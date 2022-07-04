تردد قناة تكبيرات الحج 2022.. وطريقة إضافة التردد “للرسيفر”

مع اقتراب عيد الأضحى وموسم الحج في المملكة العربية السعودية، يتابع المسلمون حول العالم بكل شغف، مراسم الحج ومشاهدة آلاف المسلمين في الكعبة وفي هذا الموضوع نوفر لكم من خلال مقالنا كل ما تود معرفته عن تردد قناة الحج السعودية على النايل سات مجانا.

تردد قناة الحج السعودية الجديد 2022

قناة الحج السعودية من القنوات التلفزيونية المتميزة، والتي تبث مراسم الحج وتغطي الموسم بأكمله طوال هذه الأيام المباركة، ليتمكن كل مسلم من المشاهدة والاستمتاع بالمشهد الجميل ومشاهدة مناسك الحج، وموسم الحج في المملكة العربية السعودية من الفترات الرائعة التي تتميز بالروح الإيمانية الرائعة وتواجد آلاف المسلمين من دول مختلفة حول العالم في مكان واحد وهو مكة لأداء فريضة الحج.

تعد قناة الحج السعودية مباشرا من أهم القنوات المجانية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ويشاهدها ملايين الأشخاص شَهْرِيًّا في الوطن العربي بكل بسهولة.

تردد قناة الحج السعودية 1443

تعمل قناة الحج السعودي على النايل سات على مدار الساعة طوال اليوم، وتبث تكبيرات عيد الأضحى المبارك مباشرة وتنقل صورة الكعبة المشرفة وكل ما يجري ويحدث في المسجد الحرام، وتستمر القناة في الإذاعة حتى السبت المقبل ويمكنكم مشاهدتها عبر التردد التالي:

التردد: 12015.

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب العمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

طريقة إضافة التردد على الريسيفر

يمكنك اتباع الخطوات التالية بالصور أو الفيديو لإدخال التردد على الريسيفر أو المستقبل الخاص بك وهذه الطريقة تصلح لأي تردد تريد إدخاله وتفعيله على الرسيفر والطريقة كالتالي:

بلغ عدد الحجاج هذا العام مليون حاج من مختلف دول العالم، وتستقبلهم المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لأداء المناسك، وفي العام قبل الماضي أثناء الجائحة، بلغ عدد الحجاج 10 آلاف فقط، لكن هذا العام وصل العدد إلى مليون حاج.