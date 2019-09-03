تردد قناة الزمالك الجديد سبتمبر 2019 || القناة التي انطلقت بمصر عملاقة على نايل سات ..عرب سات .. يوتل سات

تردد قناة الزمالك الجديدة والتي انطلقت حديثاً ، وهي تتبع نادي الزمالك المصري، ومنذ لحظة الإعلان عن تردد القناة شهدت اقبال هائل على مؤشرات البحث للتعرف على ترددات قناة الزمالك، وقد ظهرت من بين القنوات الرياضية، وأصبحت منافسا قويا وشرسا في الاستحواذ على المتابعين، وذلك لمباريات الدوري المصري وكذلك مباريات كأس مصر، وذلك في أقوى واسرع انطلاقه لقناة رياضية مصرية شابة صدرت بالفترة الأخيرة.







تردد قناة الزمالك الجديد







أعلنت إدارة قناة الزمالك الجديدة عن ترددها على مختلف الأقمار الصناعية بكافة البيانات المتاحة في الجدول التالي:

القمر التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز التشفير النايل سات 112019 أفقي 5/6 27500 مفتوحة نايل سات 12169 عمودي 3/4 27500 مفتوحة يوتلسات Eutelsat AB7 11595.39 عمودي 3/4 27500 مفتوحة عربسات بدر 4 12092 عمودي 3/4 27500 مفتوحة AB2 11678 عمودي 3/4 27500 مفتوحة







وقد تميزت القناة بسرعة انطلاقها ومنافستها للقنوات الرياضية الفضائية الجديدة والقديمة، وارتفاع البحث عنها على القمر الصناعي ليتابعوا الجديد الذي تقوم القناة بتقديمه، وقد تخصصت في أخبار الدوري المصري ومباريات كأس مصر، وكذلك أخبار نادي الزمالك لرياضي وآخر ما تم تحديثه في النادي، وقد قامت القناة بالتعاقد مع العديد من الإعلاميين المتميزين، ذوي المتابعة العالية من محبي الكرة المصرية.







مقدمي برامج قناة الزمالك الجديدة

تضم قناة الزمالك الجديدة نخبة رائعة من أشهر المذيعين والإعلاميين على الساحة الفضائية للقنوات الرياضية فضلاً عن استوديوهات مزودة بأحدث التقنيات في عالم البث الفضائي، ومنهم الآتي:

الإعلامي خالد الغندور .

الإعلامي أحمد جمال.

الكابتن أحمد عبد الحليم.

الكابتن طارق يحيي.

الكابتن أحمد سمير.

الصحفي شادي عيسى.

الصحفي عبد الشافي صادق.

الصحفي إيهاب الفولي.

الصحفي محمد الشرقاوي.

الصحفي كريم أبو حسين.

وبهؤلاء الإعلاميين، والرياضيين السابقين، المتميزين، تتميز القناة بالمشاهدة الأعلى، وخاصة لاستضافتهم نجوم الكرة المصرية والنوادي، وأشهر محللي الكرة المصرية، لتحليل أداء اللاعبين، وأداء الفرق الرياضية المصرية، والتي أثارت الجدل.

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نواصل متابعة كل ما يخص تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة حتى يتم بدأ تشغيلها مع بداية الموسم الكروي الجديد بأقوى برامج واستوديوهات تحليلية متميزة.