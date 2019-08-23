تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports الرياضية أغسطس 2019 .. الناقلة بطولة دوري أبطال أوروبا .. أفريقيا والبطولات العالمية الكبرى .. بين “سهيل سات” .. “عرب سات” .. “نايل سات”

تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports الرياضية ، والناقلة مباريات البطولات العالمية الكبرى، تعتبر قنوات بي ان سبورتس من اكبر القنوات الرياضية العربية العارضة لجميع البطولات العالمية في شتى أنواع الرياضات، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة قبل وأثناء وبعد المباريات مع أشهر المعلقين والمحللين الرياضيين، لتحليل أداء اللاعبين ودراسة نقاط الضعف والقوة فيهم، ومن قنوات بي ان سبورت أيضا القنوات المشفرة، والتي تقوم ببث مباشر للمباريات على الهواء مباشرة، المباريات العالمية ذات المشاهدة العالية، ولمتابعتها تحتاج لاشتراك شهري وجهاز استقبال للمباريات لتتمكن من الاستمتاع بالمباريات والبطولات العالمية.

تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports من أهم القنوات الرياضية ذات المحتوى المتميز، وتنقسم لصنفين، قنوات مجانية وقنوات مشفرة، وتختص القناة المجانية، بي ان سبورت الإخبارية، بآخر أخبار الرياضة وأخبار الفرق المشاركة بالبطولات الحالية وأخبار الفرق وكذلك اللاعبين، ولها اهتمام واسع في جميع أنحاء العالم.

تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports وجداول تفصيلية

نشرح بالجداول التوضيحية جميع الترددات الخاصة بمجموعة قنوات بي إن وتشمل القنوات الرياضية وقنوات المنوعات والأطفال، وهذه أحدث الترددات خلال شهر نوفمبر 2017، وسنوافيكم بأي تغيرات قد تطرأ على ترددات هذه القنوات، فتابع عزيزي القارئ الصور التالية بعناية لتجد تردد القناة التي تسعى للحصول على ترددها بكل سهولة ويسر.

جميع ترددات قنوات بي إن على جميع الأقمار الصناعية

نايل سات @ °7.3 درجات غرب 12264 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 12475 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 12245 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق 11547 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 11585 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 11623 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 11642 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 11566 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 11084 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 11669 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports والبطولات القارية تقوم مجموعة قنوان بي إن سبورت بعرض دوري أبطال العالم والدوري الأسباني، البطولات الإفريقية والأسوية، وتتم متابعة المباريات من خلال الاستوديوهات التحليلية مع أشهر المحللين الرياضيين والمعلقين، قبل وأثناء وبعد المباريات، اضبط جهاز استقبالك على ترددات قنوات بي إن سبورتس. 10770 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 10930 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 10730 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 10770 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK 11180 التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

فيديو يشرح بالتفصيل على جميع ترددات قنوات بي إن

نشرح بالصور التوضيحية جميع الترددات الخاصة بمجموعة قنوات بي إن وتشمل القنوات الرياضية وقنوات المنوعات والأطفال، وهذه أحدث الترددات خلال شهر نوفمبر 2017، وسنوافيكم بأي تغيرات قد تطرأ على ترددات هذه القنوات، فتابع عزيزي القارئ الصور التالية بعناية لتجد تردد القناة التي تسعى للحصول على ترددها بكل سهولة ويسر.

أقرأ أيضا وتعرف على:

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما

ومن قنوات بي إن سبورت أيضا القنوات المشفرة، والتي تقوم ببث مباشر للمباريات على الهواء مباشرة، المباريات العالمية ذات المشاهدة العالية، ولمتابعتها تحتاج لاشتراك شهري وجهاز استقبال للمباريات لتتمكن من الاستمتاع بالمباريات والبطولات العالمية.

قامت بي إن سبورتس ببث مباشر وحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية، ومباريات كأس الأندية بشمال إفريقيا، وتصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، بشكل مباشر وحصري على شاشاتها، وعلى بي إن سبورت.

← إقرأ أيضاً: