تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة Bein Sport HD على نايل سات آخر تحديث 2021

لعشاق ومحبي الساحرة المستديرة وجميع الالعاب الرياضية اليوم سوف نستعرض لكم قناة بى أن سبورت وطريقة إدخال وإضافة القناة على النايل سات

تعتبر قناة بى أن سبورت المفتوحة على نايل سات واحدة من مجموعة قنوات شبكة Bein العالمية والمميزة والتي تحظى بشهرة عالية في الوطن العربي التي يمتلكها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والتى تقدم جميع البطولات الرياضية العالمية والمحلية وتضم شبكة بى أن حوالى 60 قناة منوعة التي تقدم الأفلام، البرامج، الرياضة إلخ.

تضم القناة مجموعة من الإعلاميين والصحفيين المميزين الذين يقومون بتقديم وتغطية الأحداث الرياضية في الوطن العربي وعلى الصعيد العالمي تبث محتوى بلغات أخرى مثل الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية.

تعمل بجودة بث HD لذا يجب التأكد من جهاز الاستقبال الخاص بكم يتوفر على هذه التقنية لكى تتمكن من استقبال القناة بكل سهولة

معطيات تردد قناة بى أن سبورت المفتوحة

حتى تتمكن من مشاهدة القناة واستقبال القناة يرجى كتابة معطيات التردد كما هو موضح في الأسطر التالية.

اسم القناة؛ bein sports news hd

القمر الصناعي: NileSat 7°W

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

معدل تصحيح الخطأ:3/4

حتى تستطيعون استقبال القناة بشكل صحيح يرجى التأكد من كتابة معطيات التردد بشكل صحيح كما موضح بالاعلى وإذا واجهتكم أي مشكلة في تنزيل القناة يرجى الكتابة لنا في التعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن.