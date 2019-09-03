تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports الرياضية يناير 2019
أحدث تردد قناة بي اوت كيو Beoutq الرياضية
تقنية

تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports الرياضية سبتمبر 2019 دوري أبطال أوروبا قمر نايلسات .. عربسات .. سهيل سات

بواسطة ندى أيمن 0

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية التي يتابعها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، الناقلة للمباريات العربية والعالمية والبطولات المحلية والدولية، ترددات القنوات الرياضية الكبرى، ويتابع جميع من لم يتمكنوا من الاشتراك ودفع مبالغ شهرية للقنوات الرياضية المشفرة التعرف على القنوات المجانية التي في إمكانها بث المباريات بشكل مجاني، ليتمكن جميع متابعي المباريات من متابعتها، وتعتبر مجموعة قنوات بن ان سبوت هي صاحبة الحقوق الشرعية في بث المباريات المشفرة، ورغم ذلك ظهرت قنوات تتحايل على ذلك التشفير، ومنها على سبيل المثال تردد قتاة بي اوت كيو Beoutq ولكن رغم ذلك ما تزال قناة بى ان سبورت تقدم بعض قنواتها المفتوحة المجانية بدون تشفير لعشاق الرياضة حول العالم، ولا تزال هي القناة المفتوحة المحطة الأولى لمتابعي الرياضة العالمية، والباحثين على مشاهدة المباريات بشكل مجاني.



قنوات BEOUTQ Sport بدون إنترنت

وهي قنوات مفتوحة، مجانية وغير مشفرة، تبث من قمر نايل سات وأيضا من قمر عرب سات، لها 10 قنوات، يتابعها العديد من محبي الساحرة المستديرة، وخاصة في ظل بداية الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي والبطولات العربية، ويعرض لكم موقعنا المتميز نجوم مصرية



نايل سات @ °7.3 درجات غرب

التردد (ميجا هرتز)12264
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)12475
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)12245
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق

التردد (ميجا هرتز)11547
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11585
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11623
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11642
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11566
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11084
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11669
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10770
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسلا البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10930
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10730
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10770
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11180
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK


فيديو يشرح بالتفصيل على جميع ترددات قنوات بي إن

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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