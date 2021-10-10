تردد قناة تنة ورنة للأطفال الجديد

جميعاً نعشق قنوات الكارتون وأفلام ديزني وخصوصا عند تواجد أطفال في المنزل فيجب أن تكون لقنوات الأطفال أهمية كبيرة في ترتيب قنوات التليفزيون، وللأسف هناك ندرة في القنوات الخاصة بالأطفال على القمر الصناعي نايل سات خصوصاً بعد غلق أكثر من قناة مثل طيور بيبي والتي كان لها شعبية كبيرة في الوطن العربي وانتقالها على قمر صناعي أخر وبالطبع على اليوتيوب، واليوم نقدم لكم تردد قناة أطفال جديدة وهي قناة تنة ورنة.

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قناة تنة ورنة للأطفال

قناة تنة ورنة هي من القنوات التي ظهرت مؤخراً علي النايلسات وحظيت بشعبية كبيرة في فترة قصيرة نظراً لما تقدمه من محتوى شيق يهم الكبير والصغير وأيضاً لأن المنافسة بين قنوات الأطفال على النايلسات غير قوية بالمرة فهناك عدد قليل من القنوات الخاصة بالأطفال التي تقدم محتوي مميز وشيق وبالتالي كان لقناة تنة ورنة نصيب كبير من المشاهدات التي كتبت لها النجاح.

تقوم القناة ببث أفلام الرسوم المتحركة وأفلام ديزني التي تناسب جميع أفراد الأسرة كما أنها تقدم المحتوى الخالي من أي مشاهد غير لائقة وبالتالي فهي سبيل آمن للأمهات والآباء لترك أبنائهم لمشاهداتها.

تقوم قناة تنة ورنة بعرض الأفلام بجودة صورة ممتازة وصوت نقي مما جعل بريقها يلمع وسط قنوات التلفزيون الخاصة بالأطفال.

تردد قناة تنة ورنة 2021

يمكنكم متابعة القناة عبر ضبط جهاز الاستقبال لديكم على التردد التالي:-