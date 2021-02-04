تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديد 2021 تحديث ترددات bein sports نايل سات المجانية

تم الإعلان عن تحديث تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية Bein Sports News المفتوحة 2021 على القمر الصناعي نايل سات من قبل مجموعة قنوات bein sports، وقد تم تغيير تردد قناة bein sports الإخبارية والمفتوحة على القمر الصناعي نايل سات اعتباراً من 1 يناير الماضي، وقد نوهت مجموعة قنوات بي إن الرياضية على أنه يجب تحديث وضبط الترددات الجديدة من أجل تلاقي حدوث انقطاع للبث وعدم التمكن من متابعة قنوات بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات 2021.

وتوفر مجموعة قنوات bein sports قنوات مجانية على القمر الصناعي نايل سات وهما (قناة بي إن سبورت الإخبارية، قناة bein sports المفتوحة)، ويتم الحصول على القنوات المجانية المفتوحة من خلال ضبط تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديدة 2021 المُحدثة في مطلع العام الميلادي الجاري، كما تتيح مجموعة قنوات بي إن إمكانية مشاهدة هذه القنوات من خلال موقع bein sports الإلكتروني عبر موقع bein connect وعبر تطبيق iOS أو التطبيق الخص بنظام التشغيل Android، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على طريقة تحديث ترددات bein sports الجديدة وفقاً لكل رسيفر من الرسيفرات التابعة لمجموعة bein.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2020

تتميز مجموعة قنوات bein sports بتغطيتها المتميزة والحصرية لأهم البطولات العالمية بمختلف الرياضات سواء كرة القدم أو كرة الطائرة أو السلة واليد وغيرهم من الرياضات المتنوعة الأخرى، كما تضم باقة قنوات بي إن سبورت عدداً من أبرز المحللين الرياضيين والمعلقين والمقدمين باللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية.

وتوفر مجموعة قنوات بي إن سبورت إمكانية متابعة المباريات والبرامج الرياضية بتقنية HD عالية الدقة بجودة 1080 ونوعية صوت قوية وواضحة مع نظام الصوت Dolby Audio، وتختص قناة bein sport الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات بتقديم أخر المستجدات والأخبار الرياضية العالمية والمحلية، ويمكنكم التعرف على تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديدة 2021 من خلال المقال.

ترددات قناة bein sports news نايل سات

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ التشفير نايلسات 12604 H 27500 2/3 مفتوحة نايل سات 11054 H 27500 2/3 مفتوحة نايلسات 11013 H 27500 2/3 مفتوحة

جميع ترددات قنوات بي ان سبورت 2021 الجديدة

يمكنكم الحصول على ترددات قنوات بي ان سبورت المفتوحة والمشفرة على الأقمار الصناعية (نايل سات – عرب سات – يوتلسات – سهيل سات) لمتابعة مباريات اليوم ومعرفة أخر الأخبار الرياضية ومتابعة الاستوديو التحليلي للمباريات من خلال الفيديو التالي:

موعد مباراة الأهلي اليوم

يمكنكم التعرف على موعد ووقت مباراة الأهلي والدحيل اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وتردداتها كاملةً من خلال التالي:

كيفية استقبال قناة بي ان سبورت الإخبارية

ويجب العلم بأنه لا يتم تحديث رسيفر bein sport بشكل تلقائي أو بصورة آلية، ولكن يجب أن يتم إدخال الترددات الجديدة لقنوات bein sports الإخبارية والمفتوحة على نايلسات بشكل يدوي في الرسيفرات القديمة، ومن يرغب في التعرف على ترددات bein على القمر الصناعي سهيل سات والقمر يوتلسات يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط ترددات بي إن سبورت 2021.

