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تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports الرياضية أغسطس 2019 .. الناقلة بطولة دوري أبطال أوروبا .. أفريقيا والبطولات العالمية الكبرى .. بين “سهيل سات” .. “عرب سات” .. “نايل سات”

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports الرياضية أغسطس 2019 .. الناقلة بطولة دوري أبطال أوروبا .. أفريقيا والبطولات العالمية الكبرى .. بين “سهيل سات” .. “عرب سات” .. “نايل سات”
تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports

تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports الرياضية ، والناقلة مباريات البطولات العالمية الكبرى، تعتبر قنوات بي ان سبورتس من اكبر القنوات الرياضية العربية العارضة لجميع البطولات العالمية في شتى أنواع الرياضات، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة قبل وأثناء وبعد المباريات مع أشهر المعلقين والمحللين الرياضيين، لتحليل أداء اللاعبين ودراسة نقاط الضعف والقوة فيهم، ومن قنوات بي ان سبورت أيضا القنوات المشفرة، والتي تقوم ببث مباشر للمباريات على الهواء مباشرة، المباريات العالمية ذات المشاهدة العالية، ولمتابعتها تحتاج لاشتراك شهري وجهاز استقبال للمباريات لتتمكن من الاستمتاع بالمباريات والبطولات العالمية.

تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports من أهم القنوات الرياضية ذات المحتوى المتميز، وتنقسم لصنفين، قنوات مجانية وقنوات مشفرة، وتختص القناة المجانية، بي ان سبورت الإخبارية، بآخر أخبار الرياضة وأخبار الفرق المشاركة بالبطولات الحالية وأخبار الفرق وكذلك اللاعبين، ولها اهتمام واسع في جميع أنحاء العالم.

تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports
تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports

تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports وجداول تفصيلية

نشرح بالجداول التوضيحية جميع الترددات الخاصة بمجموعة قنوات بي إن وتشمل القنوات الرياضية وقنوات المنوعات والأطفال، وهذه أحدث الترددات خلال شهر نوفمبر 2017، وسنوافيكم بأي تغيرات قد تطرأ على ترددات هذه القنوات، فتابع عزيزي القارئ الصور التالية بعناية لتجد تردد القناة التي تسعى للحصول على ترددها بكل سهولة ويسر.

جميع ترددات قنوات بي إن على جميع الأقمار الصناعية

نايل سات @ °7.3 درجات غرب

12264

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

12475

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

12245

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق

11547

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

11585

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

11623

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

11642

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

11566

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

11084

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

11669

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports والبطولات القارية

تقوم مجموعة قنوان بي إن سبورت بعرض دوري أبطال العالم والدوري الأسباني، البطولات الإفريقية والأسوية، وتتم متابعة المباريات من خلال الاستوديوهات التحليلية مع أشهر المحللين الرياضيين والمعلقين، قبل وأثناء وبعد المباريات، اضبط جهاز استقبالك على ترددات قنوات بي إن سبورتس.

10770

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

10930

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

10730

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

10770

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports
تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports

 

11180

التردد (ميجا هرتز)
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

فيديو يشرح بالتفصيل على جميع ترددات قنوات بي إن

 تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports الرياضية والبطولات العالمية

  • نشرح بالصور التوضيحية جميع الترددات الخاصة بمجموعة قنوات بي إن وتشمل القنوات الرياضية وقنوات المنوعات والأطفال، وهذه أحدث الترددات خلال شهر نوفمبر 2017، وسنوافيكم بأي تغيرات قد تطرأ على ترددات هذه القنوات، فتابع عزيزي القارئ الصور التالية بعناية لتجد تردد القناة التي تسعى للحصول على ترددها بكل سهولة ويسر.

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ومن قنوات بي إن سبورت أيضا القنوات المشفرة، والتي تقوم ببث مباشر للمباريات على الهواء مباشرة، المباريات العالمية ذات المشاهدة العالية، ولمتابعتها تحتاج لاشتراك شهري وجهاز استقبال للمباريات لتتمكن من الاستمتاع بالمباريات والبطولات العالمية.

قامت بي إن سبورتس ببث مباشر وحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية، ومباريات كأس الأندية بشمال إفريقيا، وتصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، بشكل مباشر وحصري على شاشاتها، وعلى بي إن سبورت.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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