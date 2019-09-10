“تردد قناة” تايم سبورت Time sport على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري العام المصري والكأس

يبحث العديد من عشاق مشاهدة مباريات كرة القدم عن “تردد قناة تايم سبورت” Time Sport، حيث بدأ بث القناة في شهر مايو الماضي لعام 2019 والتي قامت بنقل مباريات كاس الأمم الأفريقية التي إقيمت في مصر، وتقوم القناة بنقل العديد من مباريات كرة القدم الخاصة بالدوري المصري، ويتم بث القناة على البث الأرضي والهوائي، ودائماً ما يبحث العديد من محبي كرة القدم عن قناة تهتم بعرض المباريات من خلال استوديوهات تحليل متميزة وهذا ما تتميز به القناة مما نالت نسبة مشاهدة عالية في الفترة القليلة الماضية، وسوف نوضح لجميع المتابعين “تردد قناة تايم سبورت” Time Sport على النايل سات في التفاصيل القادمة.







مميزات قناة تايم سبورت Time Sport







تتميز “قناة تايم سبورت” بأنها مجانيه البث، ويستطيع الجميع من المحبين لكرة القدم مشاهدة القناة دون اشتراك شهرى، كما تتميز القناة بانها تمتلك وحدات متميزة لنقل المباريات وتمتلك العديد من الكاميرات العالمية hd لنقل المباريات، وتضم “قناة تايم سبورت” مجموعة المحلليين المصريين الخبرة من أجل تحليل المباريات مثل مدرب المنتخب السابق كابتن حسن شحاته، والكابتن حلمي طولان، والكابتن طارق العشري والعديد من المدربين المعروفين لدى الجماهير، وتضم أيضاً القناة كوكبه متميزة من أروع المعلقين على مباريات كرة القدم المعروفين لدى الجماهير.







تفاصيل تردد قناة قناة تايم سبورت Time Sport

يستطيع الجميع البحث عن “تردد قناة تايم سبورت” من خلال التردد الأتي:







القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11449 27500 أفقي