ولضبط رسيفر بي إن على نايلسات يمكنكم إدخال تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة المرفقة من خلال الجدول السابق، كما يمكنكم التعرف على طريقة وخطوات تجديد اشتراك بي إن سبورت أو الترقية أو الدفع من خلال الرابط التالي (تجديد اشتراك) أو دفع أو ترقية bein الرسمي.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية على يوتلسات

يمكنكم الحصول على قناة bein sports الإخبارية لمتابعة أخبار الرياضة العالمية والمحلية وخاصة كرة القدم على القمر الصناعي يوتلسات @ °8 درجات غرب من خلال ضبط جهاز الاستقبال وإدخال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ يوتلسات 12604 أفقي 27500 2/3

تردد قناة bein sports الإخبارية على سهيل سات

يتم الحصول على قناة بي إن سبورت الإخبارية عبر القمر الصناعي سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق من خلال إدخال التردد التالي:

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3

مجموعة قنوات bein sports

أصدرت مجموعة قنوات بي إن سبورت الإعلامية بياناً يفيد بمقاضاتها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك لما اقترفه الاتحاد من خطأ فادح وخرق واضح لحقوق البث الفضائي على خلفية ما قام به، حيث أتاح خاصية مشاهدة مباريات الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 عبر منصاته الرقمية (فيسبوك، يوتيوب) بالمملكة العربية السعودية فقط.

وتستند مجموعة قنوات bein sports في دعواها على العقد الُمبرم بين الطرفين المقدر بملايين الدولارات، حيث تُعد مجموعة bein هي المالك الحصري لحقوق البث الفضائي أو التليفزيوني لكافة مباريات البطولة، ويمكنكم متابعة أخبار المباريات من خلال ضبط تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية نايل سات الجديد.

خدمة beIN ON DEMAND عبر قنوات bein sports

أعلنت مجموعة قنوات bein sports عن إمكانية الحصول على العديد من المزايا مع رسيفر أو جهار بي إن، حيث يمكنكم توصيل الجهاز بالإنترنت للاستمتاع بعالم ترفيهي واسع به أكثر من 1000 فيلم ومسلسل وترفيه وبرامج مختلفة للأطفال، ويتم ذلك من خلال خطوات يسيرة عبر خدمة bein On Demand الإلكترونية.

ويتم الحصول على المحتوى المجاني في الخدمة مشروط بفئة الباقة، كما يمكنكم متابعة مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا ومباريات الدوري الإسباني اليوم من خلال ضبط تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2020.

خطوات توصيل رسيفر beIN 4K Media server بالإنترنت

يتم توصيل رسيفر بي إن بخدمة الإنترنت من خلال واي فاي أو عن طريق الوصلة أو الكايبل للحصول على خدمة beIN ON DEMAND لتبدأ في الاستمتاع بما يزيد عن 1000 ساعة من الأفلام والرياضة والترفيه، ويمكنكم التعرف على الخطوات من خلال التالي:

توصيل واي فاي: يتم من خلال الضغط على زر (bein) الموجود بالقائمة (menu) على جهاز التحكم أو الريموت كنترول، ثم اختيار (إعداد الشبكة)، (إعدادات واي فاي)، ثم قم باختيار الشبكة التي سيتم التوصيل عليها لديك وأكتب كلمة المرور الخاصة بها، ثم قم بإعادة تشغيل الرسيفر من أجل تفعيل التغييرات التي قمت بها، وبعد فتح الرسيفر مرة أخرى، قم بالضغط مُجدداً على زر bein وقم باختيار ON DEMAND.

التوصيل عن طريق وصلة أو الكايبل: يتم إدخال الكايبل في المنفذ الموجود في الناحية الخلفية من جهاز الاستقبال.



ويتم متابعة أخبار المباريات العالمية والمحلية عبر قناة بي إن سبورت المجانية من خلال ضبط تردد قناة bein sports الإخبارية المرفق.

