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تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports أغسطس 2019 : الناقلة بطولة أبطال دوري أوروبا .. أفريقيا .. بين المجانية المفتوحة والمشفرة ⚽ دوري أبطال أوروبا .. قمر نايل سات عرب سات سهيل سات

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports أغسطس 2019 : الناقلة بطولة أبطال دوري أوروبا .. أفريقيا .. بين المجانية المفتوحة والمشفرة ⚽ دوري أبطال أوروبا .. قمر نايل سات عرب سات سهيل سات
تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports

تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports والناقلة كبرى البطولات الأوروبية والأفريقية والأسيوية والعالمية، على تردد قناة بي ان سبورت وهي من أهم القنوات الرياضية ذات المحتوى المتميز، وتنقسم لصنفين، قنوات مجانية وقنوات مشفرة، وتختص القناة المجانية، بي ان سبورت الإخبارية، بآخر أخبار الرياضة وأخبار الفرق المشاركة بالبطولات الحالية وأخبار الفرق وكذلك اللاعبين، ولها اهتمام واسع في جميع أنحاء العالم.

ومن قنوات بي إن سبورت أيضا القنوات المشفرة، والتي تقوم ببث مباشر للمباريات على الهواء مباشرة، المباريات العالمية ذات المشاهدة العالية، ولمتابعتها تحتاج لاشتراك شهري وجهاز استقبال للمباريات لتتمكن من الاستمتاع بالمباريات والبطولات العالمية.

 تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports

تردد بي ان سبورتس على عرب سات

 

وتتمتع القنوات أيضا بالتغطية المتميزة للمباريات على مدار الساعة، وتتميز بخدمة المشاهدة عالية الوضوح بأحدث تقنية بدرجة 108.P . لتغطية بأدق التفاصيل.

جميع ترددات قنوات بي إن على جميع الأقمار الصناعية

نايل سات @ °7.3 درجات غرب

التردد (ميجا هرتز)12264
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)12475
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)12245
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق

التردد (ميجا هرتز)11547
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11585
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11623
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11642
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11566
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11084
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11669
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10770
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10930
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسلا البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10730
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10770
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11180
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

فيديو يشرح بالتفصيل على جميع ترددات قنوات بي إن

تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports

ومن قنوات بي ان سبورت أيضا القنوات المشفرة، والتي تقوم ببث مباشر للمباريات على الهواء مباشرة، المباريات العالمية ذات المشاهدة العالية، ولمتابعتها تحتاج لاشتراك شهري وجهاز استقبال للمباريات لتتمكن من الاستمتاع بالمباريات والبطولات العالمية.تردد قناة بي ان سبورت من أهم القنوات الرياضية ذات المحتوى المتميز، وتنقسم لصنفين، قنوات مجانية وقنوات مشفرة، وتختص القناة المجانية، بي ان سبورت الإخبارية، بآخر أخبار الرياضة وأخبار الفرق المشاركة بالبطولات الحالية وأخبار الفرق وكذلك اللاعبين، ولها اهتمام واسع في جميع أنحاء العالم.

تردد قناة بي إن سبورت من أهم القنوات الرياضية ذات المحتوى المتميز، وتنقسم لصنفين، قنوات مجانية وقنوات مشفرة، وتختص القناة المجانية، بي إن سبورت الإخبارية، بآخر أخبار الرياضة وأخبار الفرق المشاركة بالبطولات الحالية وأخبار الفرق وكذلك اللاعبين، ولها اهتمام واسع في جميع أنحاء العالم.

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  • تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس كبرى البطولات العالمية والقارية، وجميع المباريات العالمية الكبيرة والبطولات العالمية الهامة بين أكبر الفرق على قنواتها ذات المشاهدة العالية بصورة فائقة النقاء.
  • تعتبر قنوات بي إن سبورتس من اكبر القنوات الرياضية العربية العارضة لجميع البطولات العالمية في شتى أنواع الرياضات، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة قبل وأثناء وبعد المباريات مع أشهر المعلقين والمحللين الرياضيين، لتحليل أداء اللاعبين ودراسة نقاط الضعف والقوة فيهم.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.