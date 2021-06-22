اضبط جهازك على تردد قناة توم وجيري الجديد 1443 على الأقمار الصناعية

تقدم قناة توم وجيري العديد من البرامج وأفلام الكرتون للأطفال على مدار اليوم، كما أنها تعرض البرامج الإرشادية والتعليمية الهادفة للأطفال العرب في كل مكان فهي ناطقة باللغة العربية، وتهدف من وراء التنويع والابتكار في البرامج هو إضفاء اللمسة التربوية على سلوكيات الأطفال المتابعين لها فضلاً عن إكسابهم الصفات الحميدة مثل البعد عن الكذب والغيبة والنميمة وغيرها من الصفات الغير محببة.

مميزات قناة توم وجيري للأطفال

ومن أهم مميزات قناة توم وجيري أن المقدمين للبرامج بإمكانهم توفير المعلومة إلى الطفل سواء أكانت معلومات تربوية أو تعليمية، كما تقدم القناة أيضاً برامج تساعد تعديل سلوك الأطفال وخاصة الأطفال الذي يتميزون بالعناد وتصلب الرأي أو فرط الحركة، نظراً لأن أفلام الكرتون تقدم حكايات ومشاهد مثيرة مناسبة لعمر الأطفال مما يجعلها قريبة ومحببه إليهم وتجذبهم للبقاء أمام شاشاتها لساعات طويلة.

لا تعد قناة توم وجيري قناة كرتون بل إنها قناة تربوية متميزة بسبب ما تحاول أن تقدمه للأطفال من مهارات إيجابية، أو إكسابهم مهارات أخرى، كما أنها تعمل على تعليم الأطفال العادات السليمة الموجودة في المجتمع العربي وتعليمهم الصلاة والوضوء وفضل الزكاة والصوم وأسباب فرضهم، ولذلك فهي لا تعتبر قناة ترفيهية فحسب وإنما هي قناة شاملة متكاملة.

تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية

ولعل مميزاتها أكسبتها ثقة الآباء والأمهات لذلك نجدهم يحرصون دائما في البحث عن تردد قناة توم وجيري خاصة مع كل تغيير في الترددات لإضافتها إلى الباقة المفضلة لديهم، وبالجدول التالي تردد قناة توم وجيري على القمري نايل سات وعرب سات.

التردد معدل التصحيح معامل التصحيح الاستقطاب القمر الصناعي 11355 5/6 27500 عمودي نايل سات 11315 5/6 27500 رأسي عرب سات