كيفية توصيل رسيفر beIN Media server بالإنترنت

يتم توصيل جهاز الاستقبال بالإنترنت من خلال واي فاي أو الكايبل، ويمكنكم التعرف على طريقة توصيل كلاً منهما من خلال التالي:

واي فاي: يتم التوصيل بالضغط على زر bein بالقائمة على جهاز التحكم (الريموت كنترول) واختر “إعداد الشبكة”، ثم قم باختيار إعدادات واي فاي وأدخل بيانات الشبكة الخاصة بك وكلمة المرور، ثم قم بإعادة تشغيل الجهاز من أجل تفعيل التغييرات، ثم الضغط على زر bein مرة أخرى واختيار ON DEMAND.

الكايبل Ethernet: يتم التوصيل من خلال تركيب الكايبل في المنفذ المخصص لذلك الموجود في خلفية الرسيفر للاستمتاع بما يزيد عن 1000 ساعة من الأفلام والرياضة والترفيه، ويتم ضبط القنوات التليفزيونية من خلال إدخال تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديد المرفق بالمقال، ويمكنكم التعرف على شكل رسيفر beIN Media server من خلال الصورة التالية:

أرقام خدمة عملاء bein sports

في حال رغبة أحد مشتركي باقة قنوات بي إن في التواصل مع خدمة العملاء، فيتم ذلك من خلال الأرقام المرفقة في التالي:

م الدولة الرقم 1 قطر 133 2 الكويت 22022011 3 البحرين 16197000 4 الجزائر 0982402398 5 تونس 31334934 6 المغرب 0520206363 7 مصر 16162 8 الدول الأخرى 9 واتس آب

مباريات اليوم على bein sports

تشاهدون عبر قنوات bein sports عدداً من المباريات في مختلف البطولات والدوريات المحلية والعالمية، ويمكنكم التعرف على مواعيد المباريات كاملةً على كافة القنوات والمباريات المنقولة على قنوات بي إن سبورت المشفرة والقنوات الناقلة للمباريات عبر موقع بي إن الإلكتروني.

ويمكنكم ضبط وإدخال تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية لمتابعة أخبار الرياضة عبر القناة المفتوحة على نايل سات، ومن يرغب في الحصول على تردد قناة TNT الرياضية المغربية أو الحصول على تردد قناة تايم سبورت TIME SPORT الفضائي والأرضي يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث: تشاهدون اليوم عدداً من المباريات الهامة عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة bein sports بمختلف الدوريات والبطولات الهامة، حيث بإمكانكم الآن التعرف على مواعيد مباريات اليوم المنقولة عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة من خلال دخول موقع بي أن سبورت الإلكتروني الرسمي باتباع الرابط الرسمي التالي (جدول مباريات bein).

كما يمكنكم متابعة أخر الأخبار الرياضية وخاصةً كرة القدم من خلال قناة بي إن سبورت الإخبارية المجانية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات المصري، وذلك بعد ضبط وإدخال تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديد bein sports news المرفق.

مباراة الأهلي والدحيل

تم الإعلان عن نقل مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها يوم الخميس بتاريخ 4 فبراير 2021م عبر قناة بي ان سبورت اتش دي المفتوحة بتعليق حفيظ دراجي، وسيتم إقامة المباراة على أرضية استاد المدينة التعليمية.

كما سيتم نقل مباريات كأس العالم للأندية المقام في قطر 2021م أيضاً عبر قنوات الكأس الرياضية القطرية 2021، حيث أعلنت مجموعة قنوات alkass الرياضية عن نقل مباراة الأهلي المصري والدحيل والقطري في الدور الثاني عبر القناة الثالثة المفتوحة وعبر القناة السادسة المشفرة لمن يرغب في استقبال القناة المفتوحة، حيث يمكنكم الحصول على ترددات قنوات الكأس 2021 من خلال الفيديو التالي:

ومن يرغب في التعرف على طريقة الحصول على القنوات المفتوحة مجاناً عبر الإنترنت لمشاهدة المباريات المنقولة عبر القنوات المفتوحة، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو المرفق بالسابق.