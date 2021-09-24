تردد قناة تلفزيون ليبيا الجديدة على النايل سات 2021

اليوم سوف نتعرف معا على تردد قناة تلفزيون ليبيا الجديدة على القمر الصناعي نايل سات تعتبر من أحدث القنوات التى نزلت على النايل سات وتعمل الآن تحت البث التجريبي سوف نتعرف الآن على نبزة قصيرة عن القناة تابعونا.

نبزة عن قناة تلفزيون ليبيا

قناة اخبارية ليبية تبث من داخل دولة ليبيا من أحدث القنوات التى أضيفت مؤخراً إلى القمر الصناعي نايل سات تهتم القناة بتقديم كافة الأخبار التى تهم المواطن الليبى وآخر الأحداث والمستجدات السياسية على الساحة الليبية تقوم قناة تلفزيون ليبيا الجديدة بالعمل على مدار 24 ساعة لتغطية أحدث الأخبار لحظة بلحظة وتغطية مستمرة للأحداث الليبية الأخيرة.

قناة تلفزيون ليبيا Libya television

القناة الآن تعمل فى مرحلة البث التجريبي ولم تبدأ فى البث الفعلى تعمل القناة بجودة جيدة فى شمال افريقيا دون مشاكل و آلان سوف نتعرف على المتطلبات الاساسية لتشغيل القناة دون مشاكل.

متطلبات تشغيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم

تعمل قناة تلفزيون ليبيا على مدار الساعة بجودة بث عادية SD الداعمة لجميع انواع الأجهزة القديمة والحديثة, ولن تجد اى صعوبة فى اضافة القناة إلى الجهاز الخاص بكم.

خطوات اضافة القناة الى جهازكم

من الريموت كنترول نضغط على زر القائمة بعد ذلك تظهر لنا قائمة نختار أولا القمر الصناعي نايل سات بعد ذلك ندخل على قائمة القنواتمن ثم نقوم بإضافة قناة جديدة ثم نكتب التردد ومعدل الترميز والاستقطاب وسوف نترك لكم معطيات التردد فى السطور التالية.

معطيات تردد قناة تلفزيون ليبيا

يمكنكم استقبال القناة على الجهاز الخاص بكم بسهولة عبر أتباع الخطوات التى وضحنا لكم بالاعلى ثم نكتب هذه المعطيات فى أماكنها.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11315

معدل الترميز : 27494

الاستقطاب : V

إسم القناة. Libya television

جودة البث SD

بعد ذلك نقوم بالضغط على زر البحث وسوق نجد القناة قد ظهرت معنا على قائمة القنوات الجديدة فى نهاية القنوات وهذه الخطوات تختلف من جهاز ريسيفر إلى الآخر.

شكراً لكم متابعين مدونة توب سات الكرام إذا واجهتكم اي صعوبة في إستقبال القناة يرجى التواصل معنا عبر كتابة تعليق أسفل هذه التدوينة نلقاكم فى تدوينة جديدة بإذن الله تعالى.