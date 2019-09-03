تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports الرياضية سبتمبر 2019 دوري أبطال أوروبا قمر نايلسات .. عربسات .. سهيل سات

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية التي يتابعها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، الناقلة للمباريات العربية والعالمية والبطولات المحلية والدولية، ترددات القنوات الرياضية الكبرى، ويتابع جميع من لم يتمكنوا من الاشتراك ودفع مبالغ شهرية للقنوات الرياضية المشفرة التعرف على القنوات المجانية التي في إمكانها بث المباريات بشكل مجاني، ليتمكن جميع متابعي المباريات من متابعتها، وتعتبر مجموعة قنوات بن ان سبوت هي صاحبة الحقوق الشرعية في بث المباريات المشفرة، ورغم ذلك ظهرت قنوات تتحايل على ذلك التشفير، ومنها على سبيل المثال تردد قتاة بي اوت كيو Beoutq ولكن رغم ذلك ما تزال قناة بى ان سبورت تقدم بعض قنواتها المفتوحة المجانية بدون تشفير لعشاق الرياضة حول العالم، ولا تزال هي القناة المفتوحة المحطة الأولى لمتابعي الرياضة العالمية، والباحثين على مشاهدة المباريات بشكل مجاني.









قنوات BEOUTQ Sport بدون إنترنت

وهي قنوات مفتوحة، مجانية وغير مشفرة، تبث من قمر نايل سات وأيضا من قمر عرب سات، لها 10 قنوات، يتابعها العديد من محبي الساحرة المستديرة، وخاصة في ظل بداية الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي والبطولات العربية، ويعرض لكم موقعنا المتميز نجوم مصرية







نايل سات @ °7.3 درجات غرب التردد (ميجا هرتز) 12264 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 12475 معدّل استقطاب الموجة عمودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 12245 معدّل استقطاب الموجة عمودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق التردد (ميجا هرتز) 11547 معدّل استقطاب الموجة عمودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11585 معدّل استقطاب الموجة عمودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11623 معدّل استقطاب الموجة عمودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11642 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11566 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11084 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11669 معدّل استقطاب الموجة عمودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 10770 معدّل استقطاب الموجة عمودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسلا البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 10930 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 10730 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 10770 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11180 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK







فيديو يشرح بالتفصيل على جميع ترددات قنوات بي إن

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