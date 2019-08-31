ننشر لكم اخر تردد لقناة توم وجيرى المختصة بالأطفال الجديد عبر القمر الصناعى نايل سات، تعتبر قناة توم وجيرى من أهم القنوات التى يجرى عليها بحثا دوما وذلك لإيجاد وسيلة تَشْغَل الأطفال وتُلهيهم، ومن أكثر أنواع الكرتون المسلية والمضحكة جدا ألا وهو كرتون “توم وجيرى”، ويعتبر الكرتون مطابق لجميع الأعمار فهو غير مخصص بفئة بعينها.

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تردد قناة توم وجيرى الجديد على النايل سات

تقدم قناة “توم وجيرى” العديد من البرامج الكرتونية الأخرى المتوافقة مع الأطفال، ولكن من أكثر أنواع المسلسلات شهرة بهذه القناة ألا وهو كرتون “توم وجيرى” وهو كرتون تدور جميع أحداثه بين القط “توم” والفأر “جيرى”، حيث يحاول القط دوما القبض على الفأر، بكافة السبل المتاحة أمامه، ولكنه لا يستطيع، ويتم عرضه بطريقة كوميدية ترفيهية، وإليكم تردد قناة توم وجيرى على النايل سات.

القناة التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعى قناة توم وجيرى 11354 عمودى V 27500 5/6 نايل سات

عن كرتون توم وجيرى

يعتبر كرتون توم أند جيرى، من أشهر أنواع الكرتون الموجودة بالعالم، وهو عبارة عن مسلسل كرتونى يتكون من 161 حلقة، تم إنتاجه بداية من عام 1940 حتى عام 1967، حاز المسلسل على جوائز الأوسكار، تدور فكرة مسلسل توم أند جيرى، حول صراع يدور بين قط وفأر، القط يدعى “توم”، بينما الفأر يدعى “جيرى”، يحاول دائما القط توم الإمساك بالفأر جيرى، لكى يأكله كوليمة شهية، ولكن جيرى يتميز بالذكاء والسرعة، والمرواغة، وبالتالى يوقع توم دوما فى مأزق شديد وحرج.