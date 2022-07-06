تتميز قناة توم وجيري بأنها واحدة من ضمن العديد من القنوات التي تعمل على تقديم الأفلام الكرتونية والبرامج المتنوعة الهادفة للأطفال الصغار، وقد استطاعت القناة أن تنال شهرة كبيرة بوقت سريع جداً، وذلك لتميز القناة عن غيرها في تقديم المحتوى المميز، ومن ضمن أبرز البرامج التي تعمل القناة على تقديمها ما يلي :-

فيلم كرتون الفأر الطباخ.

فيلم الأسد.

كرتون الجميلة والوحش.

فيلم شيرمان.

فيلم راينزل.

فيلم كرتون سنو وايت.

فيلم الأقزام السبعة.

بالإضافة إلى العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة التي تجذب الصغير والكبير لمتابعة القناة.

قناة توم وجيري

تتميز قناة توم وجيري على أنها تعرض كم كبيرة من الأفلام الكرتونية الهادفة للأطفال، وتعمل القناة بشكل مجاني بصورة تامة، ولا تطلب أي اشتراك من المتابعين، كما تتوافر القناة على قمر النايل سات والعرب سات، وتعمل القناة بجودة عالية من اجل أن يتمكن الأطفال من متابعتها والاستمتاع بما يتم عرضه على مدار 24 ساعة دون انقطاع، كما وتحرص القناة على تقديم محتوى يلائم الذوق العام والأدب.

تردد قناة توم وجيري على كافة الأقمار الصناعية

بإمكانك عزيزي المتابع ضبط إشارة قناة توم وجيري والاستمتاع بالبرامج التي تعمل القناة على تقديمها من خلال الجدول التالي :-