالك

من الجدير بالذكر أن الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن الطرق المثالية التي تساعد على تنمية المهارات عند الأطفال ومن سن مبكر، تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أهم الطرق التي تساعد على تحقيق هذا الهدف حيث أنها توفر عدد كبير من البرامج والمسلسلات الكرتونية التي تساعد الطفل على فهم العالم من حوله بشكل أفضل بالإضافة إلى تعلم التمييز بين الأشياء، وفي نفس الوقت القناة تسلي الأطفال لتستطيع كل أم القيام بالأعمال المنزلية اليومية وهي مطمئنة على طفلها، لذلك اليوم من خلال موقعنا سنتناول أحدث تردد قناة توم وجيري 2022 الجديد للأطفال على النايل سات وعرب سات.

قناة توم وجيري للأطفال

تستهدف قناة توم وجيري الصغار علمًا بأن نسبة المشاهدات تزداد يومًا بعد يوم بسبب المحتوى الفريد والممتع التي تحرص القناة على تقديمه وهو ملائم تمامًا للأطفال لأنه لا يشجع على العنف أو لا يساعد على نقل أفكار مخالفة للتعاليم الدينية والمعايير المجتمعية العربية، وأهم ما يميز القناة أيضًا أنها تعمل على مدار اليوم بدون أي توقف كما أنها تقدم باقة متنوعة من البرامج والأفلام والأغاني، كما أنها توفر للطفل كافة وسائل التعلم والترفيه الآمنة وتعلمه القيم المهمة.

تردد قناة Tom and Jerry

تشهد قناة توم وجيري إقبال كبير نظرًا لما تقدمه من محتوى مميز يجذب الطفل، لذلك في وقت قصير شكلت قاعدة كبيرة من المتابعين الصغير، وإليكم التردد الجديد الخاص بالقناة لعام 2022:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11354.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11353.

الاستقطاب: عمودي.

عامل الترميز: 27500.

معدل الترميز: 6\5.

لذلك يمكنكم الآن ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على الترددات الجديدة من أجل الاستمتاه بمشاهدة القناة بجودة عالية وصوت أنقى.