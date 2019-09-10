أحدث تردد لقناة تايم سبورت على النايل سات
أحدث تردد لقناة تايم سبورت على النايل سات
تقنية

“تردد قناة” تايم سبورت Time sport على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري العام المصري والكأس

بواسطة Wesam Mohammed 0

يبحث العديد من عشاق مشاهدة مباريات كرة القدم عن “تردد قناة تايم سبورت” Time Sport، حيث بدأ بث القناة في شهر مايو الماضي لعام 2019 والتي قامت بنقل مباريات كاس الأمم الأفريقية التي إقيمت في مصر، وتقوم القناة بنقل العديد من مباريات كرة القدم الخاصة بالدوري المصري، ويتم بث القناة على البث الأرضي والهوائي، ودائماً ما يبحث العديد من محبي كرة القدم عن قناة تهتم بعرض المباريات من خلال استوديوهات تحليل متميزة وهذا ما تتميز به القناة مما نالت نسبة مشاهدة عالية في الفترة القليلة الماضية، وسوف نوضح لجميع المتابعين “تردد قناة تايم سبورت” Time Sport على النايل سات في التفاصيل القادمة.



أحدث تردد لقناة تايم سبورت time sport على النايل سات
أحدث تردد لقناة تايم سبورت time sport على النايل سات

مميزات قناة تايم سبورت Time Sport



تتميز “قناة تايم سبورت” بأنها مجانيه البث، ويستطيع الجميع من المحبين لكرة القدم مشاهدة القناة دون اشتراك شهرى، كما تتميز القناة بانها تمتلك وحدات متميزة لنقل المباريات  وتمتلك العديد من الكاميرات العالمية hd لنقل المباريات، وتضم “قناة تايم سبورت” مجموعة المحلليين المصريين الخبرة من أجل تحليل المباريات مثل مدرب المنتخب السابق كابتن حسن شحاته، والكابتن حلمي طولان، والكابتن طارق العشري والعديد من المدربين المعروفين لدى الجماهير، وتضم أيضاً القناة كوكبه متميزة من أروع المعلقين على مباريات كرة القدم المعروفين لدى الجماهير.

أحدث تردد لقناة تايم سبورت على النايل سات
أحدث تردد لقناة تايم سبورت على النايل سات


تفاصيل تردد قناة قناة تايم سبورت Time Sport

  • يستطيع الجميع البحث عن “تردد قناة تايم سبورت” من خلال التردد الأتي:


القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطاب
نايل سات1144927500أفقي


Wesam Mohammed

    خريجة كليه هندسه جامعه عين شمس ، أحد كتاب موقع نجوم مصرية، أحب تعلم اللغات و التصميم و القراءة و الرسم، عاشقة للقراءة والكتابة وتعلم احدث وصفات الطبخ المختلفة.

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