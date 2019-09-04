تردد قناة بي فور يو الهندية B4U | سبتمبر 2019 قناة الأفلام الهندي الشهيرة عبر قمر نايل سات يوتيلسات .. أحدث أفلام بلوود للأفلام الهندية والمسابقات

تردد قناة بي فور يو الهندية B4U والتي يتابعها محبي وعشاق الأفلام الهندية من العالم العربي التردد الجديد لقناة بي فور يو الهندية، لمتابعة جميع الأفلام البلوودية، وأحدث برامج المسابقات على القناة وأخبار النجوم الكبار مثل شاروخان، وهي أحدث قنوات بي فور يو، وقد أعلنت الصفحة الرسمية لقنوات بي 4 يو الهندية إصدار القناة في أحدث صورة لتتناسب مع الذوق العربي، وتشارك في الشكل المتميز والمظهر البراق الذي ظهرت عليه الأفلام الهندية في السنوات الأخيرة.







وبعد تراجع الطلب على الأفلام الأمريكية وارتفاع نجم نظيرتها الهندية.وتقوم القناة بعرض أحدث الأفلام الهندية، أفلام بلوود المتميزة والحديثة، بما يتناسب مع ذوق بلدات الشرق الأوسط، ومنها الأفلام المترجمة للغة العربية وأفلام مدبلجة، وبرامج مسابقات متميزة يربح فيها المشتركين جوائز ذهبية، في عرض متميز، وتقوم الصفحة الرسمية للقناة بعرض مواعيد أفلام اليوم، والتي يقوم بالتمثيل فيها أشهر الممثلين الهنديين.https://www.facebook.com/B4Uaflam/videos/246324502218859/

تردد قناة بي فور يو الهندية B4U أفلام هندية







تردد قناة بي فور يو الهندية B4U أفلام هندية







القناة التردد معامل تصويب الخطأ معدل الترميز B4U Aflam 11938 عمودي V 27500 5/6 B4U Plus 12226 أفقي H 27500 5/6

تردد قناة بي فور يو الهندية B4U







بدأ البث في القناة في 2013، وقامت القناة بعرض:

برامج ترفيهية ومسابقات يربح الفائز فيها جوائز ذهبية.

الأفلام الكوميدية، مثل فيلم Masti.

الأغاني الرومانسية والاستعراضية المليئة بالحركة والألوان

وقد انبثقت من قناة بي فور يو الهندية، قناة بي فور يو بلس، المجانية، للأفلام المترجمة والمدبلجة على مدار الساعة دون تقطيع، ولكنها تعرض على القمر الصناعي يوتيل سات، وهو قريب من نايل سات، ولذلك يمكن استقبالها بسهولة على نايل سات،

.تردد بي فور يو بلس : 12226 أفقي H

معامل التصويب: 27500

الترميز : 5/6

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من متابعة الصفحة الرسمية لقناة بي فور يو للأفلام، يعتبر انتقال بي فور يو الهندية المتنوعة من نايل سات إلى يوتيلسات، من أجل صورة أفضل بدون تقطيع، ولكنها لا تؤثر نهائيا على استقبال القناتين، بي فور يو وبي فور يو بلس عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، مما لا يحد من متابعيها.